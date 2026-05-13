/अब गलियों में भी होगी पुलिस! राजस्थान में 850 नए पदों पर भर्ती और साइबर थानों को मिली हरी झंडी

Jaipur News: प्रदेश में अब कानून व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है. राज्य भजनलाल सरकार ने नए पुलिस थानों, चौकियों, साइबर थानों और डीएसपी कार्यालयों के गठन को मंजूरी दे दी है. इनके साथ ही सैकड़ों नए पदों के सृजन और करोड़ों रुपए के संसाधनों की स्वीकृति भी जारी की गई है. गृह विभाग ने पदों के सृजन के साथ ही संसाधनों की भी मंजूरी दे दी है.

राजस्थान के किन जिलों में कहां खोले गए हैं थाने-चौकियां और इससे आम जनता को कितना फायदा होगा, पढ़ें यह खास रिपोर्ट.

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राजस्थान में बदलते अपराध के स्वरूप और बढ़ती आबादी के बीच अब पुलिसिंग को मजबूत करने की तैयारी तेज हो गई है. सरकार ने इस साल बजट में नए पुलिस थाने, पुलिस चौकियां, साइबर थाने और पुलिस कार्यालय खोलेन की घोषणा की थी. पुलिस मुख्यालय से भेजे गए प्रस्ताव को गृह विभाग ने वित्त विभाग को भेजा. मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की मंजूरी के बाद वित्त विभाग ने इन्हें खोलेन की स्वीकृति दी. इसके बाद हाल ही गृह विभाग से नए थानों, पुलिस चौकियों में पदों के साथ संसाधनों की भी स्वीकृति जारी की गई. पुलिस मुख्यालय का दावा है कि इससे न केवल कानून व्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि आम लोगों को पुलिस सेवाएं भी पहले से ज्यादा तेज और प्रभावी तरीके से मिल सकेंगी.

संसाधनों की भी स्वीकृति जारी की गई

-2 नए पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय को मंजूरी

- 5 नए पुलिस थानों को मंजूरी

-8 पुलिस चौकियों को थानों में किया गया क्रमोन्नत

-17 नई पुलिस चौकियां खोलीं गई

-6 नए साइबर पुलिस थाने

-करीब 850 पदों का सृजन किया गया



यहां अब DSP कार्यालय

सरकार ने जोधपुर के लूणी और अजमेर के पीसांगन में नए पुलिस उप अधीक्षक कार्यालयों को मंजूरी दी है. इन कार्यालयों में डीएसपी से लेकर हेड कांस्टेबल, ड्राइवर और कनिष्ठ सहायक तक के 14 पद स्वीकृत किए गए हैं. इन कार्यालयों के लिए वाहन, कंप्यूटर, वायरलेस सेट और इंटरनेट सुविधाओं सहित 23.86 लाख रुपए के संसाधनों की भी मंजूरी दी गई है.

जयपुर के रामपुरा डाबड़ी में नया थाना

गृह विभाग से जारी आदेश के अनुसार सरकार ने जयपुर के रामपुरा डाबड़ी सहित पांच नए थाने खोलने का निर्णय लिया था. रामपुरा डाबड़ी के अलावा जोधपुर के धवा, अलवर के पिनान, झुंझुनूं के बालाजी और बाड़मेर के बाछड़ाऊ में नए पुलिस थानों को मंजूरी दी गई है. इन थानों में इंस्पेक्टर से लेकर कांस्टेबल तक 255 पद स्वीकृत किए गए हैं. साथ ही पुलिस वाहनों, मोटरसाइकिलों, वायरलेस सेट, कंप्यूटर और इंटरनेट जैसी सुविधाओं के लिए 86 लाख रुपए से ज्यादा का बजट भी मंजूर किया गया है. इसके अलावा 8 पुलिस चौकियों को अब पुलिस थाने का दर्जा भी दिया गया है.

बाड़मेर के महावीर नगर, उदयपुर के आयड़, जोधपुर के तिवरी, नागौर के तरनाऊ, राजसमंद के गिलूंड, उदयपुर के मामेर और पाली के नाडोल सहित 8 चौकियों काे क्रमोन्नत कर थाना बनाया गया है. इन नए थानों के लिए भी 368 पदों का सृजन किया गया है और करीब 1 करोड़ 38 लाख रुपए के संसाधनों की मंजूरी दी गई है.

17 नई पुलिस चौकियों की भी मंजूरी दी गई

सरकार ने प्रदेश में सिर्फ थाने ही नहीं बढ़ाए, बल्कि जमीनी पुलिसिंग को मजबूत करने के लिए अलग अलग जगह 17 नई पुलिस चौकियों की भी मंजूरी दी है.

आदेश के अनुसार जयपुर, अजमेर, बाड़मेर, प्रतापगढ़, अलवर, बीकानेर, राजसमंद, नागौर, कोटा और जोधपुर ग्रामीण क्षेत्रों में ये चौकियां खोली जाएंगी. हर चौकी में उप निरीक्षक और कांस्टेबल के 7-7 पद स्वीकृत किए गए हैं. इनके लिए मोटरसाइकिल और वायरलेस हैंडसेट जैसे जरूरी संसाधन भी दिए गए हैं.

इन स्थानों पर नई पुलिस चौकियां

जयपुर कमिश्नरेट में 2, कादेड़ा और त्रिवेणीनगर अजमेर में 2, पालरा औद्योगिक क्षेत्र और माकड़वाली, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने माकड़वाली पुलिस चौकी की मांग की थी.

बाडमेर के रामदेरिया, बालोतरा के मांगता, गुढ़ामलानी, प्रतापगढ़ में राजपुरिया, अलवर में 2 मालपुर और भनोखर पुलिस चौकी, बीकानेर में आड़सर, राजसमंद में बरार, जयपुर ग्रामीण में बोबास, नागौर में सांजू, कोटा ग्रामीण में 2 पुलिस चौकी कैथून खेड़-रसूलपुर तिराहा और गैंता, झालावाड़ में ल्हास, जोधपुर ग्रामीण में चाबा.

साइबर क्राइम पर होगा 'प्रहार'

इधर प्रदेश में बढ़ते साइबर अपराधों को देखते हुए सरकार ने साइबर पुलिसिंग पर भी खास फोकस किया है. जोधपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण, कोटा ग्रामीण और जोधपुर कमिश्नरेट सहित 6 साइबर पुलिस थानों को मंजूरी दी गई है. इन साइबर थानों में डीएसपी, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, प्रोग्रामर, डेटा एनालिस्ट और सूचना सहायक जैसे विशेषज्ञ पद भी स्वीकृत किए गए हैं. सरकार ने इनके लिए फर्नीचर, कंप्यूटर टेबल, जीप, मोटरसाइकिल और इंटरनेट सुविधाओं सहित करीब 62 लाख रुपए के संसाधनों की मंजूरी दी है.

सरकारी या किराए के भवन में शुरू करें

सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जहां सरकारी भवन उपलब्ध है, वहां प्राथमिकता से उन्हीं भवनों में कार्यालय शुरू किए जाएंगे. यदि भवन उपलब्ध नहीं हुए तो जमीन आवंटन और नए भवन निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. तब तक किराए के भवनों में संचालन की अनुमति भी दी गई है.

इधर जानकार सूत्रों का कहना है कि राजनीतिक और प्रशासनिक नजरिए से यह फैसला आने वाले समय में सरकार की “मजबूत कानून व्यवस्था” वाली छवि को और धार देने की कोशिश माना जा रहा है. एक तरफ ग्रामीण और दूरदराज इलाकों में पुलिस पहुंच बढ़ाने का प्रयास है, तो दूसरी तरफ साइबर अपराध जैसे नए खतरे से निपटने की तैयारी भी है. अब देखना होगा कि इन घोषणाओं को जमीन पर कितनी तेजी से उतारा जाता है और आम जनता को इसका कितना फायदा मिलता है.