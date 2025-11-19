दिल्ली के ISBT से कम नहीं होगा सिंधीकैंप बस स्टैंड मल्टी मॉडल हब, ट्रैफिक से मिलेगा छुटकारा!

Rajasthan Government Project: राजस्थान के जयपुर में बसों के आवागमन से होने वाले ट्रैफिक जाम को रोकने और भविष्य में बसों का संचालन शहर के बाहरी क्षेत्रों से किए जाने को लेकर परिवहन विभाग के स्तर पर मंथन जारी है. राज्य सरकार की बजट घोषणा की अनुपालना में रोडवेज प्रशासन और परिवहन विभाग के स्तर पर कवायद जारी है.

सिंधीकैम्प बस स्टैंड को मल्टी मोडल हब आईएसबीटी के रूप में विकसित किया जाएगा. दरअसल शहर के मध्य में स्थित सिंधीकैंप बस स्टैंड पर यात्रीभार का बोझ कम करने और बसों के आवागमन से शहर में लगने वाले ट्रैफिक जाम को कम करने की दिशा में परिवहन विभाग और रोडवेज प्रशासन द्वारा कवायद की जा रही है.

शहर के बाहरी हिस्सों में चारों तरफ नए बस स्टैंड बनाए जाने और सिंधीकैंप बस स्टैंड को मल्टी मोडल हब आईएसबीटी के रूप में विकसित किए जाने की योजना है. इसकी बजट घोषणा तो 3 वर्ष पूर्व हुई थी, लेकिन क्रियान्विति की रफ्तार धीमी है. अब परिवहन विभाग और राजस्थान राज्य बस अड्डा विकास प्राधिकरण ने रोडवेज प्रशासन के साथ बैठकें कर बस अड्डों का निर्माण करने को लेकर तेजी दिखाई है.

दरअसल रोडवेज प्रशासन ने पूर्व में भारत सरकार के उपक्रम राइट्स लिमिटेड से एक सर्वे करवाया था. रोडवेज मुख्यालय में 25 अक्टूबर 2024 को हुई बैठक में राइट्स ने अपना सर्वेक्षण प्रस्तुत किया था. 4 नवंबर 2024 को राइट्स लिमिटेड द्वारा मार्केट असेसमेंट एंड फिजिबिलिटी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई. जिसे लेकर रोडवेज की प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट ने अनुशंसा की थी.

इसके तहत प्राइवेट बसों का संचालन पूरी तरह से शहर से बाहर से किए जाने और रोडवेज बसों की कुछ संख्या को सिंधीकैंप तक अनुमति देने की अनुशंसा की गई थी. मल्टी मोडल हब बनाने से उद्देश्य है कि सिंधीकैंप की कनेक्टिविटी बसों के अलावा मेट्रो और रेलवे स्टेशन तक बढ़ाई जाएगी.

इस तरह होगा बसों का संचालन

100 फीसदी प्राइवेट बसों का संचालन शहर के बाहरी हिस्सों में बस अड्डों से होगा. अजमेर रोड पर हीरापुरा, आगरा रोड पर बगराना में बस स्टैंड विकसित होंगे. टोंक रोड पर प्रताप नगर, सीकर रोड पर विद्याधर नगर में बस स्टैंड होंगे. सीकर रोड की 50 फीसदी बसें विद्याधर नगर, 50 फीसदी हीरापुरा तक आएंगी. रोडवेज की 20 फीसदी बसें 2025 में शहर के बाहरी हिस्सों में टर्मिनेट होंगी.

वर्ष 2035 में इन बसों की संख्या बढ़ाकर 40 फीसदी की जाएगी. वर्ष 2035 तक सिंधीकैंप पर 48 बस-वे बनाए जाने की जरूरत रहेगी. वर्ष 2035 तक हीरापुरा में 62, बगराना में 49 बस-वे बनाए जाएंगे. वर्ष 2035 तक प्रताप नगर में 23 और विद्याधर नगर में 31 बस-वे बनाए जाएंगे. वर्ष 2035 तक सिंधीकैंप से 1430, हीरापुरा से 1779 बसें चलेंगी. बगराना से 1323, प्रतापनगर से 611, विद्याधर नगर से 854 बसें चलेंगी.

खर्चा करेगी निजी कंपनी, संभालेगा RSBTDA

बस अड्डों के निर्माण को लेकर भी राइट्स ने दो मॉडल सुझाए हैं. इनमें पहला मॉडल ऑपरेट, मेंटेन एंड ट्रांसफर का है, जबकि दूसरा मॉडल बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट एंड ट्रांसफर का है. रोडवेज की कमेटी ने दूसरे मॉडल को इसके लिए उपयुक्त माना है. इसके तहत प्राइवेट डेवलपर बस स्टैंड का पूरा निर्माण खुद के खर्च पर करेगा. इसके बाद संचालन और प्रबंधन एक निश्चित समयावधि के लिए स्वयं करेगा.

कितनी राशि से होगा बस स्टैंड्स का निर्माण

सिंधीकैंप बस स्टैंड के निर्माण पर करीब 480 करोड़ रुपए खर्च होंगे. बगराना बस स्टैंड के निर्माण पर 582 करोड़, प्रताप नगर में 216 करोड़ खर्च होंगे. विद्याधर नगर में 253 करोड़ और हीरापुरा में 746 करोड़ खर्च होंगे. सभी बस अड्डों के निर्माण पर कुल खर्च 2278 करोड़ होने का अनुमान लगाया जा रहा है. हीरापुरा को छोड़कर 1531 करोड़ राशि से सबका निर्माण होगा. हालांकि परिवहन विभाग की कमेटी ने इन अनुमानित लागतों को अधिक माना. ऐसे में राइट्स के स्तर से फिर से सर्वेक्षण किया जाएगा.