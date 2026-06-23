/लम्पी स्किन डिजीज को लेकर अलर्ट मोड में राजस्थान सरकार, 1.11 करोड़ गोवंश को लगाए जाएंगे टीके

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Lumpy Skin Disease: राजस्थान में 4 वर्ष पूर्व करीब 74 हजार गौवंश की जान लेने वाली भयानक बीमारी लम्पी स्किन डिजीज को लेकर पशुपालन विभाग इस बार भी एहतियात बरत रहा है. पशुपालन विभाग की ओर से सावधानी बरतते हुए गोवंश में टीकाकरण के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा. अभियान की शुरुआत गुरुवार को पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत करेंगे.
पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत गुरुवार को ब्यावर की श्री तिजारती सर्राफान गोशाला से लम्पी रोग प्रतिरोधक टीकाकरण अभियान की शुरुआत करेंगे. 2 महीने तक चलने वाले अभियान में 1.11 करोड़ गोवंश को टीके लगाए जाएंगे. पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि लम्पी रोग पशुओं के लिए एक जानलेवा संक्रामक रोग है. प्रदेश पूर्व में इस रोग का दंश झेल चुका है. एहतियात के रूप में राज्य सरकार गोवंश का टीकाकरण कराने जा रही है.
लंपी रोग के प्रसार को समय रहते रोकने के लिए टीकाकरण किया जाएगा. भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस और दिशा-निर्देशों के अनुसार टीके लगाए जाएंगे. पिछले 2 वर्षों में टीकाकरण अभियान में 95 प्रतिशत गोवंश को कवर किया जा चुका है. मंत्री ने बताया कि प्रॉपर टीकाकरण के चलते ही पिछले वर्षों में रोग को समय रहते नियंत्रित कर लिया गया और गोवंश की हानि लगभग नहीं के बराबर हुई थी. वर्ष 2025-26 में 108.95 लाख गोवंश पशुओं का टीकाकरण किया गया था.
पहली बार बदली लम्पी स्किन की वैक्सीन
लंपी रोग की रोकथाम के लिए चलने वाले टीकाकरण अभियान को लेकर पशुपालन विभाग के निदेशक डॉ सुरेशचंद मीना ने बताया कि रोग के सर्वेक्षण, निदान और नियंत्रण के लिए आवश्यक तैयारियां की गई हैं. जिला एवं ब्लॉक स्तर पर टीकाकरण के लिए माइक्रो लेवल प्लानिंग की गई है. इसके लिए विभाग द्वारा पूर्व में ही दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं.
जिले की माइक्रो लेवल कार्ययोजना के अनुरूप पशु चिकित्सा संस्थाओं को लक्ष्य दिए गए हैं, उनके क्षेत्र में अवस्थित गोवंश की संख्या के अनुसार टीकाकरण के लक्ष्य आवंटित किए गए हैं. निदेशक डॉ. मीना के अनुसार इस बार राज्य में पहली बार लंपी स्किन डिजीज की वैक्सीन बदली गई है. इस बार होमोलोगुस रांची स्ट्रेन की वैक्सीन का उपयोग किया जाएगा.
भारत सरकार द्वारा अब लंपी स्किन डिजीज वैक्सीन को मान्यता देने और इसके उपयोग को अनुमत किए जाने के कारण नई वैक्सीन लगाई जाएगी. इस बार वैक्सीन के रांची स्ट्रेन का उपयोग कर टीकाकरण किया जाएगा, जबकि पिछले वर्षों में गोट पॉक्स वैक्सीन से ही टीकाकरण किया जा रहा था.
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