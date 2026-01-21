Zee Rajasthan
 Rajasthan News: राजस्थान सरकार अपने पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है, जिसके तहत जयपुर, भरतपुर और बीकानेर में पहली बार ग्रेन एटीएम (अनाज एटीएम) के जरिए गेहूं वितरण किया जाएगा. 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Deepak Goyal
Published: Jan 21, 2026, 07:24 PM IST | Updated: Jan 21, 2026, 07:24 PM IST

राजस्थान में लगेगी 'अनाज एटीएम' मशीन, अब आसानी से मिल जाएगा राशन का गेहूं

Rajasthan News: अब राशन लेने के लिए लंबी कतारों में खड़े होने या डीलर पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी. राजस्थान सरकार जयपुर, भरतपुर और बीकानेर में पहली बार ग्रेन एटीएम (अनाज एटीएम) के जरिए गेहूं वितरण का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है.

इस नई व्यवस्था में लाभार्थी आधार नंबर या फिंगरप्रिंट के जरिए अपनी पहचान मशीन में करेंगे और तय मात्रा में गेहूं सीधे मशीन से प्राप्त कर सकेंगे. पूरा सिस्टम पूरी तरह ऑटोमेटेड होगा, जिससे न कटौती की गुंजाइश रहेगी और न ही मिलावट या गड़बड़ी की संभावना.

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जुड़े लाभार्थियों से जुड़ी है. अब राशन की दुकान पर लाइन में लगने की जरूरत नहीं होगी. योजना से जुड़े लाभार्थी का अपने कोटे का गेहूं ग्रेन एटीएम से किसी भी समय ले सकेगा. खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि जिस तरह बैंक एटीएम 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं. उसी तरह ग्रेन एटीएम भी सेवा देंगे.

इससे लोगों को घंटों इंतजार से राहत मिलेगी और वितरण प्रक्रिया ज्यादा सुविधाजनक होगी. उन्होंने बताया कि इस मशीन में लगे फिंगरप्रिंट सेंसर से लाभार्थी की पहचान होते ही उसके कोटे के अनुसार गेहूं अपने आप बाहर आ जाएगा. मशीन की स्क्रीन पर मिलने वाले अनाज की मात्रा और वजन की पूरी जानकारी भी दिखाई देगी.

व्यवस्था फिलहाल ओडिशा में है लागू

खास बात यह है कि सेंसर 0.01 प्रतिशत तक सटीक माप करेगा, जिससे कम तौल या ज्यादा तौल की शिकायत खत्म हो जाएगी. मशीन पूरी तरह सील होगी, जिससे नमी, चोरी या किसी तरह की गड़बड़ी की आशंका नहीं रहेगी. इस तरह की व्यवस्था फिलहाल ओडिशा में लागू है, जहां चावल का वितरण ग्रेन एटीएम से किया जा रहा है.

गेहूं वितरण के लिए पायलट प्रोजेक्ट

राजस्थान में इसे गेहूं वितरण के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया जा रहा है. अगर यह मॉडल सफल रहा तो आने वाले समय में प्रदेश की सभी राशन दुकानों पर अनाज एटीएम लगाने की योजना है, जिससे राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता आएगी और डीलर सिस्टम पर निर्भरता कम होगी.

खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) की सूची में 4 करोड़ 35 लाख 49 हजार 571 लाभार्थी जुड़े हुए हैं, जो योजना के तहत गेहूं उठा रहे हैं. राज्य सरकार द्वारा चलाए गए गिवअप अभियान के तहत अब तक 81 लाख लोग स्वेच्छा से या ई-केवाईसी नहीं कराने के कारण सूची से बाहर हो चुके हैं, जबकि 72 लाख 78 हजार 723 नए पात्र लोगों को सूची में जोड़ा गया है.

हर राशन दुकान पर लगाई जाएगा 'अनाज एटीएम'
बहरहाल, राजस्थान में राशन व्यवस्था अब टेक्नोलॉजी के नए दौर में प्रवेश करने जा रही है. ग्रेन एटीएम से न सिर्फ समय बचेगा, बल्कि पारदर्शिता भी बढ़ेगी और लाभार्थियों को उनका पूरा हक बिना किसी झंझट के मिलेगा. अगर यह पायलट प्रोजेक्ट सफल रहा, तो आने वाले समय में प्रदेश की हर राशन दुकान पर 'अनाज एटीएम' आम लोगों की जिंदगी को और आसान बनाता नजर आएगा.

