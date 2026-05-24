Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /राजस्थान में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को नई रफ्तार, एक्सप्रेस-वे और हाईवे परियोजनाओं को मिली करोड़ों की मंजूरी

राजस्थान में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को नई रफ्तार, एक्सप्रेस-वे और हाईवे परियोजनाओं को मिली करोड़ों की मंजूरी

Rajasthan Government Project: डिप्टी सीएम दीया कुमारी की अध्यक्षता में राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन (RSRDC) की 131वीं बोर्ड बैठक आयोजित हुई.

Edited byAman SinghReported byDeepak Goyal
Published: May 24, 2026, 07:10 PM|Updated: May 24, 2026, 07:10 PM
राजस्थान में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को नई रफ्तार, एक्सप्रेस-वे और हाईवे परियोजनाओं को मिली करोड़ों की मंजूरी
Image Credit: Rajasthan Government Project

Rajasthan Government Project: राजस्थान की डिप्टी सीएम दीया कुमारी की अध्यक्षता में राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन (RSRDC) की 131वीं बोर्ड बैठक आयोजित हुई. बैठक में कोटपूतली-किशनगढ़ और ब्यावर-भरतपुर एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु 4938 करोड़ के ऋण प्रस्ताव को मंजूरी दी गई.

बैठक में नसीराबाद-सरवाड़-केकड़ी-देवली सड़क (SH-26) के अपग्रेडेशन, केकड़ी बाईपास निर्माण और सड़क को दो लेन से चार लेन किए जाने के लिए 460 करोड़ के ऋण प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई. इसके अलावा गोटन-बिलाड़ा-पुण्डल सड़क की मरम्मत के लिए ऋण राशि को 17 करोड़ से बढ़ाकर 27.87 करोड़ किए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई.

Add Zee News as a Preferred Source

बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 की बैलेंस शीट को अंतिम रूप देने सहित कुल 33 नियमित और 2 अतिरिक्त प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया. उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने कहा कि सड़क परियोजनाओं के निर्माण में उपयोगिता को प्राथमिकता दी जाए, ताकि आमजन को बेहतर और सुविधाजनक सड़क नेटवर्क का लाभ मिल सके.

बैठक में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण गुप्ता, परिवहन विभाग के प्रमुख शासन सचिव भवानी सिंह देथा, वित्त विभाग की शासन सचिव टीना सोनी, सार्वजनिक निर्माण विभाग के शासन सचिव डी. आर. मेघवाल, सीई (भवन) सत्येन्द्र सिंह, RSRDC के प्रबंध निदेशक सुनील जयसिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ट्रेंडिंग न्यूज़

बंदरों की फौज पर भारी पड़ जाता है ये सेम दिखने वाला जानवर, जंगल में एंट्री होते ही मच जाती है भगदड़!

Rajasthan News: मेडल लाओ, सीधे सरकारी नौकरी पाओ ! राजस्थान सरकार ने 186 खिलाड़ियों को दी 'आउट ऑफ टर्न' नियुक्ति

राजस्थान में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को नई रफ्तार, एक्सप्रेस-वे और हाईवे परियोजनाओं को मिली करोड़ों की मंजूरी

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, तेज हीटवेव को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी

Rajasthan Monsoon 2026 Update: राजस्थान में मानसून करेगा गर्मी का एनकाउंटर! लेकिन कब देगा दस्तक? जानें सब कुछ

अर्श से फर्श पर आए सोना-चांदी, दामों में दिखी भारी गिरावट! जानें ताजा भाव

जयपुर, दौसा, बीकानेर, सीकर समेत इन 14 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश का येलो अलर्ट

जयपुर के इस इलाके पर बड़ा खतरा! 2200 करोड़ की जमीन पर चली 16 JCB

जयपुर रेंज IG राहुल प्रकाश में तबादलों की बड़ी लिस्ट जारी, कई जिलों में बदले इंस्पेक्टर

क्या आप जानते हैं राजस्थान का यह जिला है 'चप्पलों का शहर', अमेरिका और यूरोप तक है दबदबा!

राजस्थान में कितने रुपये लीटर बिक रहा पेट्रोल-डीजल, एक क्लिक में जानें अपने शहर का रेट

Rajasthan Schools: अब 22 नहीं 29 जून से खुलेंगे स्कूल, शिक्षा विभाग से बड़ी खबर

राजस्थान में बन रहा सुपरफास्ट एक्सप्रेसवे, 90 मिनट में होंगे दिल्ली से जयपुर!

जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर नहीं... राजस्थान का ये जिला है सबसे गर्म

Gold-Silver Price : राजस्थान में सोने-चांदी के दाम में गिरावट

अल नीनो और रिकॉर्ड तोड़ता तापमान...जानिए क्यों भयंकर गर्मी दिला रही है 'छप्पनिया अकाल' की याद?

126 साल पहले जब राजस्थान ने देखा था भयावह सूखा, ‘छप्पनिया अकाल’ में पेड़ों की छाल बन गई थी जीवन का सहारा

अर्श से फर्श पर आए सोना-चांदी के दाम, सराफा बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

झोलाछाप डॉक्टर ने छीन लिया 4 बच्चों की सिर से मां का साया, कमजोरी की शिकायत पर चढ़ाया था ग्लूकोज

नौतपा को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट, पहले झुलसाएगी भयंकर लू, फिर आएगी आंधी-बारिश!

कांग्रेस पूर्व उपजिला प्रमुख का VIDEO वायरल, शादी समारोह में 12 बोर बंदूक से किए फायर

जोधपुर में रात 8 बजे बाद शराब बिक्री पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार से मांगी रिपोर्ट

क्या आप जानते हैं राजस्थान में यहां मिलता है रेगिस्तान का 'सफेद सोना'?

राजस्थान में मौसम का डबल अटैक! हीटवेव और आंधी-बारिश का नया दौर होगा शुरू

सराफा बाजार में सुनामी, सोना-चांदी के भाव उड़े आसमान पर! जानें आज के ताजा रेट

क्या आप जानते हैं जयपुर का वो मार्केट जहां सस्ती मिलती हैं ट्रेंडी कुर्तियां?

भीलवाड़ा में स्टाम्प पेपर पर 6 लाख में बिकी 13 साल की मासूम, 7 साल बाद चंगुल से भागकर खोली पोल!

बरसेंगे बादल, कड़केगी बिजली! जयपुर-भरतपुर समेत 16 जिलों में गर्मी से मिलेगी राहत, बारिश का अलर्ट जारी

कपासन में रास्ते को लेकर खूनी संघर्ष, चले लाठी-डंडे, 6 लोग गंभीर घायल

दुनिया मानती थी सबसे गर्म, पर आंकड़ों ने चौंकाया! जानिए क्यों झुलसते तापमान के बाद भी इस लिस्ट में पिछड़ गया राजस्थान

जोधपुर की बेटी चित्रांगदा सिंह का ब्यूटी सीक्रेट, रोज पीती हैं जीरा पानी

चांदी औंधे मुंह गिरी नीचे, सोने ने मारी लंबी छलांग! जानें सराफा बाजार के ताजा भाव

राजस्थान के 66 लाख किसानों के लिए खुशखबरी, CM Kisan की 6ठी किस्त पर आया अपडेट!

क्या तरबूज और भुट्टे ने कर दिखाया कमाल ? अलवर के जितेंद्र ने एशियाई रजत पदक जीता

पति ने बच्चे के सामने किया बर्बर व्यवहार… गैस चालू कर किया कमरे में बंद, फिर पत्नी ने उठाया खौफनाक कदम

शादी में पैसा बचाना है? तो आइए राजस्थान के ये बाजार, मिलेंगे सबसे सस्ते डिजाइनर लहंगे और ज्वेलरी!

श्रीविजयनगर: ग्राम पंचायत 29GB शिवपुरी में घोटाले पर घमासान, 7 दिन से धरना जारी

राजस्थान के किसानों के लिए खुशखबरी, CM किसान की 6वीं किस्त को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान!

कोटपूतली होटल हाईवे किंग के किचन में मिली गंदगी देख दंग रह गई टीम! दही में तैरती मिली मक्खियां

Rajasthan weather update: बीकानेर, चूरू समेत 4 जिलों में बदलने वाला है मौसम, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट

JJM में 2 साल बाद खत्म होगा बजट का सूखा, केंद्र सरकार एक हफ्ते में जारी कर सकती है 1000 करोड़

Tags:
Rajasthan government project
Rajasthan News
deputy cm diya kumari

About the Author

Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बीकानेर दौरा, BSF गतिविधियों और विकास कार्यों पर रहेगा फोकस

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बीकानेर दौरा, BSF गतिविधियों और विकास कार्यों पर रहेगा फोकस

Rajasthan politics
2

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, ट्रक में घुसी कार, 3 महीने के मासूम की मौत

Alwar Accident
3

सीज अवैध पटाखा फैक्ट्री में भड़की आग, इलाके में मची अफरा-तफरी

Alwar news
4

Jaipur: ई-कॉमर्स कारोबारी के साथ बड़ा फ्रॉड, कर्मचारी ने लगाया 1.35 करोड़ का चूना

Rajasthan Crime
5

Rajasthan Politics: राहुल गांधी के बयान पर बवाल, बीजेपी-कांग्रेस में शब्दों की जंग हुई और तेज

Rajasthan politics