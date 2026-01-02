राजस्थान सरकार का बजट रोडमैप तैयार, CM भजनलाल ने रखी समावेशी विकास की रणनीति

Rajasthan Budget 2026: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नए वर्ष की शुरुआत में ही राज्य सरकार के आगामी बजट को लेकर बड़ा और दूरदर्शी कदम उठाते हुए व्यापक संवाद की पहल की है.
इस दौरान आरोप लगे कि जहां एक ओर कांग्रेस भ्रम फैलाने, आरोप-प्रत्यारोप और नकारात्मकता में उलझी हुई है.
वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री शर्मा के नेतृत्व में भाजपा सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए पूरी गंभीरता से काम कर रही है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मुताबिक, सरकार का स्पष्ट विजन है कि राज्य सरकार का बजट सर्वस्पर्शी, समावेशी और परिणामोन्मुखी हो.
इसी दिशा में विधायकों एवं प्रत्याशियों के साथ व्यापक संवाद के क्रम में मुख्यमंत्री ने आज जोधपुर संभाग के सभी विधायकों एवं प्रत्याशियों से जिलेवार, विधानसभावार संवाद किया और प्रत्येक क्षेत्र के विकास कार्यों की प्रगति और भविष्य में विकास की कार्ययोजना एवं जन आकांक्षाओं पर विस्तृत चर्चा की.
राज्य सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों के विकास के लिए जन आकांक्षाओं को गहराई से समझते हुए एक संतुलित और प्रभावी बजट तैयार किया जाए. मुख्यमंत्री के मुताबिक पूर्ववर्ती सरकार के विपरीत, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पहले ही दो वर्षों के बजट में सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों को समान रूप से विकास कार्यों की सौगात दी थी.
समावेशी दृष्टिकोण की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आगामी बजट में भी जन आकांक्षाओं के अनुरूप विकास का रोडमैप के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “गरीब, युवा, अन्नदाता और महिला” के कल्याण के मूल मंत्र को केंद्र में रखकर योजनाओं को अंतिम रूप दिया जाएगा.
संवाद के दौरान बताया गया कि जहां कांग्रेस की राजनीति भ्रम फैलाने तक सीमित रही है. वहीं भाजपा सरकार प्रदेश के भविष्य को मजबूत करने में जुटी है. मुख्यमंत्री का यह संवाद जनता के भरोसे और विश्वास को और सशक्त करने का माध्यम भी है और आगामी बजट प्रदेश को नई दिशा एवं नई ऊर्जा देने वाला साबित होगा.
