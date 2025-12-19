Zee Rajasthan
Rajasthan Government Project: जयपुर मेट्रो के साथ बनने वाली 'स्काई सिटी', 5 TOD कॉरिडोर से इन इलाकों में आएगा बड़ा बदलाव!

Rajasthan Government Project: जयपुर में मेट्रो रूट के आसपास अब ऊंची-ऊंची बिल्डिंग्स का नया शहर बसेगा. जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी (JDA) ने मेट्रो लाइन के साथ 5 ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) कॉरिडोर बनाने का फैसला किया है. इनकी कुल लंबाई 6.9 किलोमीटर होगी. नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा की मंजूरी मिल चुकी है.

Published: Dec 19, 2025, 04:39 PM IST | Updated: Dec 19, 2025, 04:39 PM IST

Rajasthan Government Project: राजधानी जयपुर का नक्शा अब बदलने वाला है. मेट्रो रूट के किनारे-किनारे गगनचुंबी इमारतें, फ्लैट्स, ऑफिस और शॉपिंग एरिया बनेंगे. इसके लिए जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी (JDA) ने मेट्रो लाइन के साथ 5 ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) कॉरिडोर बनाने का प्लान फाइनल कर दिया है. इनकी कुल लंबाई 6.9 किलोमीटर होगी. नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा की मंजूरी मिलने के बाद यह काम आगे बढ़ रहा है. नए साल में दूसरे शहरों में भी इसी तरह का प्लान शुरू हो सकता है.

ये हैं वो 5 कॉरिडोर, जहां सबसे ज्यादा फायदा होगा

वीर तेजाजी सर्कल से पंडित टी.एन. मिश्रा मार्ग जंक्शन (1.4 किमी)

पंडित टी.एन. मिश्रा मार्ग जंक्शन से भारत आश्रम मार्ग जंक्शन (1.5 किमी)

भारत आश्रम मार्ग जंक्शन से जनपथ मार्ग जंक्शन (1.1 किमी)

जनपथ मार्ग जंक्शन से ईएसआई रोड जंक्शन (1.6 किमी)

ईएसआई रोड जंक्शन से टैंक रोड जंक्शन (1.3 किमी)

इन इलाकों में मेट्रो स्टेशन के आसपास के लोग और प्रॉपर्टी मालिक सबसे ज्यादा फायदा उठा सकेंगे. यहां ऊंची बिल्डिंग्स बनाने की छूट मिलेगी, जिससे प्रॉपर्टी की कीमतें भी बढ़ सकती हैं.

क्या-क्या छूट मिलेगी?

कॉरिडोर के दोनों तरफ 500-500 मीटर के दायरे में 750 वर्ग मीटर या उससे बड़े प्लॉट पर ज्यादा मंजिलें बना सकेंगे.

ज्यादा FAR (फ्लोर एरिया रेश्यो) – मतलब एक ही प्लॉट पर पहले से ज्यादा स्पेस बना सकेंगे.

दो या ज्यादा प्लॉटों को जोड़कर बड़ा प्रोजेक्ट बना सकेंगे.

सेटबैक (इमारत और सड़क के बीच की दूरी) में भी छूट मिलेगी.

केंद्र सरकार हर TOD जोन के लिए 10 करोड़ रुपये देगी, यानी जयपुर को कुल 50 करोड़ की मदद मिलेगी.

TOD क्या है और क्यों जरूरी?

TOD मतलब ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट. इसका आसान मतलब है – मेट्रो या बस स्टेशन के आसपास ही घर, ऑफिस, दुकानें, स्कूल-हॉस्पिटल सब बना दो. इससे लोग कार-बाइक कम इस्तेमाल करेंगे, पैदल या साइकिल से काम चला लेंगे. नतीजा – ट्रैफिक जाम कम, प्रदूषण कम और समय-पैसे की बचत.

लेकिन एक बड़ी चिंता भी है

इन इलाकों में ऊंची-ऊंची बिल्डिंग्स बनेंगी तो आबादी बहुत बढ़ जाएगी. अभी वहां की सड़कें, सीवर, पानी, बिजली और ड्रेनेज सिर्फ मौजूदा लोगों के लिए काफी हैं. अगर ये सुविधाएं नहीं बढ़ाई गईं तो आगे चलकर भारी दिक्कत होगी – जाम ज्यादा, पानी की किल्लत, बिजली कटौती वगैरह.फिलहाल प्लान तो शानदार है. इन कॉरिडोर के आसपास रहने वाले या प्रॉपर्टी रखने वाले लोगों के लिए यह बड़ा मौका है. बस उम्मीद है कि सरकार बुनियादी सुविधाओं का भी पूरा ध्यान रखेगी, ताकि जयपुर सच में एक मॉडर्न और सुविधाजनक शहर बन सके.

