Rajasthan Government Project:  राजस्थान में पानी के प्रोजेक्ट में डूंगरपुर में पानी के नाम पर 126 करोड़ के प्रोजेक्ट में जमकर खेल हुआ.98 करोड़ के टैंडर में करीब 90 करोड़ के पैमेंट में अनियमितता मिली.

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Ashish chauhan
Published: Feb 03, 2026, 06:12 PM IST | Updated: Feb 03, 2026, 06:12 PM IST

JJM के भ्रष्टाचार में डूंगरपुर बना घोटाला का गढ़, 98 करोड़ के टैंडर में 90 करोड़ के पैमेंट में भारी अनियमितता

Rajasthan Government Project: राजस्थान में पानी के प्रोजेक्ट में बड़े-बड़े खेल हुए लेकिन AG की जांच हुई तो खेल के सभी काले चिट्ठे खुले गए. डूंगरपुर में गांव-ढाणियों में पानी के नाम पर जमकर लूट मची. अफसरों की मिलीभगत से फर्मों को करोड़ों के पैमेंट में भारी अनियमितता हुई.

90 करोड़ के पैमेंट में भारी अनियमितता
डूंगरपुर में पानी के नाम पर 126 करोड़ के प्रोजेक्ट में जमकर खेल हुआ. जेजेएम में डूंगरपुर टाउन, आसपुर, डोवरा और डूंगरपुर ब्लॉक के 151 गांवों और 244 ढाणियों के पेयजल प्रोजेक्ट्स में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ. 98 करोड़ के टैंडर में करीब 90 करोड़ के पैमेंट में अनियमितता सामने आई. AG की जांच में चौकाने वाला खुलासा हुआ है.

मैसर्स जगदीश प्रसाद अग्रवाल और जिओ मिलर फर्म पर जमकर मेहरबानी दिखाते हुए करोड़ों के पैमेंट में बड़े स्तर पर अनियमितताएं हुई. थर्ड पार्टी एजेंसी की जांच के बिना ही फर्म को 80 करोड़ का भुगतान कर दिया. केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के मुताबिक, वित्त विभाग की अनुमति के ही मूल्य वृद्धि की राशि देय है लेकिन उदयपुर प्रोजेक्ट 2 एक्सईएन दफ्तर ने बिना परमिशन के जगदीश प्रसाद अग्रवाल, जियो मिलर को 2.88 करोड़ का पैमेंट कर दिया. वहीं, फर्मों को 4 करोड़ की जीएसटी का भी संदिग्ध भुगतान किया. इस मामले में चीफ इंजीनियर उदयपुर दिनेश गोयल से कई बार संपर्क किया लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया.

80 करोड़ के ये 8 बिल, जिनका बिना TPI पैमेंट
बिल संख्या-बिल की राशि
पहला बिल - 7 करोड़ 90 लाख
दूसरा बिल - 8 करोड़ 44 लाख
तीसरा बिल -8 करोड़ 93 लाख
चौथा बिल- 11 करोड़ 25 लाख
पांचवां बिल-17 करोड़ 65 लाख
छठा बिल- 11 करोड़ 61 लाख
सातवां बिल -10करोड़ 8 लाख
आठवां बिल -4 करोड़ 40 लाख

इन गांव-कस्बों को मिलना था पानी
जल जीवन मिशन के तहत सोम कमला अंबा बांध से डूंगरपुर डाउन, आसपुर, डोवरा और डूंगरपुर ब्लॉक के 151 गांव और 244 ढाणियों में पानी पहुंचना था. आसपुर के 47 गांव, डोवरा के 88 गांव और डूंगरपुर के 16 गांव शामिल है, जिसमें केंद्र की राशि 48 करोड और राज्य का अंश 50 करोड है.

रिपोर्ट के मुताबिक इन कार्यों की समयावधि जुलाई 2023 थी लेकिन बाद भी काम पूरा नहीं हुआ. जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रोजेक्ट में 24 महीने बाद भी पाइप लाइन की कमिशनिंग, वाल्व लगना, सौर ऊर्जा आधारित वाटर टैंक सिस्टम नहीं लगा. इस प्रोजेक्ट के जरिए 34,112 पेयजल कनेक्शन होने थे. डूंगरपुर में करोड़ों के पैमेंट का खेल हुआ लेकिन इसकी पूरी पिक्चर अभी बाकी है.

