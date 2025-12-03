Rajasthan Government Project: जयपुर-दिल्ली नेशनल हाईवे पर लगातार बढ़ते यातायात दबाव और जाम के चलते सार्वजनिक निर्माण विभाग (एनएच) एक बड़ा फैसला लिया है. इसके तहत अब आमेर से चंदवाजी के बीच करीब 20 किलोमीटर लंबे रास्ते पर 3 नए फ्लाईओवर बनाए जाएंगे.

ये फ्लाईओवर कूकस, अचरोल और ताला मोड़ पर बनेंगे, जिसकी लगात लगभग 95 करोड़ रुपये होगी. इससे सफर आसान हो जाएगा.

फ्लाईओवर बनने से लोगों में जाम से राहत मिलेगी. साथ ही हाईवे पर जाम की समस्या कम होने की उम्मीद है, जिससे दुर्घटनाओं में कमी आएगी.

फ्लाईओवर बनाने वाली कंपनी को ये काम 18 महीने में पूरा करने के लिए कहा है. इसके मुताबिक ये काम दिसंबर 2025 में शुरू होकर मई 2027 तक पूरा होने के आसार हैं.

कहा जा रहा है कि जयपुर के अचरोल में काम शुरू होने के एक महीने बाद जनवरी 2026 में कूकस और ताला मोड़ पर भी काम तेजी से किया जाएगा.

बताया जा रहा है कि 10 दिसंबर से अचरोल फ्लाईओवर बनाने का काम शुरू हो सकती है. ऐसे में अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी कर दिए गए हैं.

अचरोल में पुलिया बनाने के लिए किसी नई भूमि की अवाप्ति नहीं होगी. पहले से अवाप्त 45 मीटर चौड़ी राजमार्ग भूमि के अंदर ही निर्माण किया जाएगा.

