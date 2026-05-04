/Rajasthan Government Project: राजस्थान में ‘ग्रीन गोल्ड’ मिशन- 3 जिलों में चंदन वन, CM सख्त, बोले- काम में देरी नहीं चलेगी

Rajasthan Government Project: इस ऐतिहासिक पहल के तहत बांसवाड़ा, सिरोही और उदयपुर जिले में बड़े पैमाने पर चंदन के वन विकसित किए जाएंगे.



रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर वन एवं पर्यावरण विभाग की समीक्षा बैठक में सीएम भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि इस परियोजना को मिशन मोड में पूरा किया जाए. उन्होंने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि काम में कोई देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

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वैज्ञानिक तरीके से होगा चंदन का रोपण

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि चंदन की खेती केवल दिखावे के लिए नहीं की जाए. इसके लिए पहले मिट्टी का वैज्ञानिक परीक्षण किया जाए और केवल उच्च गुणवत्ता वाले पौधों का ही चयन किया जाए. चंदन की लकड़ी अत्यंत बहुमूल्य होती है, इसलिए पौधों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है. सीएम ने कहा कि स्थानीय स्तर पर मजबूत सुरक्षा तंत्र विकसित किया जाए ताकि चोरी या किसी भी प्रकार के नुकसान को रोका जा सके. उन्होंने चंदन के पौधों की निगरानी के लिए विशेष टीम गठित करने और नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए.



दोहरा फायदा - पर्यावरण और रोजगार

इस मिशन का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि एक तरफ राज्य का हरित क्षेत्र बढ़ेगा तो दूसरी तरफ स्थानीय आदिवासी और ग्रामीण युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे. चंदन की खेती से जुड़ी गतिविधियां जैसे पौधरोपण, रखरखाव, सुरक्षा और भविष्य में प्रसंस्करण से हजारों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि चंदन राजस्थान के लिए ‘ग्रीन गोल्ड’ साबित होगा. यह न केवल पर्यावरण को संतुलित करेगा बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करेगा.



पौधों की जीवित रहने की गारंटी जरूरी

बैठक में आगामी पौधारोपण अभियानों की भी समीक्षा की गई. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने साफ कहा कि केवल संख्या पूरी करने के लिए पौधे नहीं लगाए जाएं, बल्कि यह सुनिश्चित किया जाए कि लगाए गए 100% पौधे जीवित रहें और स्वस्थ रूप से बढ़ें. वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा भी बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े और विभागीय तैयारियों की जानकारी दी.



तीन जिलों में होगा बड़ा बदलाव

बांसवाड़ा, सिरोही और उदयपुर राजस्थान के आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं. इन जिलों में चंदन के वनों के विकास से न केवल पर्यावरणीय संतुलन बनेगा बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नई ऊंचाई मिलेगी. चंदन की खेती से जुड़े उत्पादों जैसे अगरबत्ती, इत्र, लकड़ी और औषधीय उपयोग से भविष्य में अच्छी आय का स्रोत बन सकता है.मुख्यमंत्री के इस विजन को अमली जामा पहनाने के लिए वन विभाग पूरी तरह तैयार है.



अधिकारियों को समयबद्ध लक्ष्य दिए गए हैं और नियमित रिपोर्टिंग के निर्देश दिए गए हैं.यह पहल राजस्थान को पर्यावरण और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. यदि यह मिशन सफल रहा तो राजस्थान देश के उन गिने-चुने राज्यों में शामिल हो जाएगा जहां बड़े पैमाने पर चंदन का उत्पादन होगा.

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