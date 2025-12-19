दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा राजस्थान का यह स्टेट हाईवे, व्यापार और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा!

Rajasthan News: राजस्थान में फोर-लेन ब्रिज और हाईवे बन रहे हैं, जो दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे और अन्य मार्गों से जोड़ेंगे. माण्डल-जयपुर, NH-248A और OTS ब्रिज जैसे प्रोजेक्ट्स से यात्रा आसान होगी और धार्मिक स्थलों तक पहुंच सुधरेगी.
Rajasthan Government Project: राजस्थान में तेजी से फोर-लेन ब्रिज और हाईवे बन रहे हैं, जो राज्य को अन्य राज्यों और प्रमुख कॉरिडोर से जोड़कर यातायात को आसान बना रहे हैं. इन नई परियोजनाओं से न केवल ट्रैवलिंग का समय कम होगा, बल्कि धार्मिक स्थलों और छोटे शहरों तक पहुंच भी सुगम होगी. उदाहरण के तौर पर, माण्डल-जयपुर हाईवे को फोर-लेन करना, नूंह से राजस्थान सीमा तक NH-248A को फोर-लेन बनाना और जयपुर में OTS जंक्शन पर पहला केबल-स्टेयड ब्रिज बनना शामिल है. इन सभी परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य राज्य को दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे और अन्य महत्वपूर्ण मार्गों से जोड़ना है.
माण्डल (भीलवाड़ा) से जयपुर (सांगानेर) हाईवे
माण्डल से जयपुर तक का स्टेट हाईवे केकड़ी-मालपुरा मार्ग के जरिए तेजी से फोर-लेन किया जा रहा है. यह बदलाव खासकर बढ़ते यातायात को देखते हुए किया जा रहा है. फोर-लेन बनने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और सड़क मार्ग से यात्रा करना आसान हो जाएगा. इसके अलावा, यह मार्ग भविष्य में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे से भी जुड़ सकता है, जिससे राजस्थान और अन्य राज्यों के बीच यात्रा में समय की बचत होगी.
नूंह (हरियाणा) से राजस्थान सीमा तक NH-248A
हरियाणा से राजस्थान की सीमा तक बनने वाला यह 45 किलोमीटर लंबा फोर-लेन हाईवे यात्रियों के लिए बहुत मददगार साबित होगा. लगभग 100 गांवों के लोग इस मार्ग से आसानी से संपर्क में रहेंगे. NH-248A का फोर-लेन बनना न केवल यात्रा को तेज करेगा, बल्कि इसे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे से जोड़ने में भी मदद मिलेगी, जिससे व्यस्त मार्गों पर भीड़ कम होगी.
जयपुर में OTS जंक्शन पर सिग्नेचर ब्रिज
जयपुर में पहले फोर-लेन केबल-स्टेयड ब्रिज का निर्माण OTS जंक्शन पर किया जा रहा है. यह ब्रिज मालवीय नगर से गांधी सर्किल और आसपास के इलाकों तक यातायात को सुगम बनाएगा. इसके साथ ही ट्रेनों के कारण होने वाली देरी को भी कम किया जा सकेगा. इस परियोजना से शहर के व्यस्त मार्गों पर ट्रैफिक जाम में कमी आएगी और शहरवासियों को यात्रा में सुविधा मिलेगी.
दौसा-महवा-राजगढ़ (NH 921)
दौसा-महवा-राजगढ़ मार्ग भी जल्द ही टू-लेन से फोर-लेन में बदल रहा है. यह मार्ग कैलादेवी और मेहंदीपुर बालाजी जैसे धार्मिक स्थलों तक जाने वाले यात्रियों के लिए खासा फायदेमंद होगा. फोर-लेन बनने के बाद दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे से सीधे जुड़ाव भी मिलेगा, जिससे यात्रियों के लिए समय और दूरी दोनों की बचत होगी.
फायदे और भविष्य
इन सभी फोर-लेन परियोजनाओं से न केवल यात्रा का समय कम होगा, बल्कि राजस्थान की आर्थिक गतिविधियों में भी सुधार आएगा. बेहतर सड़क नेटवर्क से व्यापार, पर्यटन और स्थानीय आबादी की जीवनशैली में सुधार संभव होगा. इसके अलावा, धार्मिक स्थलों तक पहुंचना आसान होने से पर्यटन बढ़ेगा और स्थानीय लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में सुविधा मिलेगी.
