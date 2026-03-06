Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

2208 करोड़ की लागत से चमकेगी राजस्थान-हरियाणा के बीच नई रेल लाइन, 215KM का महा प्रोजेक्ट

Rajasthan Development Project:राजस्थान के फुलेरा से हरियाणा के रेवाड़ी तक 215 किमी रेलखंड का दोहरीकरण प्रोजेक्ट तेजी से चल रहा है, कुल लागत 2208 करोड़ रुपये.

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Published:Mar 06, 2026, 09:04 AM IST | Updated:Mar 06, 2026, 09:04 AM IST

Trending Photos

राजस्थान में पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी! जयपुर में पेट्रोल ₹105 के पार, जानिए आपके शहर का भाव
9 Photos
Rajasthan Petrol Diesel Price Today

राजस्थान में पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी! जयपुर में पेट्रोल ₹105 के पार, जानिए आपके शहर का भाव

Daadh Devi: कोटा का 1000 साल पुराना अद्भुत मंदिर, Navratri मे उमड़ती है श्रद्धालुओं की भीड़
7 Photos
Rajasthan Temple

Daadh Devi: कोटा का 1000 साल पुराना अद्भुत मंदिर, Navratri मे उमड़ती है श्रद्धालुओं की भीड़

RRTS नमो भारत परियोजना में फंस गया विवाद! लागत बंटवारे पर तनातनी, पुनर्विचार की मांग
7 Photos
RRTS

RRTS नमो भारत परियोजना में फंस गया विवाद! लागत बंटवारे पर तनातनी, पुनर्विचार की मांग

राजस्थान में क्रैश हुआ गोल्ड, चांदी की भी डूब रही नैया, जानें लेटेस्ट प्राइस
8 Photos
jaipur gold silver rate

राजस्थान में क्रैश हुआ गोल्ड, चांदी की भी डूब रही नैया, जानें लेटेस्ट प्राइस

2208 करोड़ की लागत से चमकेगी राजस्थान-हरियाणा के बीच नई रेल लाइन, 215KM का महा प्रोजेक्ट

Rajasthan Government Project: राजस्थान और हरियाणा के बीच रेल संपर्क को मजबूत करने वाला महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट अब तेजी पकड़ रहा है. फुलेरा-रेवाड़ी रेलखंड के दोहरीकरण से करीब 215 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन बिछाई जाएगी, जिस पर कुल 2208 करोड़ रुपये की लागत आएगी. इस परियोजना से राजस्थान और हरियाणा के कई जिलों में विकास को गति मिलेगी. साथ ही, हरियाणा से खाटू श्यामजी और सालासर बालाजी जैसे धार्मिक स्थलों पर आने वाले श्रद्धालुओं को यात्रा में काफी सुविधा होगी.


दो चरणों में होगा प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन
यह रेल दोहरीकरण कार्य दो चरणों में पूरा किया जाएगा. पहले चरण में रेवाड़ी से नारनौल तक 51 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर काम चल रहा है, जहां 80 प्रतिशत से अधिक निर्माण पूरा हो चुका है. इस चरण के लिए 665.72 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित है. दूसरे चरण में नारनौल से फुलेरा तक 164 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछाई जाएगी, जिसकी अनुमानित लागत 1542.38 करोड़ रुपये है. पहले चरण के पूरा होने के बाद दूसरे चरण का काम शुरू होगा.


दिल्ली-जयपुर रूट पर कम होगा ट्रेनों का दबाव
वर्तमान में फुलेरा-रेवाड़ी रूट पर ट्रेनों की संख्या सीमित है और लंबी दूरी की ट्रेनों को क्रॉसिंग के लिए रुकना पड़ता है, जिससे यात्रा में समय लगता है. दोहरीकरण पूरा होने के बाद राजस्थान और गुजरात से दिल्ली जाने वाली ज्यादातर ट्रेनें इसी रूट से गुजर सकेंगी. इससे दिल्ली-जयपुर मुख्य रूट पर ट्रेनों का बोझ कम होगा. खासकर खाटू श्यामजी और सालासर बालाजी के दर्शन करने वाले लाखों श्रद्धालुओं को सीधी और तेज यात्रा का लाभ मिलेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now


रेल नेटवर्क में आएगा बड़ा सुधार
रेवाड़ी-फुलेरा रूट दिल्ली-जयपुर रूट से करीब 70 किलोमीटर छोटा है, इसलिए दोहरीकरण के बाद यात्रा की दूरी और समय दोनों कम होंगे. इससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, साथ ही व्यापार, परिवहन और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा. लोगों की उम्मीद है कि इस परियोजना से राजस्थान का रेल नेटवर्क और मजबूत होगा, जिससे क्षेत्रीय विकास में नई ऊर्जा आएगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaisalmer News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news