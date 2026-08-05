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जयपुर को मिलने वाला है 2,233 करोड़ का मेगा पैकेज, बदल जाएगी शहर की तस्वीर!

जयपुर में बढ़ते शहरीकरण के चलते आरयूआईडीपी के फेज-5 के तहत 2233 करोड़ रुपये के विकास कार्य प्रस्तावित किए गए हैं. परियोजना में सीवेज वेस्ट मैनेजमेंट, ठोस कचरा निस्तारण, ड्रेनेज सुधार, यातायात व्यवस्था, विरासत संरक्षण, पर्यटन विकास और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जैसी योजनाएं शामिल हैं.  
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Deepak Goyal
Published:Aug 05, 2026, 08:52 PM IST | Updated:Aug 05, 2026, 08:52 PM IST
जयपुर को मिलने वाला है 2,233 करोड़ का मेगा पैकेज, बदल जाएगी शहर की तस्वीर!
Image Credit: AI Generated

Jaipur News: बढ़ते शहरीकरण के दबाव के बीच प्रदेश के शहरों में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने की तैयारी तेज हो गई है. राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना (आरयूआईडीपी) के पांचवें चरण में जयपुर शहर में 2233 करोड़ रुपये के विकास विकास कार्यों का खाका तैयार किया गया है.

जिला कलेक्ट्रेट में आयोजित आरयूआईडीपी संवाद कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और विभिन्न स्टेकहोल्डर्स ने प्रस्तावित परियोजनाओं पर चर्चा कर सुझाव दिए. जिला कलेक्टर संदेश नायक ने कहा कि पांचवें चरण में शहरी सुविधाओं को आधुनिक और टिकाऊ बनाने पर फोकस है.

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इसके तहत अपशिष्ट जल प्रबंधन, ठोस कचरा निस्तारण, शहरी यातायात व्यवस्था में सुधार, जलभराव और ड्रेनेज प्रबंधन, विरासत संरक्षण, पर्यटन विकास और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जैसी योजनाएं शामिल है. सरकार का मकसद तेजी से बढ़ते शहरों को स्मार्ट, सस्टेनेबल और नागरिक सुविधाओं से लैस बनाना है. संवाद कार्यक्रमों के जरिए स्थानीय समस्याओं और सुझावों को शामिल कर कार्ययोजना को अधिक प्रभावी बनाने की कोशिश की जा रही है.

शहरी सुविधाओं का लाभ मिलने की उम्मीद

परियोजना पूरी होने के बाद प्रदेश के 84 नगरीय निकायों में रहने वाले लाखों लोगों को बेहतर पेयजल, स्वच्छता, परिवहन और अन्य शहरी सुविधाओं का लाभ मिलने की उम्मीद है. आदर्शनगर विधायक रफीक खान ने जलमहल और कानोता बांध में पहुंच रहे दूषित पानी के शोधन के लिए पर्याप्त क्षमता वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) स्थापित करने और शहर की पुरानी सीवर लाइनों के अपग्रेडेशन को योजना में शामिल करने की मांग की.

उन्होंने कहा कि परियोजना की सफलता के लिए आरयूआईडीपी, नगर निगम और अन्य विभागों के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है. आमेर विधायक प्रशांत शर्मा ने तेजी से विकसित हो रहे अचरोल और कूकस को भी फेज-5 के सैटेलाइट टाउन के रूप में शामिल करने का सुझाव दिया. कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, पूर्व पार्षदों, विभिन्न विभागों के अधिकारियों, प्रबुद्धजनों, मीडिया प्रतिनिधियों और आमजन ने भाग लिया.

5 से 11 अगस्त तक आरयूआईडीपी संवाद कार्यक्रम

वक्ताओं ने शहरी विकास कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आरयूआईडीपी और स्थानीय निकायों के बीच बेहतर तालमेल पर जोर दिया. प्रदेशभर में आरयूआईडीपी के पांचवें चरण के तहत करीब 9500 करोड़ रुपये के विकास कार्य प्रस्तावित हैं. इन्हीं कार्यों पर सुझाव और फीडबैक लेने के लिए 84 शहरों में 5 से 11 अगस्त तक आरयूआईडीपी संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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