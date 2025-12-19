Zee Rajasthan
Rajasthan Railway Project: सर्वे का काम खत्म हो जाने के बाद रेलवे एक पूरी डिटेल वाली प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करेगा. इसमें पता चलेगा कि लाइन बनाने में कितना पैसा लगेगा, कितना फायदा होगा और सारी तकनीकी बातें क्या हैं. यह रिपोर्ट बनने के बाद उसे रेलवे बोर्ड को भेजा जाएगा, जहां से अंतिम मंजूरी मिलेगी. मंजूरी मिलते ही असली निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा.

Published: Dec 19, 2025, 02:05 PM IST | Updated: Dec 19, 2025, 02:05 PM IST

Rajasthan Government Project: राजस्थान की झोली में आई एक और रेलवे लाइन, इतनी लागत से मजबूत होने वाला है नेटवर्क

Rajasthan Government Project: राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में रेल नेटवर्क को मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है. केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बालोतरा से पचपदरा के बीच 11 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे को मंजूरी दे दी है. इस सर्वे के लिए 33 लाख रुपये का बजट भी पास कर दिया गया है.

इस नई लाइन से सबसे बड़ा फायदा पचपदरा की रिफाइनरी को होगा. अभी तक रिफाइनरी रेल नेटवर्क से पूरी तरह जुड़ी नहीं थी, लेकिन अब यह लाइन बनने से वह देश के मुख्य रेल रूट से सीधे जुड़ जाएगी. कच्चा माल लाना और तैयार प्रोडक्ट भेजना दोनों आसान हो जाएंगे.

इलाके को क्या फायदा होगा?

औद्योगिक कामकाज में तेजी आएगी.

व्यापार और कृषि को बढ़ावा मिलेगा.

स्थानीय लोगों के लिए नए रोजगार के मौके खुलेंगे.

बालोतरा, बाड़मेर और आसपास के इलाकों का जोधपुर, जयपुर, दिल्ली और अहमदाबाद से सीधा और आसान रेल संपर्क हो जाएगा.

सर्वे का काम खत्म होने के बाद रेलवे एक विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) बनाएगा. इसमें पूरी परियोजना की लागत कितनी आएगी, कितना फायदा होगा और सारी तकनीकी बातें शामिल होंगी. यह रिपोर्ट तैयार हो जाने के बाद उसे रेलवे बोर्ड के पास अंतिम मंजूरी के लिए भेजा जाएगा.

बोर्ड से हरी झंडी मिलते ही निर्माण का काम शुरू हो सकेगा.पश्चिमी राजस्थान के लोगों के लिए यह रेल लाइन बहुत अहम है. इससे इलाके की कनेक्टिविटी काफी बेहतर हो जाएगी और विकास को नई स्पीड मिलेगी. पचपदरा रिफाइनरी के साथ-साथ आसपास के गांव-शहरों का भी फायदा होगा.

लोग लंबे समय से इस लाइन की मांग करते आ रहे थे. अब सर्वे को मंजूरी मिलने से उम्मीद बढ़ गई है कि जल्द ही बालोतरा-पचपदरा के बीच ट्रेनें पटरी पर दौड़ती दिखेंगी. क्षेत्र के व्यापारी, किसान और आम लोग सब खुश हैं और आगे की प्रक्रिया का इंतजार कर रहे हैं.

