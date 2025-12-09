Rajasthan : भरोसे से बदलाव तक, सिर्फ घोषणाएं ही नहीं ठोस परिणाम, थोड़ा मिला है थोड़ा है बाकी

Rajasthan Government Performance Report : राजस्थान में दिसंबर 2023 में सत्ता संभालने के बाद भजनलाल शर्मा सरकार ने स्वयं को केवल “सरकार बदलने” तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उस शासन संस्कृति को बदलने का दावा किया है, जो बीते वर्षों में अविश्वास, भ्रष्टाचार और ठहराव का पर्याय बन चुकी थी. दो वर्षों के भीतर ऐसी उपलब्धियां हासिल की जो सिर्फ घोषणाएँ नहीं, बल्कि ठोस परिणाम के रूप में दिखाई दे रहे हैं.

विधानसभा चुनाव से पहले 26 सितंबर 2023 को रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ वादे किए थे. इन बातों को मोदी गारंटी के नाम से कहा गया था और बाद में बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया गया था. सस्ता सिलेंडर, पेपर लीक माफिया पर शिकंजा, हर घर में नल, सस्ता पेट्रोल डीजल का वादा किया था.

भजनलाल सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धियां

1- सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि ERCP (पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना) की शुरुआत रही. ERCP के लिए 2024 में 45000 करोड़ रुपए के प्रावधान किया गया. राज्य सरकार का हिस्सा 10% यानी 4500 करोड रुपए है, पहले चरण के लिए 13000 करोड़ में से 14200 करोड रुपए तक की मंजूरी. दशकों से अटकी इस परियोजना को न केवल केंद्र सरकार का सहयोग मिला, बल्कि इसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा भी दिलाया गया. इससे राज्य के 17 जिलों को पेयजल और सिंचाई सुविधा मिलेगी.शेखावाटी से लेकर हाड़ौती तक, जल संकट से जूझते क्षेत्रों के लिए यह परियोजना भविष्य की जीवनरेखा साबित हो सकती है.

2- इसी तरह यमुना जल समझौता और राम जल सेतु लिंक परियोजना के माध्यम से जल संकट को सुलझाने को कोशिश के साथ ही जल जीवन मिशन, अमृत 2.0, “वंदे गंगा” और “कर्मभूमि से मातृभूमि” जैसे अभियानों से जल संरक्षण को जन-आंदोलन का रूप देने का प्रयास किया गया.

3- लगभग एक लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं और डेढ़ लाख से अधिक भर्तियाँ प्रक्रियाधीन हैं.

4- कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुए पेपर लीक ने सभी मामलों की जांच, 244 से अधिक गिरफ्तारियां, आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा, रामूराम राईका, को सलाखों के पीछे गये. पेपर लीक गैंग के सबसे बड़े सरगना जगदीश बिश्नोई, ब्लू ट्रुथ गैंग के सरगना तुलछा राम कालेर गौरव कालेर पर शिकंजा कसा गया. वहीं गड़बड़ियों में शामिल करीब 95 सरकारी कर्मचारियों को सरकार ने बर्खास्त किया. महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में 9.24 प्रतिशत की कमी और दोषसिद्धि दर का 42 से बढ़कर 60 प्रतिशत हुई.

5- भजनलाल सरकार में 13 और 14 सितंबर 2025 को राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की लिखित परीक्षा बिना किसी विवाद के हुई, राजस्थान पटवार भर्ती परीक्षा 17 अगस्त का सफल आयोजन हुआ, पटवार भर्ती परीक्षा में 6 लाख 760 11 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन किया गया.

6- 37 लाख बीपीएल या परिवारों को उज्जवला कनेक्शन से 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर मिला.सरकार ने पेट्रोल डीजल के दामों में 2% वेट घटाया जिससे पेट्रोल 116 रुपए प्रति लीटर से कम होकर 104 रुपए तक आया दूसरे राज्यों की तुलना में यह राहत ना काफी है.

7- वही पुरानी कांग्रेस सरकार की योजनाओं को बंद किया, इनमें 100 यूनिट फ्री बिजली अन्नपूर्णा किट महिलाओं को फ्री स्माटफोन 25 लाख तक का मुफ्त इलाज जैसे की योजनाएं बंद की गई. मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना 1 अप्रैल से बंद है

8- ये ही नहीं गरीब बच्चों को विदेश में पढ़ाई के लिए राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस का नाम बदलकर विवेकानंद स्कॉलरशिप स्कीम कर दिया गया. युवाओं को 4500 रुपए महीने तक बेरोजगारी भत्ता मिलता था अब उसमें इंटर्नशिप की शर्त जोड़ी गई. आरपीएससी का पुनर्गठन, जैवमेट्रिक सत्यापन और आजीवन कारावास तक का प्रावधान किया गया.

9- निवेश के क्षेत्र में ‘राइजिंग राजस्थान’ समिट से लगभग 35 लाख करोड़ रुपये के एमओयू और उनमें से 7 लाख करोड़ रुपये का धरातल पर उतारा. किसान सम्मान निधि को 6 हजार से बढ़ाकर 9 हजार रुपये किया गया. गोपाल क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ब्याज-मुक्त ऋण और पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर ऊर्जा की व्यवस्था हुई, बिजली बिलों में 41 हजार करोड़ रुपये से अधिक की सब्सिडी के साथ ही महिलाओं को 450 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया गया. “विकसित राजस्थान @2047” विज़नडॉक्यूमेंट तैयार हुआ. वर्तमान में लगभग 197 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था को 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया.

10- राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन (RITI) की स्थापना हुई. केंद्रीय सहकारी बैंकों से 43.236 करोड़ अल्पकालीन ऋण, कांग्रेस सरकार की तुलना में दो किसानों को बिजली के बिलों में 42, 810 करोड रुपए का अनुदान- 33.42 लाख मैट्रिक टन गेहूं की खरीद और महिला कृषकों को 61.50 लाख निशुल्क बीज मिनिकट का वितरण हुआ.

11- 39,586 छात्रों को स्कूटी वितरित की गई. 88724 स्कूली विद्यार्थियों को टैबलेट लैपटॉप वितरित. 10.51 लाख स्कूली विद्यार्थियों को साइकिल वितरित हुई. 177 सरकारी कॉलेज के भवन निर्माण, 21 पॉलिटेक्निक महाविद्यालय की स्थापना की गयी. स्वास्थ्य बीमा योजना में 34.39 लाख लाभार्थी आए.

12- 8157 सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी लगे, प्रधानमंत्री आवास योजना में 79, 027 शहरी मकान स्वीकृत, 65858 वरिष्ठ नागरिक को तीर्थ योजना के तहत धार्मिक स्थलों के दर्शन

13- प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया, सड़कों के निर्माण पर 27238 करोड रुपए खर्च. प्रदेश में 15684 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण हुआ. 1640 गांव सड़कों से जोड़े गए, 8557 मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण हुआ.

14- बिजली उत्पादन क्षमता में 6363 मेगावाट की बढ़ोतरी के साथ ही 400 केवी के 2 सब स्टेशन और 132 केवी के 38 सब स्टेशन स्थापित हुए. नई ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 98376 हैक्टेयर भूमि आवंटित की गयी.73 प्रधान खनिज ब्लॉक की नीलामी के साथ ही 14 सेटेलाइट अस्पताल की स्थापना, 872 उप स्वास्थ्य केंद्र के भवन निर्माण हुए. ये ही नहीं प्रदेश में 2208 नए राजस्व गांव का सृजन भी किया गया.

