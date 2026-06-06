Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /राजस्थान भर्ती कैलेंडर-2026 पर बड़ा अपडेट, 53 हजार से ज्यादा पदों पर जल्द मिलेगी नौकरी!

राजस्थान भर्ती कैलेंडर-2026 पर बड़ा अपडेट, 53 हजार से ज्यादा पदों पर जल्द मिलेगी नौकरी!

Rajasthan News: राजस्थान सरकार ने भर्ती कैलेंडर-2026 के तहत विभिन्न विभागों में लंबित और प्रक्रियाधीन भर्तियों में तेजी लाने के संकेत दिए हैं. मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में विभागों को भर्ती संबंधी सभी औपचारिकताएं जल्द पूरी करने के निर्देश दिए गए.
 

Edited bySneha AggarwalReported byDeepak Goyal
Published: Jun 06, 2026, 07:53 PM|Updated: Jun 06, 2026, 07:53 PM
राजस्थान भर्ती कैलेंडर-2026 पर बड़ा अपडेट, 53 हजार से ज्यादा पदों पर जल्द मिलेगी नौकरी!
Image Credit: Rajasthan News

Rajasthan News: प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं के लिए राहत भरी खबर है. राज्य सरकार ने भर्ती कैलेंडर-2026 के तहत विभिन्न विभागों में लंबित और प्रक्रियाधीन भर्तियों की समीक्षा करते हुए साफ संकेत दिए हैं कि रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी.

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने सचिवालय में हुई उच्चस्तरीय बैठक में विभागों को भर्ती संबंधी सभी औपचारिकताएं जल्द पूरी करने के निर्देश दिए. बैठक में सामने आया कि सबसे बड़ी भर्ती 53,749 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पदों पर चल रही है. दस्तावेज सत्यापन, खेल प्रमाण-पत्रों की जांच, दिव्यांग श्रेणी और मेडिकल परीक्षण जैसी प्रक्रियाएं अंतिम चरण में हैं. वहीं, 24,793 सफाई कर्मचारी पदों पर भर्ती के लिए प्रक्रिया निर्धारण का प्रस्ताव अनुमोदन स्तर पर है.

Add Zee News as a Preferred Source

कांस्टेबल भर्ती में युवाओं के लिए बड़ा मौका
गृह विभाग की भर्ती समीक्षा के दौरान यह भी सामने आया कि भर्ती कैलेंडर में पहले प्रस्तावित 4 हजार कांस्टेबल पदों की संख्या बढ़ाकर अब 6 हजार पद कर दी गई है. इसके अलावा उप निरीक्षक (SI) भर्ती में 61 पदों की बढ़ोतरी के बाद कुल पदों की संख्या 1015 से बढ़कर 1076 हो गई है. जल्द ही शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए परिणाम जारी किया जाएगा.

शिक्षा, स्वास्थ्य और पीएचईडी में भी हजारों पद
शिक्षा विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 10 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ रही है. अध्‍यापक ग्रेड-III भर्ती में पहले विज्ञापित 5 हजार पदों में 2 हजार अतिरिक्त रिक्तियां जोड़ दी गई हैं. इससे अभ्यर्थियों के लिए अवसर और बढ़ेंगे.

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (PHED) को 3 हजार सपोर्ट इंजीनियर एवं अन्य पदों के लिए वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है. वहीं, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जल्द ही 600 चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पद भर्ती एजेंसी को भेजेगा. इसके अलावा 2 हजार नर्सिंग और पैरामेडिकल पदों पर भी भर्ती प्रक्रिया नियम संशोधन के बाद शुरू होगी.

सरकार का फोकस- समयबद्ध भर्ती
मुख्य सचिव ने कहा कि भर्ती प्रक्रियाओं में देरी युवाओं की उम्मीदों को प्रभावित करती है, इसलिए वित्त, कार्मिक विभाग, संबंधित विभागों और भर्ती एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है. उन्होंने लंबित अनुमोदन, नियम संशोधन और प्रशासनिक कार्यवाहियों को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए.

राज्य सरकार का दावा है कि भर्ती कैलेंडर के अनुसार, प्रक्रियाएं निर्धारित लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ रही हैं और विभिन्न विभागों में रिक्त पद भरने से रोजगार के अवसर बढ़ने के साथ-साथ सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता भी बेहतर होगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:चुनौती के साथ अजेय कुमार की नई पारी हुई शुरू, प्रदेश BJP की पहली संगठनात्मक बैठक ली, दिया मूल मंत्र

ट्रेंडिंग न्यूज़

सोना-चांदी एक बार फिर लुढ़के, धड़ाम से नीचे गिरे दाम! जानें ताजा रेट

राजपूताना से पहले किस नाम से जाना जाता था राजस्थान? 90 फीसदी लोगों को नहीं होगा मालूम!

राजस्थान में ऑरेंज अलर्ट! करौली, धौलपुर, भरतपुर सहित कई जिलों में तेज आंधी-बारिश की चेतावनी

WhatsApp ग्रुप पर आया था 'करोड़पति' बनने का नुस्खा, देखते ही देखते लग गया ₹24.37 लाख का चूना, पढ़ें अजमेर में कैसे हुई साइबर ठगी

जयपुर में निर्माण स्थल पर ढही मिट्टी, 3 महिला मजदूरों की हुई मौत

हो गया खुलासा किसने की कोटा के महंत देवानंद महाराज की हत्या, चाकुओं से गोदने की वजह आ गई सामने

जयपुर पटाखा गोदाम ब्लास्ट में 8 लोगों की हुई मौत, देखें आग लगने के बाद के दर्दनाक फोटो

1100 साल पुराने मठ में खूनी साजिश का खुलासा! करोड़ों की संपत्ति के लिए महंत की हत्या, सुपारी कनेक्शन आया सामने

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव पर बड़ा बयान, मंत्री अविनाश गहलोत ने बताई सरकार की तैयारी

कोटा में वार्ड लेडी पर पति का कहर, शराब के नशे में सरिया और पाइप से की बेरहमी से पिटाई, नौकरी को लेकर होता था विवाद

Alwar News: स्विमिंग पूल में नेशनल स्विमर पर बेल्ट से हमला, पानी के अंदर लात-घूंसों से बुरी तरह पीटा

Rajasthan News: नीमकाथाना में ई-रिक्शा बैटरी चोर गैंग का भंडाफोड़, 2 शातिर चोर और 2 कबाड़ी गिरफ्तार

Rajasthan News: दिल्ली-जयपुर हाईवे पर कोटपूतली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कार से अवैध हथियार बरामद, 5 शातिर बदमाश गिरफ्तार

सोने-चांदी की कीमतों में भारी गिरावट, बाजार में अचानक छाया सन्नाटा! जानें ताजा भाव

Rajasthan News: नवलगढ़ में फिल्मी स्टाइल किडनैपिंग, प्रॉपर्टी कारोबारी से ₹22 लाख लूट, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल का आरोप

डायबिटीज के साथ अच्छी जिंदगी जिएं: डॉक्टर चाहते हैं कि आप वजन और डायबिटीज के बारे में ये बातें समझें

दिल्ली-जयपुर हाईवे पर पुलिस का बड़ा एक्शन! कार से अवैध हथियार बरामद, 5 गिरफ्तार

Rajasthan Weather: 12 जून से 16 जून तक बारिश का अलर्ट! भयंकर आंधी-अंधड़ से जूझेंगे राजस्थान के ये जिले, पढ़ें वेदर अपडेट

गूगल पर सीखा मर्डर का तरीका, फिर रची पति की हत्या की साजिश! पढ़ें जन्माष्टमी पर हुए खौफनाक कत्ल की कहानी

मौत के साए में सफर! टूटी एंबुलेंस में तड़पता रहा हार्ट मरीज, वायरल वीडियो से मचा हड़कंप

सोना-चांदी की कीमतों ने मारी लंबी छलांग! जानें क्या हैं सराफा बाजार के रिकॉर्ड भाव

सोना-चांदी ने तोड़ा रिकॉर्ड, एक ही दिन में सबसे बड़ी गिरावट! जानें ताजा भाव

Rajsamand: मंगेतर चीखती रही, कोई नहीं आया! प्री-वेडिंग फोटोशूट के दौरान युवक की हुई मौत

जनसुनवाई में खाली कुर्सियां देख भड़के विधायक! अधिकारियों की गैरहाजिरी पर मचा बवाल

Rajasthan Weather Update: संभल जाएं राजस्थानवासी, आंधी-बारिश और धूलभरी हवाओं का खतरा, IMD ने जारी की चेतावनी

राजस्थान में धराशायी हुए गोल्ड-सिल्वर के रेट, जानें अपने शहर के लेटेस्ट अपडेट

राजस्थान के 66 लाख किसानों के लिए खुशखबरी, CM Kisan की 6ठी किस्त पर आया अपडेट!

आंख में आंख डालकर देखोगे तो सच और झूठ का पता चल जाएगा- सचिन पायलट

बिजली कड़कने के साथ बरसेंगे तेज बादल, जयपुर-भरतपुर समेत कई जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट!

11 जून से फिर बदल जाएगा राजस्थान का मौसम, कई जिलों में तेज आंधी और बारिश मचाएगी हड़कंप!

ढहा दी जयपुर की नूरानी मस्जिद, अवैध निर्माण पर JDA का ताबड़तोड़ एक्शन

राजस्थान रिफाइनरी से इसी महीने शुरू हो रहा है डीजल उत्पादन, जानिए आपको क्या होगा फायदा?

करौली में रिश्तों का खौफनाक कत्ल! पत्नी की गर्दन काटने वाला पति चढ़ा पुलिस के हत्थे

राजस्थान सरकार का महाअभियान! लाखों परिवारों को मिलेगा मालिकाना हक, 15 जुलाई तक लगेंगे विशेष शिविर

हत्या या ख़ुदकुशी, क्या है 13 वीं मंजिल का रहस्य ? जयपुर की 16 साल की छात्रा की मौत मामले में अपडेट

राजस्थान में ठंडा पड़ा सोना-चांदी, जानें कितना हुआ सस्ता!

लापरवाही का शिकार बने 241 परिवार, अहमदाबाद विमान दुर्घटना की दर्दनाक याद... पीड़ित परिवारों के जख्म अभी भी ताजा

अलवर में नवविवाहिता ने किया सुसाइड, 6 महीने पहले ही हुई थी शादी

TAGS:
Rajasthan news
Jaipur news

About the Author

Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
प्रतापगढ़ में योगी मॉडल एक्शन, वांटेड तस्कर शाहरुख के सिंडिकेट पर चला पीला पंजा, अवैध निर्माण जमींदोज
Rajasthan Crime
2
Baran News
3
Sikar News
4
Rajasthan Crime
5
Kotputli news