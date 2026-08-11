/जयपुर में 6 एकड़ में बन रहा 17 मंजिला गुप्त वृंदावन धाम, 108 मोरों से सजेगा प्रवेश द्वार!

Rajasthan Government Project: जयपुर के जगतपुरा में करीब छह एकड़ में बन रहा 17 मंजिला गुप्त वृंदावन धाम राजस्थान का बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र बनने जा रहा है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह धाम राजस्थान की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को नई पीढ़ी से जोड़ने का महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा.

इस धाम में भगवान श्रीकृष्ण और बलराम के साथ अब मां लक्ष्मी के भी दर्शन होंगे. यह केंद्र राजस्थान की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को नई पीढ़ी से जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम बनेगा.

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17 मंजिला परिसर का निर्माण

गुप्त वृंदावन धाम करीब छह एकड़ भूमि पर विकसित किया जा रहा है. हरे कृष्ण मूवमेंट जयपुर द्वारा निर्मित यह 17 मंजिला परिसर राजस्थान के प्रमुख आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक केंद्र के रूप में आकार ले रहा है. इसका उद्घाटन अगले साल 12 मई, अक्षय तृतीया पर प्रस्तावित है.

लोगों को मिलेंगी ये सुविधाएं

धाम में 180 फीट लंबी और 108 फीट चौड़ी कमान छतरी बनाई जा रही है. रात में इस पर प्रोजेक्शन मैपिंग के जरिए भगवान की लीलाओं का प्रदर्शन किया जाएगा. वहीं 70 फीट ऊंचा मुख्य द्वार राजस्थानी शिल्पकला की झलक दिखाएगा, इसे 108 मोरों से सजाया जाएगा.

परिसर में 25 हजार वर्ग फीट का विशाल दर्शन हॉल, 14 प्रेजेंटेशन रूम, ऑडियो-विजुअल थिएटर और वैदिक म्यूजियम विकसित किए जाएंगे. धाम को ‘ग्रीन बिल्डिंग’ कॉन्सेप्ट पर तैयार किया जा रहा है, जिसमें हरियाली और पर्यावरण का विशेष ध्यान रखा जाएगा.

गुप्त वृंदावन धाम में आध्यात्म, संस्कृति और आधुनिक तकनीक का संगम देखने को मिलेगा. माना जा रहा है कि यह केंद्र राजस्थान के धार्मिक पर्यटन को भी नया आयाम देगा और देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण बनेगा.

देश-विदेश के श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र

बहरहाल, गुप्त वृंदावन धाम के पूरा होने के साथ जयपुर के आध्यात्मिक पर्यटन को नई पहचान मिलने की उम्मीद है. आधुनिक तकनीक, राजस्थानी स्थापत्य और वैदिक संस्कृति के संगम के रूप में तैयार हो रहा यह धाम देश-विदेश के श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा.

जानें कब होगा उद्घाटन

यहां आने वाले श्रद्धालुओं को कृष्ण भक्ति, वैदिक ज्ञान और सनातन संस्कृति का अनुभव एक ही परिसर में मिलेगा. 12 मई 2027 को अक्षय तृतीया के अवसर पर प्रस्तावित उद्घाटन के बाद यह धाम जयपुर के धार्मिक पर्यटन के नए केंद्र के रूप में सामने आएगा.