राजस्थान में 24 महीनों में 37 नए इंडस्ट्रियल एरिया बनकर तैयार, जानिए सरकार का मेगा इंडस्ट्रियल प्लान

Rajasthan Government Project: राजस्थान के उद्योग मंत्री प्रदेशवर्द्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि प्रदेश सरकार ने आर्थिक ढांचे को मजबूत करने और औद्योगिक विकास को गति देने के लिए हाल के समय में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं. उन्होंने बताया कि बीते 24 महीनों में प्रदेश में 37 नए इंडस्ट्रियल एरिया विकसित किए गए हैं, जिससे उद्योगों के लिए पर्याप्त भूमि और बुनियादी ढांचा उपलब्ध हो सके. इसके साथ ही 2,000 नए इंडस्ट्रियल प्लॉट आवंटित किए गए हैं, जिससे नए निवेशकों को उद्योग स्थापित करने में आसानी हुई है.

उन्होंने बताया कि दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (DMIC) की कनेक्टिविटी को और अधिक सुदृढ़ किया गया है, जिससे राजस्थान को अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय व्यापार में प्रतिस्पर्धी बढ़त मिलेगी. प्रदेश सरकार ने बदलते दौर की जरूरतों को देखते हुए डेटा सेंटर नीति, टेक्सटाइल नीति और प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क नीति जैसी नई नीतियों की शुरुआत भी की है, जो औद्योगिक परिदृश्य में नए अवसर खोल रही हैं.

उद्योग मंत्री ने कहा कि निवेशकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सिंगल-विंडो क्लीयरेंस सिस्टम को और अधिक सक्षम बनाया गया है. राज निवेश (Raj Nivesh) पोर्टल को एक वन-स्टॉप समाधान के रूप में विकसित किया गया है, जहां निवेश से संबंधित सभी आवश्यक अनुमतियाँ एक ही प्लेटफ़ॉर्म से उपलब्ध कराई जा रही हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

प्रक्रियाओं को पूरी तरह 100% ऑनलाइन कर दिया गया

पर्यावरणीय प्रक्रियाओं को सरल और व्यवहारिक बनाते हुए सरकार ने 877 ऐसे उद्योगों को पर्यावरणीय छूट प्रदान की है, जो पर्यावरण पर कोई महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते और जिनके लिए अनुमति प्रक्रिया पहले बाधा बनती थी. साथ ही, प्रशासनिक सुगमता के लिए 45 पुराने, अप्रासंगिक कानूनों को समाप्त किया गया है और अधिकतर प्रक्रियाओं को पूरी तरह 100% ऑनलाइन कर दिया गया है.

भूमि की कोई कमी नहीं

अपने संबोधन के अंत में उन्होंने राजस्थानी प्रवासी दिवस में शामिल सभी मेहमानों का स्वागत करते हुए प्रदेश में निवेश करने का आग्रह किया. राठौड़ ने कहा कि राजस्थान आज उत्तरी भारत का सबसे बड़ा और तेजी से बढ़ता हुआ बाजार बन चुका है. यहां भूमि की कोई कमी नहीं है, साथ ही उद्योगों के लिए अनुकूल नीतिगत वातावरण उपलब्ध है. उन्होंने सभी प्रवासियों से इस उपयुक्त अवसर का लाभ उठाते हुए राजस्थान में निवेश करने की अपील की.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-