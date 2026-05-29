/प्रदूषण और ट्रैफिक के बीच जयपुरवासियों के लिए बड़ी राहत, अब शहर में मिलेगा पहाड़ों जैसा सुकून!

Jaipur News: जयपुर शहर को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज प्रकृति से जुड़ी एक बड़ी सौगात दी. सीकर रोड स्थित नींदड़ के जंगल में विकसित किए गए नए इको ट्रेल ट्रैक का उद्घाटन किया गया. इस ट्रैक के शुरू होने के बाद अब शहर के लोग हरियाली, शांत वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता के बीच समय बिता सकेंगे. लंबे समय से तेजी से बढ़ते प्रदूषण और भागदौड़ भरी जिंदगी के बीच यह वन क्षेत्र लोगों को सुकून देने वाला नया स्थान बनकर उभरा है.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान जंगल क्षेत्र का दौरा किया और वहां आयोजित कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया. उन्होंने पौधारोपण कर लोगों को “हरियालो राजस्थान” अभियान से जुड़ने की अपील भी की. मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण आज की सबसे बड़ी जरूरत है और आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित भविष्य देने के लिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना जरूरी है.

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इस दौरान मुख्यमंत्री ने नींदड़ वन क्षेत्र में बने एनीकट का भी निरीक्षण किया. “वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान” के तहत उन्होंने श्रमदान किया और लोगों से जल स्रोतों को बचाने का संदेश दिया. अधिकारियों ने बताया कि यह एनीकट वन्य जीवों के लिए पेयजल का महत्वपूर्ण स्रोत है. वन मंत्री संजय शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहे और उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ श्रमदान में भाग लिया.

मुख्यमंत्री ने जंगल क्षेत्र में पक्षियों के लिए परिंडे भी बांधे और बीच जंगल बने मंदिर में पूजा-अर्चना की. इसके बाद उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर वन क्षेत्र के संरक्षण और विकास को लेकर विस्तार से चर्चा की. अधिकारियों को पर्यावरण संतुलन बनाए रखने और क्षेत्र को और विकसित करने के निर्देश भी दिए गए.

राजधानी जयपुर में लगातार बढ़ती आबादी, ट्रैफिक और ध्वनि प्रदूषण के बीच नींदड़ का यह इको ट्रेल ट्रैक लोगों के लिए राहत लेकर आया है. यहां आने वाले लोग ताजी हवा, हरियाली और प्राकृतिक माहौल का आनंद ले सकेंगे. शहर के बीच बने इस नए ऑक्सीजन जोन से लोगों को स्वास्थ्य लाभ भी मिलेगा और वे प्रकृति के और करीब आ पाएंगे.

स्थानीय लोगों का कहना है कि इस ट्रैक के शुरू होने से सुबह और शाम घूमने आने वालों को नया विकल्प मिलेगा. बच्चों, बुजुर्गों और युवाओं के लिए यह जगह खास आकर्षण बन सकती है. आने वाले दिनों में यहां पर्यटन गतिविधियां बढ़ने की उम्मीद है.