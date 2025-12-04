Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Rajasthan Government Project: कोयला खदानों के पास राजस्थान-तेलंगाना मिलकर बनाएंगे मेगा थर्मल प्लांट, सस्ती होगी बिजली!

Rajasthan Government Project: ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर और तेलंगाना के डिप्टी सीएम 'मल्लू भट्टी विक्रमार्क' की कल देर रात ऊर्जा विभाग से जुड़े अहम मुद्दों पर हुई चर्चा. इस मीटिंग में अहम मुद्दा राजस्थान और तेलंगाना के बीच हुए ऊर्जा के क्षेत्र का सबसे बड़ा एम.ओ.यू. के विषय पर चर्चा हुई.
 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Dec 04, 2025, 11:54 AM IST | Updated: Dec 04, 2025, 11:54 AM IST

Trending Photos

अजमेर-दिल्ली हाईवे वालों के लिए शानदार तोहफा! भांकरोटा क्लोअर लीफ शुरू, मिलेगी जाम से राहत
7 Photos
Jaipur news

अजमेर-दिल्ली हाईवे वालों के लिए शानदार तोहफा! भांकरोटा क्लोअर लीफ शुरू, मिलेगी जाम से राहत

Photos: जयपुर का ये लड़का स्कर्ट-साड़ी पहनकर बना स्टार! आज चला रहा खुद का फैशन ब्रांड
7 Photos
rajasthan entertainment

Photos: जयपुर का ये लड़का स्कर्ट-साड़ी पहनकर बना स्टार! आज चला रहा खुद का फैशन ब्रांड

Jaipur Gold Silver Price Today: शादी वाले घरों में बढ़ी टेंशन! जयपुर में सोने-चांदी की कीमतें आसमान पर पहुंचीं, जानें ताजा भाव
7 Photos
Jaipur Gold Silver Price Today

Jaipur Gold Silver Price Today: शादी वाले घरों में बढ़ी टेंशन! जयपुर में सोने-चांदी की कीमतें आसमान पर पहुंचीं, जानें ताजा भाव

Rajasthan Weather Update: आज से राजस्थान में चलेगी शीतलहर, लोगों की हड्डियों तक में घुसेगी ठंड! रिकॉर्ड सर्दी कर सकती परेशान
7 Photos
Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: आज से राजस्थान में चलेगी शीतलहर, लोगों की हड्डियों तक में घुसेगी ठंड! रिकॉर्ड सर्दी कर सकती परेशान

Rajasthan Government Project: कोयला खदानों के पास राजस्थान-तेलंगाना मिलकर बनाएंगे मेगा थर्मल प्लांट, सस्ती होगी बिजली!

Rajasthan Government Project: तेलंगाना उपमुख्यमंत्री के साथ नवीन थर्मल यूनिट और राजस्थान सोलर प्रोजेक्ट के लिए JV पर चर्चा हुई. तेलंगाना कैबिनेट से अनुमोदन पर भी चर्चा हुई तेलंगाना और राजस्थान के बीच ऊर्जा विभाग के बड़े MOU को शीघ्र प्रारंभ कर 2028 तक पूर्ण करने पर अहम चर्चा हुई. ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर कल से ही तेलंगाना दौरे पर हैं. कल देर रात तक यह बैठक चली.

ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने तेलंगाना के डिप्टी सीएम मल्लू भट्टी को पटका पहनाया.और फूलों का गुलदस्ता देकर के स्वागत किया. यह मीटिंग हालांकि कल शाम 7:00 बजे होनी थी लेकिन कुछ कारणों के चलते तेलंगाना उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी की दिल्ली से फ्लाइट देरी से होने पर तेलंगाना देर रात पहुंचे और देर रात को ही यह अहम मीटिंग हुई. इस मीटिंग में तेलंगाना के ऊर्जा विभाग और राजस्थान के ऊर्जा विभाग आला अधिकारी मौजूद रहे.

इस बैठक में राजस्थान और तेलंगाना के बीच ऊर्जा विभाग के हुए MOU के बारे में चर्चा हुई. इस MOU से राजस्थान और तेलंगाना को बिजली के क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी. राजस्थान में 1500 मेगावाट सोलर प्लांट और तेलंगाना में 1600 मेगावाट थर्मल प्लांट लगने पर मार्च 2025 में हुए एमओयू को लेकर चर्चा हुई और इसे शीघ्र ही पूरा करने पर भी चर्चा हुई.. इस एमओयू के सफल होने पर राजस्थान और तेलंगाना में बिजली के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित होंगे. रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

बड़े पैमाने पर सोलर पावर प्रोजेक्ट स्थापित
भारत के ऊर्जा क्षेत्र में पहली बार दो राज्य मिलकर ऐसा अनोखा मॉडल तैयार कर रहे हैं, जिसमें थर्मल और सोलर ऊर्जा का संयुक्त उत्पादन होगा. राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (RVUNL) और तेलंगाना की सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (SCCL) मिलकर तेलंगाना में कोयला खदानों के पास थर्मल पावर प्लांट तथा राजस्थान में बड़े पैमाने पर सोलर पावर प्रोजेक्ट स्थापित करेंगे. हाल ही में राजस्थान कैबिनेट ने इस संयुक्त उपक्रम (JV) को मंजूरी दे दी है, जिसमें RVUNL की 26% और SCCL की 74% हिस्सेदारी तय की गई है.

उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि संयुक्त परियोजना के तहत तेलंगाना में 800 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा, जिसकी लागत लगभग ₹9,600 करोड़ होगी. इसके साथ ही राजस्थान में 1,500 मेगावाट क्षमता के सोलर प्रोजेक्ट विकसित किए जाएंगे, जिन पर करीब ₹6,000 करोड़ खर्च किए जाने का अनुमान है.

थर्मल प्लांट कोयला खदानों के बिल्कुल पास बनाया जाएगा
इस परियोजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि थर्मल प्लांट कोयला खदानों के बिल्कुल पास बनाया जाएगा. इससे कोयला परिवहन की लागत लगभग समाप्त हो जाएगी, जिससे बिजली उत्पादन का खर्च घटकर लगभग ₹5.60 प्रति यूनिट रहने का अनुमान है, जो वर्तमान में कई राज्यों द्वारा खरीदी जा रही बिजली से काफी कम है. प्लांट का निर्माण BHEL द्वारा किया जाएगा और इसे वर्ष 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.

ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के अनुसार यह मॉडल दोनों राज्यों के लिए लाभदायक होगा. तेलंगाना के पास पर्याप्त कोयला उपलब्ध है, जिससे थर्मल उत्पादन निर्बाध रहेगा. वहीं राजस्थान सौर ऊर्जा उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य है, जिससे दोनों स्रोतों का संयुक्त उपयोग एक संतुलित और स्थिर ऊर्जा ढांचा तैयार करेगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news