/Rajasthan Government Project: किशनगढ़- कोटपूतली 4 लेन ग्रीन एक्सप्रेस-वे से चार जिलों को होगा फायदा? कल की मीटिंग के बाद अब आगे क्या?

Rajasthan Government Project: किशनगढ़ से कोटपूतली तक प्रस्तावित 4 लेन ग्रीन एक्सप्रेस-वे को लेकर चौमूं उपखंड के भूतेड़ा गांव में लोक जन सुनवाई का आयोजन किया गया. भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होने से पहले आयोजित इस जन सुनवाई की अध्यक्षता सुजानगढ़ एसडीएम दिलीप सिंह राठौड़ ने की.



जन सुनवाई में PWD और RSRDC के अधिकारी भी मौजूद रहे. ग्रामीणों और प्रभावित किसानों ने अपनी बात रखी. कई लोगों ने परियोजना का स्वागत करते हुए सहमति जताई, वहीं बड़ी संख्या में किसानों ने भूमि अधिग्रहण को लेकर तीखा विरोध दर्ज किया. किसानों ने मुआवजे की राशि, अधिग्रहण की प्रक्रिया और अपनी आजीविका को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की.

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अधिकारियों ने सभी सुझावों और आपत्तियों को दर्ज कर लिया और आश्वासन दिया कि सभी मुद्दों का नियमानुसार समाधान किया जाएगा. अधिकारियों ने कहा कि यह एक्सप्रेस-वे बनने से क्षेत्र में यातायात सुगम होगा और सड़क दुर्घटनाओं में काफी कमी आएगी.



208 किमी लंबा होगा एक्सप्रेस-वे

सूत्रों के अनुसार, किशनगढ़-कोटपूतली ग्रीन एक्सप्रेस-वे कुल 208 किलोमीटर लंबा होगा. यह कोटपूतली-बहरोड़, सीकर, जयपुर और अजमेर इन चार जिलों से होकर गुजरेगा. इस परियोजना पर लगभग 6000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत आएगी. सरकार का दावा है कि इस एक्सप्रेस-वे के बनने से क्षेत्र की कनेक्टिविटी मजबूत होगी और विकास को नई गति मिलेगी.



रिंग रोड मुआवजे को लेकर किसान एकजुट

इसी बीच रिंग रोड परियोजना से प्रभावित किसान भी सक्रिय हो गए हैं. रामपुरा डाबड़ी बस स्टैंड पर पूर्व सरपंच छीतरमल देवंदा की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई. बैठक में किसानों ने रिंग रोड के लिए अधिग्रहित भूमि पर चार गुना मुआवजा, सर्विस रोड बनाने और 70 मीटर तक भूमि अधिग्रहण न करने की मांग रखी.

किसान नेता रामसिंह कलवानिया ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो बड़ा जन आंदोलन शुरू किया जाएगा. बैठक में कई किसान नेता और प्रभावित किसान मौजूद रहे. उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम एक ज्ञापन भी तैयार किया.



किशनगढ़-कोटपूतली ग्रीन एक्सप्रेस-वे परियोजना को लेकर किसानों और प्रशासन के बीच यह पहला बड़ा संवाद था. अब देखना होगा कि कल हुई मीटिंग के बाद भूमि अधिग्रहण और मुआवजे को लेकर क्या फैसला लिया जाता है. प्रभावित किसान चार गुना मुआवजे की मांग पर अड़े हुए हैं, जबकि सरकार परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए प्रयासरत है.

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