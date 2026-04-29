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Rajasthan Government Project: किशनगढ़- कोटपूतली 4 लेन ग्रीन एक्सप्रेस-वे से चार जिलों को होगा फायदा? कल की मीटिंग के बाद अब आगे क्या?

Kishangarh Kotputli Green Expressway: राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना किशनगढ़-कोटपूतली 4 लेन ग्रीन एक्सप्रेस-वे को लेकर चौमूं के भूतेड़ा गांव में लोक जन सुनवाई आयोजित की गई. इस 208 किमी लंबे एक्सप्रेस-वे से कोटपूतली, सीकर, जयपुर और अजमेर चार जिलों को फायदा होने वाला है.

Edited byAnsh RajReported byAnsh Raj
Published: Apr 29, 2026, 01:40 PM|Updated: Apr 29, 2026, 01:40 PM
Rajasthan Government Project: किशनगढ़- कोटपूतली 4 लेन ग्रीन एक्सप्रेस-वे से चार जिलों को होगा फायदा? कल की मीटिंग के बाद अब आगे क्या?
Image Credit: AI Generated Image

Rajasthan Government Project: किशनगढ़ से कोटपूतली तक प्रस्तावित 4 लेन ग्रीन एक्सप्रेस-वे को लेकर चौमूं उपखंड के भूतेड़ा गांव में लोक जन सुनवाई का आयोजन किया गया. भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होने से पहले आयोजित इस जन सुनवाई की अध्यक्षता सुजानगढ़ एसडीएम दिलीप सिंह राठौड़ ने की.


जन सुनवाई में PWD और RSRDC के अधिकारी भी मौजूद रहे. ग्रामीणों और प्रभावित किसानों ने अपनी बात रखी. कई लोगों ने परियोजना का स्वागत करते हुए सहमति जताई, वहीं बड़ी संख्या में किसानों ने भूमि अधिग्रहण को लेकर तीखा विरोध दर्ज किया. किसानों ने मुआवजे की राशि, अधिग्रहण की प्रक्रिया और अपनी आजीविका को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की.

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अधिकारियों ने सभी सुझावों और आपत्तियों को दर्ज कर लिया और आश्वासन दिया कि सभी मुद्दों का नियमानुसार समाधान किया जाएगा. अधिकारियों ने कहा कि यह एक्सप्रेस-वे बनने से क्षेत्र में यातायात सुगम होगा और सड़क दुर्घटनाओं में काफी कमी आएगी.


208 किमी लंबा होगा एक्सप्रेस-वे
सूत्रों के अनुसार, किशनगढ़-कोटपूतली ग्रीन एक्सप्रेस-वे कुल 208 किलोमीटर लंबा होगा. यह कोटपूतली-बहरोड़, सीकर, जयपुर और अजमेर इन चार जिलों से होकर गुजरेगा. इस परियोजना पर लगभग 6000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत आएगी. सरकार का दावा है कि इस एक्सप्रेस-वे के बनने से क्षेत्र की कनेक्टिविटी मजबूत होगी और विकास को नई गति मिलेगी.


रिंग रोड मुआवजे को लेकर किसान एकजुट
इसी बीच रिंग रोड परियोजना से प्रभावित किसान भी सक्रिय हो गए हैं. रामपुरा डाबड़ी बस स्टैंड पर पूर्व सरपंच छीतरमल देवंदा की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई. बैठक में किसानों ने रिंग रोड के लिए अधिग्रहित भूमि पर चार गुना मुआवजा, सर्विस रोड बनाने और 70 मीटर तक भूमि अधिग्रहण न करने की मांग रखी.

किसान नेता रामसिंह कलवानिया ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो बड़ा जन आंदोलन शुरू किया जाएगा. बैठक में कई किसान नेता और प्रभावित किसान मौजूद रहे. उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम एक ज्ञापन भी तैयार किया.


किशनगढ़-कोटपूतली ग्रीन एक्सप्रेस-वे परियोजना को लेकर किसानों और प्रशासन के बीच यह पहला बड़ा संवाद था. अब देखना होगा कि कल हुई मीटिंग के बाद भूमि अधिग्रहण और मुआवजे को लेकर क्या फैसला लिया जाता है. प्रभावित किसान चार गुना मुआवजे की मांग पर अड़े हुए हैं, जबकि सरकार परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए प्रयासरत है.

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Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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