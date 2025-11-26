Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

जयपुर में RUHS में बनेगा ट्रॉमा सेंटर, करीब 16 करोड़ की लागत से होगा विकास

Rajasthan Government Project : जयपुर की राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस में जल्द ही ट्रॉमा सेंटर बनाया जाएगा. यह ट्रॉमा सेंटर अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त बनाया जाएगा. एसएमएस अस्पताल में बनाए गए ट्रॉमा सेंटर की तरह ही अत्याधुनिक श्रेणी का होगा

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Kashi Ram
Published: Nov 26, 2025, 05:01 PM IST | Updated: Nov 26, 2025, 05:01 PM IST

Trending Photos

क्या आप जानते हैं राजस्थान में डेंजर गांव कौन सा है?
7 Photos
rajasthan quiz

क्या आप जानते हैं राजस्थान में डेंजर गांव कौन सा है?

राजस्थान की ये बकरी सूखे में भी आराम से रह सकती हैं जिंदा! जाने कितना देती है दूध
7 Photos
sirohi news

राजस्थान की ये बकरी सूखे में भी आराम से रह सकती हैं जिंदा! जाने कितना देती है दूध

ईंटों की दीवारें, चूल्हा, नालियां...झुंझुनूं में खुदाई के दौरान मिले 4,000 साल पुराने अवशेष
5 Photos
Jhunjhunu News

ईंटों की दीवारें, चूल्हा, नालियां...झुंझुनूं में खुदाई के दौरान मिले 4,000 साल पुराने अवशेष

राजस्थान में पड़ने लगी कड़ाके की सर्दी, फतेहपुर में पहुंचा 3 डिग्री पारा, जानें 10 सबसे ठंडे शहर
7 Photos
rajasthan cold

राजस्थान में पड़ने लगी कड़ाके की सर्दी, फतेहपुर में पहुंचा 3 डिग्री पारा, जानें 10 सबसे ठंडे शहर

जयपुर में RUHS में बनेगा ट्रॉमा सेंटर, करीब 16 करोड़ की लागत से होगा विकास

Rajasthan Government Project : जयपुर के हरमाड़ा में 3 नवंबर को हुए हादसे के बाद परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर प्रयास शुरू कर दिए हैं. समर्पित सड़क सुरक्षा कोष संचालन समिति की बैठक एक दर्जन प्रस्तावों को अनुमति दी गई है. इसके तहत अब नए ट्रॉमा सेंटर बनाए जाने के साथ ही प्रवर्तन गतिविधियों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा.

जयपुर की राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस में जल्द ही ट्रॉमा सेंटर बनाया जाएगा. यह ट्रॉमा सेंटर अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त बनाया जाएगा. एसएमएस अस्पताल में बनाए गए ट्रॉमा सेंटर की तरह ही अत्याधुनिक श्रेणी का होगा. ट्रॉमा सेंटर के निर्माण कार्य पर करीब 3 करोड़ रुपए खर्च होंगे. जबकि उपकरण और अन्य संसाधनों पर करीब 12 करोड़ 84 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे. इस तरह से 15 करोड़ 84 लाख रुपए की लागत से आरयूएचएस में ट्रॉमा सेंटर तैयार हो सकेगा. केवल जयपुर में ही नहीं, बल्कि कई अन्य जिलों में भी ट्रॉमा सेंटर बनाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है. इसके लिए परिवहन विभाग द्वारा फंड मुहैया करवाया जा रहा है. बड़ी बात यह है कि प्रवर्तन कार्यवाहियों को बढ़ावा देने के लिए परिवहन विभाग ने बजट जारी किया है. इसके तहत पेट्रोलिंग करने, इंटरसेप्टर के जरिए तेज गति से चलने वाले वाहनों पर कार्रवाई करने, नशे में वाहन चलाने वाले चालकों पर कार्रवाई करने के लिए संसाधन मुहैया कराए जाएंगे.

कैसे मजबूत होगी पुलिस-ट्रैफिक पुलिस ?

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

- 100 हाईवे पेट्रोलिंग वाहन खरीद के लिए 26 करोड़ का फंड स्वीकृत

- इन पेट्रोलिंग वाहनों में हादसे के समय के लिए बचाव उपकरण भी होंगे

- 11 लाख का वाहन, 15 लाख का उपकरण, इस तरह 26 लाख प्रति यूनिट

- 6.80 करोड़ लागत से 2 हजार बैरिकेड्स खरीदे जाएंगे

- जिला सड़क सुरक्षा समिति की अनुशंसा पर बैरिकेड्स लगाए जाएंगे

- 155 इंटरसेप्टर वाहन मय उपकरण पुलिस को मुहैया कराए जाएंगे

- इनमें 10 लाख का वाहन, 15 लाख के उपकरण, कुल 38.75 करोड़ खर्च होंगे

- 1.75 करोड़ की लागत से 500 ब्रेथ एनालाइजर खरीदे जाएंगे

- हरमाड़ा हादसे में डंपर चालक था नशे में, ब्रेथ एनालाइजर से कार्रवाई बढ़ेगी

- 100 हैंड हैल्ड नाइट विजन स्पीड राडार गन का प्रस्ताव खारिज किया

- 1000 कार डैश बोर्ड कैमरा, 300 लाउड हैलर का प्रस्ताव भी खारिज

- ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के लिए 5 हजार यूवी प्रोटेक्टिंग गोगल्स का प्रस्ताव खारिज

इंटरसेप्टर, पेट्रोलिंग वाहन और ब्रेथ एनालाइजर खरीद के लिए फंड जारी करते हुए परिवहन विभाग ने निर्देश दिए हैं कि सभी खरीदे जाने वाले उपकरणों की प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाएगी. इन उपकरणों का समुचित उपयोग हो पा रहा है या नहीं, इसके लिए पुलिस से इनका एक्सेस परिवहन विभाग भी लेगा. हालांकि संचालन समिति की बैठक में अत्याधुनिक उपकरण खरीद वाले हैंड हैल्ड नाइट विजन स्पीड राडार गन, 1600 बॉडी वार्न कैमरे खरीदने आदि के प्रस्तावों को मंजूरी नहीं दी गई है.

चिकित्सा सुविधाओं को लेकर इन कार्यों की मंजूरी

-हादसे के बाद घायलों को समुचित चिकित्सा सुविधा मिले, इसके लिए कवायद

- SMS में नेत्र बर्न यूनिट, प्लास्टिक सर्जरी विभाग के लिए 1.28 करोड़ के उपकरण

- कावंटिया अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर के लिए 1.41 करोड़ के उपकरण

- SMS के ट्रॉमा सेंटर में वार्ड 112,113 में 1.48 करोड़ के उपकरण

- SMS में 2.66 करोड़ के न्यूरोसर्जिकल सी-आर्म विद एडवांस डीएसए उपकरण

- 5 करोड़ लागत का हाई क्वालिटी न्यूरोसर्जिकल माइक्रोस्कोप खरीदा जाएगा

- कुल 6.50 करोड़ लागत से बनेगा न्यूरो सर्जरी ऑपरेशन थियेटर

- सरदार पटेल मेडिकल काॅलेज बीकानेर में ट्रॉमा सेंटर के लिए 1.90 करोड़

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news