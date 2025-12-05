Zee Rajasthan
जयपुर में इस साल के बाद से नहीं लगेगा जाम! अधिकारियों ने तैयार किया बड़ा रोडमैप

Rajasthan Government Project: राजस्थान की राजधानी जयपुर में बढ़ते ट्रैफिक से निपटने के लिए अधिकारियों ने एक नया बड़ा रोडमैप तैयार किया है. इससे जयपुर को ट्रैफिक से राहत मिलेगी. 

Published: Dec 05, 2025, 06:06 PM IST | Updated: Dec 05, 2025, 06:06 PM IST

Rajasthan Government Project: राजस्थान की राजधानी जयपुर में बढ़ते ट्रैफिक से निपटने के लिए साल 2055 तक का रोडमैप बनाया गया है. इस प्लान से शहर की ट्रैफिक व्यवस्था का सही की जाने में मदद मिलेगी. जानकारी के मुताबिक, जयपुर में वाहनों की संख्या 35 लाख से ज्यादा बताई जारी है.

इसके चलते सार्वजनिक परिवहन को बढ़ाने की जरूरत आन पड़ी है. बुधवार यानी 3 दिसंबर को JDA में 'कंप्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान' (सीएमपी) का ड्राफ्ट प्रस्तुत हुआ, जो साल 2055 तक की यातायात जरूरतों के मुताबिक तैयार किया गया.

इस प्लान में जयपुर मेट्रो के विस्तार पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है, जिसमें फेज-2 (प्रह्लादपुरा से टोडी मोड़) के साथ-साथ फेज-3 और फेज-4 का प्रस्ताव शामिल किए गए हैं. साल 2055 तक कुल 129.55 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क का विकास करने का प्लान रखा गया है.

कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए 245 किलोमीटर का नया बस रूट नेटवर्क प्रस्तावित किया गया है, जिसमें सार्वजनिक परिवहन बसों की संख्या बढ़ाकर 4050 करने और मेट्रो व मुख्य मार्गों के लिए 214 किलोमीटर का फीडर रूट नेटवर्क तैयार करने की बात रखी गई है.

यह प्लान राइट्स लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया है. जेडीए अधिकारियों के समक्ष ड्राफ्ट का विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया गया, जहां विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई. सुझावों और स्टेकहोल्डर्स के फीडबैक को शामिल करते हुए इसे और परिष्कृत किया जा रहा है. फाइनल रिपोर्ट दिसंबर तक पूरी की जाएगी और सभी संशोधन जोड़कर अंतिम रूप दिया जाएगा. इसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के समक्ष आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में इस रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण किया जाएगा, जहां आगे की कार्ययोजना पर निर्णय लिया जाएगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

