/राजस्थान में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को नई रफ्तार, एक्सप्रेस-वे और हाईवे परियोजनाओं को मिली करोड़ों की मंजूरी

राज्य चुनें
Rajasthan Government Project: डिप्टी सीएम दीया कुमारी की अध्यक्षता में राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन (RSRDC) की 131वीं बोर्ड बैठक आयोजित हुई.
Rajasthan Government Project: राजस्थान की डिप्टी सीएम दीया कुमारी की अध्यक्षता में राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन (RSRDC) की 131वीं बोर्ड बैठक आयोजित हुई. बैठक में कोटपूतली-किशनगढ़ और ब्यावर-भरतपुर एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु 4938 करोड़ के ऋण प्रस्ताव को मंजूरी दी गई.
बैठक में नसीराबाद-सरवाड़-केकड़ी-देवली सड़क (SH-26) के अपग्रेडेशन, केकड़ी बाईपास निर्माण और सड़क को दो लेन से चार लेन किए जाने के लिए 460 करोड़ के ऋण प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई. इसके अलावा गोटन-बिलाड़ा-पुण्डल सड़क की मरम्मत के लिए ऋण राशि को 17 करोड़ से बढ़ाकर 27.87 करोड़ किए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई.
बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 की बैलेंस शीट को अंतिम रूप देने सहित कुल 33 नियमित और 2 अतिरिक्त प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया. उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने कहा कि सड़क परियोजनाओं के निर्माण में उपयोगिता को प्राथमिकता दी जाए, ताकि आमजन को बेहतर और सुविधाजनक सड़क नेटवर्क का लाभ मिल सके.
बैठक में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण गुप्ता, परिवहन विभाग के प्रमुख शासन सचिव भवानी सिंह देथा, वित्त विभाग की शासन सचिव टीना सोनी, सार्वजनिक निर्माण विभाग के शासन सचिव डी. आर. मेघवाल, सीई (भवन) सत्येन्द्र सिंह, RSRDC के प्रबंध निदेशक सुनील जयसिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!