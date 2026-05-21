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राजस्थान के इस 1 शहर का अब होगा ताबड़तोड़ विकास! 49 करोड़ के महा प्रोजेक्ट से डेवलपमेंट को मिलेगी रफ्तार

Rajasthan News: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला गुरुवार को बूंदी के एक दिवसीय दौरे पर पहुंच रहे हैं. इस दौरान वे ₹49 करोड़ की लागत वाले विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे.

Edited byAnsh RajReported byAnsh Raj
Published: May 21, 2026, 10:53 AM|Updated: May 21, 2026, 10:53 AM
राजस्थान के इस 1 शहर का अब होगा ताबड़तोड़ विकास! 49 करोड़ के महा प्रोजेक्ट से डेवलपमेंट को मिलेगी रफ्तार
Image Credit: Ai Generated Image

Rajasthan Government Project: राजस्थान के बूंदी जिले में विकास कार्यों को नई गति मिलने जा रही है. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला गुरुवार को बूंदी के एक दिवसीय दौरे पर पहुंच रहे हैं, जहां वे लगभग ₹49 करोड़ की लागत वाले विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे. इस दौरान शहर के समग्र विकास को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा.

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शाम 4 बजे रणजीत निवास में अभिभाषक परिषद की नवगठित कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे. इसके बाद शाम 5 बजे टाउन हॉल में मुख्य कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें वे बूंदी शहर के बुनियादी ढांचे, सड़कों, पार्कों, जल आपूर्ति और अन्य महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे.

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इस अवसर पर ‘बूंदी विकास मंथन’ कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा. इस कार्यक्रम में स्थानीय प्रबुद्धजनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और नागरिकों के साथ संवाद किया जाएगा. शहर के विकास से जुड़े प्रस्तावित कार्यों पर उनके सुझाव लिए जाएंगे. इस पहल का उद्देश्य जनभागीदारी के आधार पर बूंदी को और बेहतर बनाना है.

विकास रथ अभियान का समापन, जनसमर्थन नहीं मिला
इसी बीच सरकार द्वारा चलाए गए 21 दिवसीय विकास रथ अभियान का समापन बुधवार को पंचायत समिति परिसर में किया गया. हालांकि यह अभियान लक्ष्य हासिल करने में काफी हद तक असफल रहा. अभियान के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में जनभागीदारी का घोर अभाव देखने को मिला. लोगों की भीड़ जुटाने के लिए लोक कलाकारों के कार्यक्रम आयोजित किए गए, लेकिन इसके बावजूद ग्रामीणों का उत्साह नहीं दिखा.

अभियान का मुख्य उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को अंतिम पायदान तक पहुंचाना था, लेकिन समापन समारोह भी खानापूर्ति बनकर रह गया. कार्यक्रम में मुख्य रूप से सरकारी अधिकारी, भाजपा पदाधिकारी और कर्मचारी ही उपस्थित रहे. आम ग्रामीणों की भागीदारी न के बराबर रही.

समापन समारोह के दौरान पंचायत राज एवं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के औचक निरीक्षण ने ग्राम पंचायतों की साफ-सफाई व्यवस्था की पोल खोल दी. पंचायत समिति क्षेत्र की एक दर्जन से ज्यादा ग्राम पंचायतों में स्वच्छ भारत मिशन की हालत खराब पाई गई. ग्राम विकास अधिकारियों की लापरवाही साफ नजर आई.

बूंदी जिला प्रशासन अब ओम बिरला के आगमन को लेकर तैयारियों में जुटा हुआ है. प्रशासन का दावा है कि ₹49 करोड़ के इन विकास कार्यों से बूंदी शहर की सड़कें, बिजली, पानी और अन्य सुविधाएं बेहतर होंगी. स्थानीय लोगों में ओम बिरला के दौरे को लेकर काफी उत्साह है. उम्मीद की जा रही है कि इस दौरे से बूंदी के लंबित विकास कार्यों को गति मिलेगी और शहर के चेहरे में सकारात्मक बदलाव आएगा.

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Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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