भजनलाल कैबिनेट का NEW YEAR गिफ्ट, 80 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी

Bhajanlal Cabinet New Year Gift: पीएम नरेंद्र मोदी जनवरी में पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन करेंगे. भजनलाल कैबिनेट ने आज रिफाइनरी के संशोधित लागत मूल्य को मंजूरी दे दी. जुलाई महीने से रिफाइनरी में वाणिज्यिक उत्पादन भी शुरू हो जाएंगे. कैबिनेट ने राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति एआई पॉलिसी समेत लेखा सेवा नियमों के संशोधनों को भी मंजूरी देते हुए स्पेशल सिक्योरिटी विंग के कार्मिकों के विशेष भत्तों में भी बढ़ोतरी का अनुमोदन किया है.

इस साल की आखरी कैबिनेट मीटिंग में भजनलाल सरकार ने आज प्रदेश की जनता के हित में कई बड़े फैसले लिए रिफाइनरी की संशोधित लागत को कैबिनेट ने मंजूरी दी. साथ ही पीएम मोदी के हाथों रिफाइनरी का जनवरी महीने में उद्घाटन कराने का ऐलान हुआ. मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि रिफाइनरी की लागत करीब 80 हजार करोड़ रुपये हो गई है.

इन नीतियों को कैबिनेट ने दी मंजूरी

राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति 2025 का अनुमोदन पंद्रह साल से पुराने वाहन स्क्रैप किए जा सकेंगे प्रदूषण से राहत मिलेगी. बजट में सरकार ने इस नीति की घोषणा की थी. नीति में अवधिपार कर चुके वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने का प्रावधान किया गया है. डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के मुताबिक 15 साल की अवधिपार कर चुके वाहन, प्रदूषण फैलाने वाले वाहन, कबाड़ी के पास स्थित वाहनों सहित अन्य वाहनों को स्क्रैप किया जा सकेगा.

वाहन मालिक को सर्टिफिकेट जारी किया जा सकेगा, जिससे उसे नए वाहन पर 50 प्रतिशत और अधिकतम 1 लाख रुपए की छूट मिल सकेगी. इससे पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाया जाएगा. स्क्रैपिंग यूनिट को भी विशेष छूट मिलेगी, जिससे ज्यादा से ज्यादा यूनिट राजस्थान में लगाई जा सके.

राजस्थान राजस्व लेखा सेवा नियम 2025 प्रारूप को मंजूरी

राजस्थान विधानसभा सचिवालय (भर्ती तथा सेवा की शर्तें )नियम 1992 में संशोधन

स्पेशल सिक्योरिटी विंग के कार्मिकों के विशेष भत्ते में वृद्धि एटीएस और एसओजी के कार्मिकों को अब पंद्रह की जगह पच्चीस फीसदी अतिरिक्त भत्ते मिलेंगे. सप्तम राज्य वित्त आयोग की अंतिम रिपोर्ट का भी कैबिनेट ने अनुमोदन किया.

आज की कैबिनेट में सरकार के फैसलों की गूंज नए साल में सुनाई पड़ेगी. पीएम मोदी के हाथों रिफाइनरी का उद्घाटन और इससे राज्य के राजस्व को होने वाली बढ़ोतरी से राजस्थान की अर्थव्यवस्था को फायदा होगा. वहीं नई स्क्रैप पॉलिसी से वाहन प्रदूषण रोकने और पार्किंग की समस्या से प्रदेश को निजात मिलेगी.