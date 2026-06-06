/राजस्थान भर्ती कैलेंडर-2026 पर बड़ा अपडेट, 53 हजार से ज्यादा पदों पर जल्द मिलेगी नौकरी!

Rajasthan News: प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं के लिए राहत भरी खबर है. राज्य सरकार ने भर्ती कैलेंडर-2026 के तहत विभिन्न विभागों में लंबित और प्रक्रियाधीन भर्तियों की समीक्षा करते हुए साफ संकेत दिए हैं कि रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी.

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने सचिवालय में हुई उच्चस्तरीय बैठक में विभागों को भर्ती संबंधी सभी औपचारिकताएं जल्द पूरी करने के निर्देश दिए. बैठक में सामने आया कि सबसे बड़ी भर्ती 53,749 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पदों पर चल रही है. दस्तावेज सत्यापन, खेल प्रमाण-पत्रों की जांच, दिव्यांग श्रेणी और मेडिकल परीक्षण जैसी प्रक्रियाएं अंतिम चरण में हैं. वहीं, 24,793 सफाई कर्मचारी पदों पर भर्ती के लिए प्रक्रिया निर्धारण का प्रस्ताव अनुमोदन स्तर पर है.

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कांस्टेबल भर्ती में युवाओं के लिए बड़ा मौका

गृह विभाग की भर्ती समीक्षा के दौरान यह भी सामने आया कि भर्ती कैलेंडर में पहले प्रस्तावित 4 हजार कांस्टेबल पदों की संख्या बढ़ाकर अब 6 हजार पद कर दी गई है. इसके अलावा उप निरीक्षक (SI) भर्ती में 61 पदों की बढ़ोतरी के बाद कुल पदों की संख्या 1015 से बढ़कर 1076 हो गई है. जल्द ही शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए परिणाम जारी किया जाएगा.

शिक्षा, स्वास्थ्य और पीएचईडी में भी हजारों पद

शिक्षा विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 10 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ रही है. अध्‍यापक ग्रेड-III भर्ती में पहले विज्ञापित 5 हजार पदों में 2 हजार अतिरिक्त रिक्तियां जोड़ दी गई हैं. इससे अभ्यर्थियों के लिए अवसर और बढ़ेंगे.

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (PHED) को 3 हजार सपोर्ट इंजीनियर एवं अन्य पदों के लिए वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है. वहीं, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जल्द ही 600 चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पद भर्ती एजेंसी को भेजेगा. इसके अलावा 2 हजार नर्सिंग और पैरामेडिकल पदों पर भी भर्ती प्रक्रिया नियम संशोधन के बाद शुरू होगी.

सरकार का फोकस- समयबद्ध भर्ती

मुख्य सचिव ने कहा कि भर्ती प्रक्रियाओं में देरी युवाओं की उम्मीदों को प्रभावित करती है, इसलिए वित्त, कार्मिक विभाग, संबंधित विभागों और भर्ती एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है. उन्होंने लंबित अनुमोदन, नियम संशोधन और प्रशासनिक कार्यवाहियों को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए.

राज्य सरकार का दावा है कि भर्ती कैलेंडर के अनुसार, प्रक्रियाएं निर्धारित लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ रही हैं और विभिन्न विभागों में रिक्त पद भरने से रोजगार के अवसर बढ़ने के साथ-साथ सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता भी बेहतर होगी.