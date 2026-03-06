2208 करोड़ की लागत से चमकेगी राजस्थान-हरियाणा के बीच नई रेल लाइन, 215KM का महा प्रोजेक्ट

Rajasthan Government Project: राजस्थान और हरियाणा के बीच रेल संपर्क को मजबूत करने वाला महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट अब तेजी पकड़ रहा है. फुलेरा-रेवाड़ी रेलखंड के दोहरीकरण से करीब 215 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन बिछाई जाएगी, जिस पर कुल 2208 करोड़ रुपये की लागत आएगी. इस परियोजना से राजस्थान और हरियाणा के कई जिलों में विकास को गति मिलेगी. साथ ही, हरियाणा से खाटू श्यामजी और सालासर बालाजी जैसे धार्मिक स्थलों पर आने वाले श्रद्धालुओं को यात्रा में काफी सुविधा होगी.



दो चरणों में होगा प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन

यह रेल दोहरीकरण कार्य दो चरणों में पूरा किया जाएगा. पहले चरण में रेवाड़ी से नारनौल तक 51 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर काम चल रहा है, जहां 80 प्रतिशत से अधिक निर्माण पूरा हो चुका है. इस चरण के लिए 665.72 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित है. दूसरे चरण में नारनौल से फुलेरा तक 164 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछाई जाएगी, जिसकी अनुमानित लागत 1542.38 करोड़ रुपये है. पहले चरण के पूरा होने के बाद दूसरे चरण का काम शुरू होगा.



दिल्ली-जयपुर रूट पर कम होगा ट्रेनों का दबाव

वर्तमान में फुलेरा-रेवाड़ी रूट पर ट्रेनों की संख्या सीमित है और लंबी दूरी की ट्रेनों को क्रॉसिंग के लिए रुकना पड़ता है, जिससे यात्रा में समय लगता है. दोहरीकरण पूरा होने के बाद राजस्थान और गुजरात से दिल्ली जाने वाली ज्यादातर ट्रेनें इसी रूट से गुजर सकेंगी. इससे दिल्ली-जयपुर मुख्य रूट पर ट्रेनों का बोझ कम होगा. खासकर खाटू श्यामजी और सालासर बालाजी के दर्शन करने वाले लाखों श्रद्धालुओं को सीधी और तेज यात्रा का लाभ मिलेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now



रेल नेटवर्क में आएगा बड़ा सुधार

रेवाड़ी-फुलेरा रूट दिल्ली-जयपुर रूट से करीब 70 किलोमीटर छोटा है, इसलिए दोहरीकरण के बाद यात्रा की दूरी और समय दोनों कम होंगे. इससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, साथ ही व्यापार, परिवहन और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा. लोगों की उम्मीद है कि इस परियोजना से राजस्थान का रेल नेटवर्क और मजबूत होगा, जिससे क्षेत्रीय विकास में नई ऊर्जा आएगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaisalmer News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!





ये भी पढ़ें-