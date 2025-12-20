राजस्थान के इस शहर में बिछेगी 11 KM नई रेल लाइन, रेलवे प्रशासन ने शुरू किया फाइनल सर्वे

Rajasthan Government Project: राजस्थान के बालोतरा से पचपदरा के बीच राज्य सरकार के प्रस्ताव पर नई रेल लाइन डाली जाएगी. इसके लिए फाइनल लोकेशन सर्वे को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से मंजूरी दी जा चुकी है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इस क्षेत्र में रेल संपर्क के लिए विशेष पहल कर रहे हैं. बालोतरा तक पहले से रेल कनेक्टिविटी है.

वहीं एचपीसीएल और राजस्थान सरकार के ज्वाइंट वेंचर में पचपदरा में राजस्थान रिफाइनरी बनाई जा रही है. इसके लिए बालोतरा से पचपदरा तक 11 किलोमीटर नई लाइन के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे की स्वीकृति दी गई है. फाइनल लोकेशन सर्वे के लिए रेलवे प्रशासन ने 33 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

यह रेल लाइन पचपदरा को बालोतरा, बाड़मेर और आसपास के क्षेत्रों को रेलवे नेटवर्क से जोड़ेगी. साथ ही क्षेत्र का जोधपुर एवं अहमदाबाद और दिल्ली तथा जयपुर की ओर भी सम्पर्क स्थापित होगा. इससे न केवल रिफाइनरी के पेट्रो कैमिकल उत्पादों का परिवहन सुगम होगा.

साथ ही क्षेत्र में रोजगार, व्यापार, कृषि और स्थानीय उद्योगों के लिए सुविधा मिल सकेगी. बालोतरा से पचपदरा की 11 किलोमीटर नई लाइन के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे पूरा होने के बाद परियोजना की वित्तीय और तकनीकी व्यवहार्यता के आधार पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार होगी, जिसे रेलवे बोर्ड की स्वीकृति मिलने के बाद धरातल पर रेल लाइन डालने का कार्य शुरू हो सकेगा.

पढ़ें एक और बड़ी खबर

जयपुर के जवाहर कला केंद्र में चल रहे जयरंगम थिएटर फेस्टिवल का तीसरा दिन रंगमंच और संगीत के नाम रहा. दिन की शुरुआत हेरिटेज वॉक से हुई, जिसमें लोगों ने जयपुर की विरासत और आम जीवन को करीब से देखा. कृष्णायन सभागार में मल्लिका तनेजा की एकल नाट्य प्रस्तुति ‘डू यू नो दिस सॉन्ग?’ ने टूटते सपनों और खोती पहचान की कहानी को संवेदनशील अंदाज में मंच पर पेश किया.

सुकृति आर्ट गैलरी में मैरी एंड जेन की म्यूजिकल परफॉर्मेंस ने गीतों और कविताओं के जरिए जिंदगी के अलग-अलग रंग बिखेरे. रंगायन में नाटक ‘क्रॉसरोड्स’ के माध्यम से समाज के एक कड़वे सच को सामने रखा गया, जिसने दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर दिया. शाम को मध्यवर्ती में ‘दास्तान ए गुरुदत्त’ में अभिनेता गुरुदत्त की जिंदगी और उनके सफर को गीतों और नज़्मों के जरिए याद किया गया.