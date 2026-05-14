/राजस्थान में अब खेती बनेगी हाईटेक! AI, ड्रोन और प्रिसिजन फार्मिंग से बदलेगी तस्वीर

Rajasthan News: राजस्थान में कृषि नवाचार और निवेश के क्षेत्र में बड़ा आयोजन होने जा रहा है. राजस्थान सरकार की ओर से जयपुर के जेईसीसी में 23 से 25 मई तक ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट का आयोजन किया जाएगा. इस आयोजन में 75 हजार से अधिक किसान शामिल होंगे.

राज्य सरकार ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट यानी ग्राम 2026 का आयोजन कराने जा रही है. कृषि विभाग के मुताबिक GRAM-2026 कृषि नवाचार और वैश्विक निवेश का बड़ा मंच साबित होगा. इसमें 75 हजार से अधिक किसानों की भागीदारी रहेगी.

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प्रदेश में आधुनिक, तकनीक आधारित और बाजार उन्मुख कृषि व्यवस्था की दिशा में यह बड़ी पहल होगी. यह आयोजन राजस्थान की कृषि क्षमता को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने का अवसर भी है. कृषि विभाग की ओर से फिक्की के सहयोग से यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. इसे लेकर कृषि विभाग की ओर से जोर-शोर से तैयारियां की जा रही हैं.

कार्यक्रम में तकनीकी सत्रों, एग्रीटेक प्रदर्शनी, किसान सहभागिता, आवागमन, आवास एवं अन्य लॉजिस्टिक व्यवस्थाओं को लेकर तैयारियां जारी हैं. ग्राम में स्टार्टअप्स, एग्रीटेक कंपनियों, कृषि वैज्ञानिकों और किसानों के बीच सीधा संवाद हो सकेगा. इससे कृषि क्षेत्र को लाभकारी, टिकाऊ एवं नवाचार आधारित बनाने की रणनीति पर विचार-विमर्श किया जाएगा.

क्यों महत्वपूर्ण है GRAM 2026 ?

GRAM-2026 कृषि में नवाचार, तकनीकी उन्नयन और बाजार से जुड़ाव का मंच बनेगा

आयोजन के माध्यम से किसानों को ड्रोन तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,

प्रिसिजन फार्मिंग, जैविक एवं प्राकृतिक खेती की जानकारी दी जाएगी

अत्याधुनिक कृषि तकनीकों और नवाचारों की जानकारी दी जाएगी

आयोजन में प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों से 75 हजार से अधिक किसान आएंगे

रोज करीब 500 बसों के जरिए 25 हजार किसान जयपुर पहुंचेंगे

राज्य सरकार आयोजन से पहले कई शहरों में रोड शो-इन्वेस्टर्स मीट कर चुकी

दिल्ली, बेंगलुरु, अहमदाबाद और हैदराबाद में रोड शो आयोजित किए गए

इन रोड शो में अब तक 1679.77 करोड़ रुपए के 126 एमओयू प्रस्ताव प्राप्त हुए