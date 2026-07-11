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राजस्थान में सरकारी रिकॉर्ड से क्यों हटेगा 'दलित' शब्द ! अब क्या होगा इस्तेमाल ?

Jaipur News : राजस्थान में सरकारी रिकॉर्ड से अब "दलित" शब्द हटेगा. पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी कर साफ कर दिया है कि सरकारी फाइलों, प्रमाणपत्रों और आधिकारिक पत्राचार में अब "दलित" शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा. इसकी जगह केवल "अनुसूचित जाति" और अंग्रेजी में "Scheduled Caste" लिखा जाएगा. मांग पुरानी है लेकिन यहां बताते चले की भीलवाड़ा के कोली समाज ने कुछ दिन पहले ही सीएम भजनलाल शर्मा से इस मुद्दे पर बातचीत भी की थी.

Edited byZee Rajasthan Web TeamReported byVishnu Prakash Sharma
Published: Jul 11, 2026, 12:38 PM|Updated: Jul 11, 2026, 12:51 PM
राजस्थान में सरकारी रिकॉर्ड से क्यों हटेगा 'दलित' शब्द ! अब क्या होगा इस्तेमाल ?
Image Credit: AISource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jaipur News : राजस्थान पुलिस मुख्यालय से 2 जुलाई 2026 को एक अहम आदेश जारी किया गया. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (विविध प्रकोष्ठ एवं एससी) और सिविल राइट्स शाखा की ओर से राज्य के सभी पुलिस आयुक्तों, रेंज आईजी, जिला पुलिस अधीक्षकों और डीसीपी को निर्देश दिए गए हैं कि सरकारी कामकाज में "दलित" शब्द का इस्तेमाल तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए. आदेश में साफ कहा गया है कि सभी सरकारी मामलों, कार्यालयीन कामकाज, अभिलेखों, प्रमाणपत्रों, सरकारी पत्राचार और अन्य आधिकारिक दस्तावेजों में केवल संविधान में मान्यता प्राप्त शब्द "अनुसूचित जाति" तथा अंग्रेजी में "Scheduled Caste" का ही प्रयोग किया जाए.

दलित शब्द की जगह अनुसूचित जाति का हो प्रयोग

ये आदेश नया नहीं है
हालांकि पहली नजर में पुलिस मुख्यालय का यह आदेश नया दिखाई देता है, लेकिन इसकी जड़ें करीब आठ साल पुरानी हैं. राजस्थान पुलिस मुख्यालय ने अपने आदेश में साफ लिखा है कि यह निर्देश गृह विभाग के 15 जून 2026 के पत्र और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के 15 मार्च 2018 के आदेश की पालना में जारी किए गए हैं. यानि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के पहले से लागू निर्देशों को अब दोबारा लागू करने और पालन सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं. हालांकि पुलिस मुख्यालय ने पहली बार इस तरह के आदेश जारी किए हैं.

छह साल पहले केंद्र सरकार का आदेश
छह साल पहले केंद्र सरकार की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया था. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने 15 मार्च 2018 को देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा. इस पत्र में कहा गया कि अनुसूचित जातियों के लिए सरकारी दस्तावेजों में केवल संवैधानिक शब्द "Scheduled Caste" या हिंदी में "अनुसूचित जाति" का ही प्रयोग किया जाए.

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मंत्रालय ने यह भी याद दिलाया कि इससे पहले 1982 में गृह मंत्रालय, 1990 में तत्कालीन कल्याण मंत्रालय और 2012 में सामाजिक न्याय मंत्रालय भी यही निर्देश जारी कर चुके हैं कि सरकारी दस्तावेजों में "हरिजन" या "दलित" जैसे शब्दों की जगह केवल संवैधानिक शब्दावली का उपयोग किया जाए. कुछ दिन पहले ही भीलवाड़ा का कोली समाज इसी मामले को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा से मिला था और ये मांग की थी. हालांकि ये मांग पुरानी रही है और केंद्र सरकार के पुराने निर्देश क्या कहते हैं ये भी समझ लेना जरूरी है

1982 – हरिजन शब्द नहीं
1990 – केवल Scheduled Caste
2012 – निर्देश दोहराए गए
2018 – सभी राज्यों को फिर आदेश
2026 - पुलिस मुख्यालय ने जारी किया आदेश

दलित शब्द को लेकर पहले भी जारी हुए आदेश

हाईकोर्ट दे चुका है फैसला
सूत्राें के अनुसार 2018 में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में एक जनहित याचिका दायर की गई. समाजसेवी डॉ. मोहनलाल माहौर ने याचिका दायर की थी. 15 जनवरी 2018 को हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा- भारत के संविधान या किसी कानून में "दलित" शब्द का कोई उल्लेख नहीं है. इसलिए केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए सरकारी कामकाज में "दलित" शब्द के इस्तेमाल से बचें. हालांकि अदालत ने किसी कानून के तहत "दलित" शब्द पर प्रतिबंध नहीं लगाया, बल्कि सरकारों को संवैधानिक शब्दावली अपनाने की बात कही.

राजस्थान में पहले भी जारी किए जा चुके इस तरह के आदेश
राजस्थान में यह पहला मौका भी नहीं है. वर्ष 2019 में भीलवाड़ा के सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय ने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को पत्र जारी कर "दलित" शब्द का प्रयोग नहीं करने का अनुरोध किया था. वह पत्र भी 2018 के केंद्र सरकार के निर्देश और मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के फैसले का हवाला देकर जारी किया गया था.

अब ये हाेगा बदलाव
अब सवाल यह है कि आखिर बदलेगा क्या ? सरकारी फाइल, सरकारी आदेश , एफआईआर, चार्जशीट, प्रमाणपत्र, कार्यालयीन पत्राचार, और सरकारी रिकॉर्ड. इन सभी में अब "दलित" की जगह "अनुसूचित जाति" लिखा जाएगा. अंग्रेजी में केवल "Scheduled Caste" शब्द का उपयोग किया जाएगा.

सवाल ये भी है कि क्या अब आम लोग , राजनीतिक दल और मीडिया भी दलित शब्द नहीं लिख सकेगें. दरअसल, पुलिस मुख्यालय के आदेशों में मुख्य फोकस सरकारी दस्तावेजों, आधिकारिक रिकॉर्ड, प्रमाणपत्रों और सरकारी पत्राचार पर है. पुलिस का आदेश सीधे तौर पर सरकारी कामकाज और आधिकारिक दस्तावेजों के लिए जारी किया गया है. इस आदेश के बाद राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी बहस तेज हो सकती है.

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