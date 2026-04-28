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राजस्थान में नगरीय निकायों की वित्तीय शक्तियां बढ़ाने की तैयारी, बजट में 50 प्रतिशत तक बढ़ोतरी संभव

Rajasthan News: राजस्थान में नगरीय निकाय चुनावों को लेकर बनी अनिश्चित स्थिति के बीच राज्य सरकार ने प्रदेश की 309 नगरीय निकायों में आयुक्तों, अधिकारियों और महापौर-सभापतियों की वित्तीय शक्तियां बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की है.

Edited byAman SinghReported byDeepak Goyal
Published: Apr 28, 2026, 04:12 PM|Updated: Apr 28, 2026, 04:12 PM
राजस्थान में नगरीय निकायों की वित्तीय शक्तियां बढ़ाने की तैयारी, बजट में 50 प्रतिशत तक बढ़ोतरी संभव
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Rajasthan News: राजस्थान में नगरीय निकाय चुनावों को लेकर बनी अनिश्चित स्थिति के बीच राज्य सरकार ने बड़ा प्रशासनिक कदम उठाने की तैयारी शुरू कर दी है. प्रदेश की 309 नगरीय निकायों में आयुक्तों, अधिकारियों और महापौर-सभापतियों की वित्तीय शक्तियां बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है. यह समिति अपनी अनुशंसा रिपोर्ट देगी, जिसके आधार पर नगर पालिका अधिनियम में संशोधन संभव है.

सरकार की योजना निकायों के बजट में करीब 50 प्रतिशत तक बढ़ोतरी करने की है. वर्तमान में प्रदेश के निकायों का सालाना बजट 5000 से 6000 करोड़ रुपए के बीच है. इसमें से लगभग 2000 से 2500 करोड़ रुपए विकास कार्यों पर खर्च किए जाते हैं, जबकि शेष राशि वेतन, भत्ते और अन्य मदों में जाती है. प्रस्तावित बढ़ोतरी के बाद विकास कार्यों के लिए उपलब्ध राशि में भी इजाफा होने की संभावना है.

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बजट में संभावित बढ़ोतरी

अधिकारी वर्तमान बजट संभावित बजट

आयुक्त 1 करोड़ तक 1.60 करोड़ तक
अतिरिक्त आयुक्त उपायुक्त 25 लाख तक 40 लाख तक
महापौर 2 करोड़ तक 3 करोड़ तक
वित्त समिति 5 करोड़ तक 7 से 9 करोड़ तक

2. नगर परिषद

अधिकारी वर्तमान बजट संभावित बजट

आयुक्त 2 लाख तक 3 लाख तक
सभापति 50 लाख तक 75 से 80 लाख तक
वित्त समिति 1 करोड़ तक 1.50 करोड़ तक

3. नगर पालिका

अधिकारी वर्तमान बजट संभावित बजट


कार्यकारी अधिकारी 1 लाख तक 1.50 लाख तक
चेयरमैन 25 लाख तक 40 लाख तक
वित्त समिति 50 लाख तक 1 करोड़ तक

निकाय चुनाव नहीं होने के कारण फिलहाल निकायों के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार प्रशासकों और अधिकारियों के पास केंद्रित हैं. ऐसे में बजट बढ़ने का सीधा नियंत्रण भी इन्हीं के पास रहेगा. सरकार का तर्क है कि इससे योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी और आमजन को समय पर लाभ मिल सकेगा. हालांकि, जनप्रतिनिधियों के अभाव में आम नागरिकों को छोटी-छोटी समस्याओं के समाधान के लिए भी निकाय कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं.

ऐसे में प्रस्तावित बदलाव को लेकर प्रशासनिक दक्षता बनाम जनभागीदारी का मुद्दा भी उठने लगा है. स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक जुईकर प्रतीक चन्द्रशेखर की अध्यक्षता में गठित चार सदस्यीय समिति में वित्तीय सलाहकार (सदस्य सचिव), नगर निगम जयपुर के अतिरिक्त आयुक्त, वित्तीय सलाहकार तथा विधि निदेशालय के निदेशक को शामिल किया गया है. समिति की रिपोर्ट के बाद राज्य सरकार अंतिम निर्णय लेगी.

नगरीय निकाय चुनावों की अनिश्चितता के बीच सरकार अब बजट और वित्तीय शक्तियों को बढ़ाने की तैयारी में है. सवाल यह है कि जब फैसले पूरी तरह अफसरों के हाथ में होंगे, तो क्या विकास कार्यों में तेजी आएगी या जवाबदेही और कमजोर होगी. आने वाले दिनों में कमेटी की रिपोर्ट तय करेगी कि शहरों की तस्वीर बदलेगी या सिस्टम पर सवाल और गहराएंगे.

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Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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