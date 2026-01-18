Rajasthan Project: पीने का पानी और सिंचाई की टेंशन अब खत्म! मिशन मोड पर 'राम जल सेतु', इन 17 जिलों को मिलेगा लाभ

Rajasthan Government Project: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दूरदर्शी नेतृत्व और सतत प्रयासों से प्रदेश की महत्वाकांक्षी राम जल सेतु लिंक परियोजना मिशन मोड पर आगे बढ़ रही है.
राम जल सेतु परियोजना की भजनलाल सरकार ने सबसे बड़ी बाधा को पार कर लिया है अब चंबल नदी के ऊपर से एक्वाडक्ट नहर बनाई जाएगी. प्रथम चरण के पैकेज-2 के तहत 2 हजार 330 करोड़ रुपये की लागत से एक्वाडक्ट बनाया जा रहा है. यह चम्बल एक्वाडक्ट एक छोर में कोटा जिले की दीगोद तहसील के पीपलदा समेल गांव और दूसरे छोर में बूंदी जिले की इंद्रगढ़ तहसील के गोहाटा गांव से जुड़ेगा.
इसके माध्यम से कालीसिंध पर निर्मित नवनेरा बैराज से पानी पंप हाउस से लिफ्ट कर मेज नदी में छोड़ा जाएगा. इसके बाद मैज बैराज से पंप हाउस व फीडर के जरिए गलवा बांध तक और वहां से बीसलपुर और ईसरदा बांध में पहुंचाया जाएगा. इस एक्वाडक्ट के बनने से आमजन को आवागमन के लिए अतिरिक्त मार्ग भी उपलब्ध होगा.
2280 मीटर लम्बे एक्वाडक्ट की आंतरिक चौड़ाई 41.25 मीटर और ऊंचाई 7.7 मीटर प्रस्तावित है. मई 2025 में कार्य शुरू होने के बाद से ही तेजी से कार्य किया जा रहा है. निर्माण स्थल पर कैंप एवं बैचिंग प्लांट का लगभग 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया है. एक्वाडक्ट हेतु प्रस्तावित 15 टेस्ट पाइल में से 8 टेस्ट पाइल का कार्य पूर्ण हो चुका है.
कुल 5060 वर्किंग पाइल प्रस्तावित हैं, जिनमें से लगभग 860 पाइल का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है. प्रतिदिन 15-20 पाइल का कार्य 12 रिग मशीनों की सहायता से किया जा रहा है. औसतन 500 क्यूबिक मीटर कंक्रीट कार्य प्रतिदिन किया जा रहा है. साइट पर लगातार शिफ्टों में कार्य जारी है.
राम जल सेतु लिंक परियोजना के प्रथम चरण में राज्य के 17 जिलों की लगभग 3 करोड़ 25 लाख आबादी को पेयजल सुविधा उपलब्ध होगी. साथ ही सिंचाई एवं उद्योगों के लिए भी जल उपलब्ध होगा. इससे प्रदेश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास को नई दिशा मिलेगी. इस परियोजना के पूरा होने के बाद पूर्वी और मध्य राजस्थान में हरित क्रांति की उम्मीद की जा रही है. साथ ही लोगों के पेयजल संकट का भी स्थायी समाधान होगा.
