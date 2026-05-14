/Rajasthan Project: दौसा, चूरू, बालोतरा सहित 5 जिलों का होगा विश्व स्तरीय विकास. ODOP को मिलेगा बड़ा बूस्ट

Rajasthan Government Project: राज्य सरकार के पंच गौरव कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए लगातार कई निर्णय लिए जा रहे हैं. एक जिला एक उत्पाद नीति (ओडीओपी) के तहत चयनित उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए 20 लाख रुपये तक का मार्जिन मनी अनुदान सहित अन्य परिलाभ दिए जा रहे हैं.



अब ओडीओपी उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार कर उन्हें अंतरराष्ट्रीय बाजार के अनुकूल बनाने के लिए निर्णय लिया गया है. मुख्य सचिव वी.श्रीनिवास की अध्यक्षता वाली पंच गौरव कार्यक्रम से जुड़ी राज्य स्तरीय समिति ने प्रदेश के पांच जिलों में कुल 18.19 करोड़ रुपये की की लागत से स्थापित होने वाली परियोजनाओं को स्वीकृति दी है. साथ ही. इनका कार्य जल्द शुरू करने के लिए पहले चरण में 10.76 करोड़ रुपये भी स्वीकृत किए गए हैं.

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उद्योग एवं वाणिज्य आयुक्त नीलाभ सक्सेना ने बताया कि दौसा. चूरू. डीडवाना-कुचामन. फलोदी और बालोतरा में कॉमन फैसिलिटी सेंटर. टेस्टिंग लैब और भंडारण के लिए कुल 5 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है.



1. दौसा में पत्थर आधारित उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार के लिए 3.30 करोड़ रुपये की लागत से टेक्नोलॉजी फैसिलिटेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा. इससे स्टोन आधारित उत्पादों में आधुनिक कटिंग. डिजाइन और फिनिशिंग में सुधार होगा.

2. चूरू में लकड़ी से संबंधित उत्पादों की टेस्टिंग और सीजनिंग के लिए 2.5 करोड़ रुपये की लागत से कॉमन बीआईएस टेस्टिंग लैब और सीजनिंग सुविधा स्थापित की जाएगी. इससे हस्तशिल्प उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार होने से अंतरराष्ट्रीय बाजार अनुकूल उत्पाद तैयार हो सकेंगे.

3. डीडवाना-कुचामन में स्टोन प्रोसेसिंग के लिए 5.05 करोड़ रुपये की लागत से सीएनसी मशीन टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित किया जाएगा.

4. फलोदी में सोनामुखी के लिए 2.35 करोड़ रुपये की लागत से कॉमन क्लाइमेट-कंट्रोल्ड वेयरहाउसिंग फैसिलिटी स्थापित की जाएगी... इससे सोनामुखी लंबे समय तक खराब नहीं होगी.

5. बालोतरा में वस्त्र उत्पादों में आधुनिक तकनीक से डिजाइन आदि कार्यों के लिए करीब 5 करोड़ रुपये की लागत से टेक्सटाइल डिजिटल प्रिंटिंग कॉमन फैसिलिटी सेंटर स्थापित किया जाएगा.

6. छ: जिलों में 5.85 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाएं प्रगतिरत.



उद्योग आयुक्त नीलाभ सक्सेना ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में एक जिला एक उत्पाद नीति के तहत 8 जिलों में कुल 6.07 करोड़ रुपये की लागत वाली परियोजनाएं स्वीकृत हुईं. जिसमें 2 जिलों में स्वास्थ्य शिविर और सुरक्षा किट वितरण भी शामिल है. चित्तौड़गढ़ में ओडीओपी उत्पादों के प्रचार-प्रसार के लिए 2 करोड़ रुपये की लागत से मल्टी यूटिलिटी सेंटर. हनुमानगढ़ में 1.5 करोड़ रुपये की लागत से रूरल हाट निर्माण. डीडवाना- कुचामन में 20 लाख रुपये की लागत से व्यापार सुविधा केंद्र.

झुंझनूं में 90 लाख रुपये की लागत से शिल्पग्राम का सुधार और नवीनीकरण. कोटा में 30 लाख रुपये की लागत से सीएफसी का विस्तार और राजसमंद में 95 लाख रुपये की लागत से प्रदर्शनी हॉल और डिस्प्ले सेंटर का निर्माण शामिल हैं. इसके साथ ही. श्रमिकों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए दौसा और डीग जिलों में सिलिकोसिस बचाव शिविरों के माध्यम से 1500 से अधिक लाभार्थियों को स्वास्थ्य जांच और सुरक्षा किट उपलब्ध कराए गए.