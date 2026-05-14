/राजस्थान में 350 करोड़ रुपये बनाएं से जाएंगे 106 रजिस्ट्री ऑफिस, 30 मिनट में होगा काम!

Rajasthan News: जमीन-जायदाद की रजिस्ट्री के लिए घंटों लाइन, दलालों के चक्कर और अधूरे दस्तावेजों की परेशानी अब बीते दिनों की बात हो सकती है. राजस्थान सरकार पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग को हाईटेक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है. राज्य में अब पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तर्ज पर 106 मॉडल रजिस्ट्री ऑफिस खोले जाएंगे, जिन पर करीब 350 करोड़ रुपये खर्च होंगे.

यहां दस्तावेजों की प्री-वेरिफिकेशन, हेल्प डेस्क, डिजिटल स्कैनिंग, कैमरा, ऑपरेटर और टोकन सिस्टम जैसी सुविधाएं होंगी. दावा है कि जहां अभी रजिस्ट्री में डेढ़-दो घंटे लगते हैं, वहीं मॉडल ऑफिस में यह काम 30 मिनट में पूरा हो सकेगा.

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पहले टेंडर रद्द, अब फिर से कवायद

मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग ने पहले भी 350 करोड़ रुपए के टेंडर जारी किए थे लेकिन बाद में यह सोचकर रद्द कर दिए गए कि केंद्र सरकार से 60-70 करोड़ रुपये का इंसेंटिव मिल सकता है. अब केंद्र से सहयोग की उम्मीद कमजोर पड़ने के बाद राज्य सरकार ने खुद ही परियोजना को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है. 27 मई को नए टेंडर खोले जाएंगे. ये सभी कार्यालय PPP मोड पर संचालित होंगे.

अभी 10 शहरों में चल रहे मॉडल ऑफिस

पहले चरण में जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर, सीकर, कोटा, बाड़मेर और भिवाड़ी में मॉडल उप-पंजीयक कार्यालय शुरू किए जा चुके हैं. विभाग का दावा है कि इन कार्यालयों में रजिस्ट्री प्रक्रिया तेज और पारदर्शी हुई है.

वीकेंड पर भी हो सकती है रजिस्ट्री

राज्य सरकार शनिवार और रविवार को भी कार्यालय खोलने की तैयारी कर रही है. कर्मचारियों को रोटेशन में लगाया जाएगा ताकि लोगों को अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी दिन रजिस्ट्री कराने का विकल्प मिल सकें. अगर यह व्यवस्था लागू होती है तो राजस्थान देश के उन चुनिंदा राज्यों में शामिल हो जाएगा, जहां प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन 'वीकेंड सर्विस' में उपलब्ध होगा.

क्या बदल जाएगा आम आदमी के लिए?

रजिस्ट्री से पहले दस्तावेजों की जांच

टोकन सिस्टम से नंबरवार काम

हेल्प डेस्क पर मार्गदर्शन

डिजिटल रिकॉर्ड और स्कैनिंग

हाथों-हाथ दस्तावेज मिलने की संभावना

भीड़ बढ़ने पर अतिरिक्त काउंटर

कम स्टाम्प ड्यूटी या फर्जीवाड़े पर तुरंत पकड़

सिर्फ रजिस्ट्री नहीं, डेटा इंटेलिजेंस सिस्टम भी

मॉडल कार्यालयों में अलग-अलग विभागों का डेटा इंटीग्रेट किया जाएगा. इससे फर्जीवाड़ा, कम स्टाम्प ड्यूटी और कानूनी खामियों पर नजर रखी जा सकेगी यानी अब सिस्टम पहले ही बता देगा कि दस्तावेज रजिस्ट्री योग्य है या नहीं. इससे लोगों के चक्कर और विवाद दोनों कम हो सकते हैं.