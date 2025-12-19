जयपुर में बनाया गया पहला ऐसा 'स्मार्ट चौराहा', जिससे गायब होगा ट्रैफिक!

Rajasthan Government Project: राजस्थान की राजधानी जयपुर में सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन के क्षेत्र में एक अहम पहल के तहत सेंट्रल स्पाइन जंक्शन को शहर के पहले स्मार्ट चौराहे के रूप में विकसित किया गया है.

विद्याधर नगर स्थित इस व्यस्त चौराहे पर हाल ही में किए गए इंजीनियरिंग बदलावों से न केवल ट्रैफिक की गति नियंत्रित हुई है, बल्कि पैदल यात्रियों की सुरक्षा भी बेहतर हुई है. जेडीए ने सेंट्रल स्पाइन जंक्शन पर ऊंचा पैदल क्रॉसिंग यानी स्पीड टेबल स्थापित किया है.

इस स्पीड टेबल के चलते जंक्शन के पास पहुंचते ही वाहनों की रफ्तार खुद कम हो रही है, जिससे पैदल यात्रियों को सड़क पार करने में सुविधा मिल रही है. खासकर बुजुर्गों, बच्चों और महिलाओं के लिए यह व्यवस्था राहत भरी साबित हो रही है. जेडीए ने सेंट्रल मीडियन की चौड़ाई को 6 मीटर से घटाकर 1.5 मीटर कर दिया है.

मीडियन को पतला किए जाने से यू-टर्न लेना आसान हो गया है और वाहनों को मोड़ने में पहले जैसी दिक्कतें नहीं आ रही हैं. इसका सीधा असर ट्रैफिक जाम और टकराव की घटनाओं में संभावित कमी के रूप में सामने आ रहा है. स्थानीय लोगों और नियमित राहगीरों का कहना है कि इन बदलावों के बाद चौराहे पर ट्रैफिक अनुशासन में स्पष्ट सुधार दिखाई दे रहा है. दोपहिया और छोटी कारों की आवाजाही पहले की तुलना में अधिक सुगम हुई है और जंक्शन पर अनावश्यक रुकावटें कम हुई हैं.

अगर जेडीए का यह प्रयोग सफल हुआ तो यह मॉडल भविष्य में शहर के अन्य व्यस्त और दुर्घटना संभावित चौराहों पर भी लागू किया जा सकता है. खासतौर पर स्कूलों, अस्पतालों और वाणिज्यिक क्षेत्रों के पास इस तरह के स्मार्ट इंजीनियरिंग समाधान अपनाने की योजना है. राजधानी में यह पहल सुरक्षित, सुचारु और आधुनिक यातायात व्यवस्था की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है.

जयपुर विकास प्राधिकरण (Jaipur Development Authority) जयपुर शहर के विकास की योजना बनाता और लागू करता है. एक तरह से यह राजस्थान सरकार की एक एजेंसी है जो जयपुर शहर के सुनियोजित विकास, बुनियादी ढांचे (सड़कें, पानी, बिजली) और पर्यावरण संरक्षण के लिए जिम्मेदार है.

