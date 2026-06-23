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लम्पी स्किन डिजीज को लेकर अलर्ट मोड में राजस्थान सरकार, 1.11 करोड़ गोवंश को लगाए जाएंगे टीके

Lumpy Skin Disease: राजस्थान में 4 वर्ष पूर्व करीब 74 हजार गौवंश की जान लेने वाली भयानक बीमारी लम्पी स्किन डिजीज को लेकर पशुपालन विभाग इस बार भी एहतियात बरत रहा है.

Edited byAman SinghReported byKashi Ram
Published: Jun 23, 2026, 07:28 PM|Updated: Jun 23, 2026, 07:28 PM
लम्पी स्किन डिजीज को लेकर अलर्ट मोड में राजस्थान सरकार, 1.11 करोड़ गोवंश को लगाए जाएंगे टीके
Image Credit: Lumpy Skin Disease

Lumpy Skin Disease: राजस्थान में 4 वर्ष पूर्व करीब 74 हजार गौवंश की जान लेने वाली भयानक बीमारी लम्पी स्किन डिजीज को लेकर पशुपालन विभाग इस बार भी एहतियात बरत रहा है. पशुपालन विभाग की ओर से सावधानी बरतते हुए गोवंश में टीकाकरण के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा. अभियान की शुरुआत गुरुवार को पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत करेंगे.

पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत गुरुवार को ब्यावर की श्री तिजारती सर्राफान गोशाला से लम्पी रोग प्रतिरोधक टीकाकरण अभियान की शुरुआत करेंगे. 2 महीने तक चलने वाले अभियान में 1.11 करोड़ गोवंश को टीके लगाए जाएंगे. पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि लम्पी रोग पशुओं के लिए एक जानलेवा संक्रामक रोग है. प्रदेश पूर्व में इस रोग का दंश झेल चुका है. एहतियात के रूप में राज्य सरकार गोवंश का टीकाकरण कराने जा रही है.

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लंपी रोग के प्रसार को समय रहते रोकने के लिए टीकाकरण किया जाएगा. भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस और दिशा-निर्देशों के अनुसार टीके लगाए जाएंगे. पिछले 2 वर्षों में टीकाकरण अभियान में 95 प्रतिशत गोवंश को कवर किया जा चुका है. मंत्री ने बताया कि प्रॉपर टीकाकरण के चलते ही पिछले वर्षों में रोग को समय रहते नियंत्रित कर लिया गया और गोवंश की हानि लगभग नहीं के बराबर हुई थी. वर्ष 2025-26 में 108.95 लाख गोवंश पशुओं का टीकाकरण किया गया था.

पहली बार बदली लम्पी स्किन की वैक्सीन

लंपी रोग की रोकथाम के लिए चलने वाले टीकाकरण अभियान को लेकर पशुपालन विभाग के निदेशक डॉ सुरेशचंद मीना ने बताया कि रोग के सर्वेक्षण, निदान और नियंत्रण के लिए आवश्यक तैयारियां की गई हैं. जिला एवं ब्लॉक स्तर पर टीकाकरण के लिए माइक्रो लेवल प्लानिंग की गई है. इसके लिए विभाग द्वारा पूर्व में ही दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं.

जिले की माइक्रो लेवल कार्ययोजना के अनुरूप पशु चिकित्सा संस्थाओं को लक्ष्य दिए गए हैं, उनके क्षेत्र में अवस्थित गोवंश की संख्या के अनुसार टीकाकरण के लक्ष्य आवंटित किए गए हैं. निदेशक डॉ. मीना के अनुसार इस बार राज्य में पहली बार लंपी स्किन डिजीज की वैक्सीन बदली गई है. इस बार होमोलोगुस रांची स्ट्रेन की वैक्सीन का उपयोग किया जाएगा.

भारत सरकार द्वारा अब लंपी स्किन डिजीज वैक्सीन को मान्यता देने और इसके उपयोग को अनुमत किए जाने के कारण नई वैक्सीन लगाई जाएगी. इस बार वैक्सीन के रांची स्ट्रेन का उपयोग कर टीकाकरण किया जाएगा, जबकि पिछले वर्षों में गोट पॉक्स वैक्सीन से ही टीकाकरण किया जा रहा था.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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