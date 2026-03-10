Zee Rajasthan
राजस्थान के किसानों की बल्ले-बल्ले! MSP पर सरकार खरीदेगी रबी की फसलें

Rajasthan News: राजस्थान में इसी महीने यानी मार्च से ही समर्थन मूल्य पर रबी की खरीद शुरू कर देगी. भजनलाल सरकार किसानों से सरसों और चने की न्यूनतम समर्थन पर खरीद करेगी.
 

Published:Mar 10, 2026, 02:13 PM IST

राजस्थान के किसानों की बल्ले-बल्ले! MSP पर सरकार खरीदेगी रबी की फसलें

Rajasthan News: राजस्थान के किसानों के लिए राहतभरी खबर. इसी महीने से समर्थन मूल्य पर रबी की खरीद शुरू होगी. राज्य सरकार किसानों से सरसों और चने की न्यूनतम समर्थन पर खरीद करेगी. इसी महीने से रजिस्ट्रेशन के होगा. उसके बाद खरीद प्रक्रिया शुरू होगी.

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद खरीद
मरूधरा के अन्नदाताओं से राज्य सरकार इसी महीने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू करेगी. राजफैड द्धारा सरसों और चना की समर्थन मूल्य पर खरीद जल्द होगी. राजफेड के चार क्षेत्रीय कार्यालयों कोटा, अजमेर, भरतपुर और श्रीगंगानगर में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 15 मार्च से और खरीद 25 मार्च से शुरू होगी. जबकि, बाकी चार क्षेत्रीय कार्यालयों जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर नें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 20 मार्च और खरीद 1 अप्रेल से शुरू होगी.

सरसों और चने का समर्थन मूल्य
केंद्र सरकार द्वारा सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 6,200 रुपये प्रति क्विंटल और चने का समर्थन मूल्य 5,875 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया गया है. राज्य में सरसों की 13.78 लाख मीट्रिक टन और चने की 5.53 लाख मीट्रिक टन खरीद की सीमा निर्धारित की गई है.

विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, जिलेवार सीमा ऑनलाइन उपलब्ध करवा दी गई है. अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत आने वाले 19 जिलों में एनसीसीएफ द्वारा और जयपुर, उदयपुर, श्रीगंगानगर और भरतपुर क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत आने वाले 22 जिलों में नेफेड द्वारा खरीद कार्य करवाया गया.

क्षेत्रीय कार्यालयों के अंतर्गत जिले
जयपुर - जयपुर, कोटपूतली-बहरोड़, दौसा, सीकर, टोंक, झुंझुनूं
उदयपुर - उदयपुर, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा
श्रीगंगानगर- श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़
भरतपुर - भरतपुर, अलवर, खैरथल-तिजारा, डीग, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर
अजमेर - अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा, ब्यावर, कुचामन-डीडवाना
जोधपुर - जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, सिरोही, जालोर, बालोतरा, फलौदी
बीकानेर - बीकानेर, चूरू
कोटा - कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़

असुविधा के लिए कॉल सेंटर
सरसों और चना विक्रय के इच्छुक किसान स्वयं क्यूआर कोड स्कैन कर या ई-मित्र के माध्यम से पंजीकरण करवा सकेंगे. समर्थन मूल्य पर खरीद किसानों की आधार आधारित बायोमेट्रिक पहचान के माध्यम से ही की जाएगी. केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार, नैफेड और एनसीसीएफ के लिए समर्थन मूल्य पर खरीद 60 दिवस की अवधि में की जाएगी.

इस संबंध में राजफेड को निर्देश दिए हैं कि खरीद केन्द्रों पर सभी आवश्यक व्यवस्था समयबद्ध रूप से सुनिश्चित कर ली जाए. किसान पहले की तरह एफएक्यू गुणवत्ता मानदंडों के अनुरूप अपनी फसल क्षेत्र की क्रय-विक्रय अथवा ग्राम सेवा सहकारी समिति केन्द्र पर विक्रय कर सकेंगे. किसानों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो इसके लिए राजफेड में कॉल सेन्टर 18001806001 स्थापित किया गया है.
