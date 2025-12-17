राजस्थान सरकार की बड़ी सौगात, दुर्लभ बीमारियों से जूझ रहे बच्चों को मिलेगा 50 लाख तक का मुफ्त इलाज

Rajasthan Government Scheme: मुख्यमंत्री आयुष्मान संबल योजना राजस्थान सरकार की एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के 18 वर्ष से कम उम्र के दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बच्चों को मुफ्त इलाज और आर्थिक सहायता प्रदान करना है.

इस योजना के अंतर्गत बच्चों को 50 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज और 5000 रुपये प्रति माह की सहायता राशि दी जाती है, ताकि महंगे इलाज के कारण किसी भी परिवार पर आर्थिक बोझ न पड़ सके.

मुख्यमंत्री आयुष्मान संबल योजना राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई एक विशेष योजना है, जिसके तहत 56 दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों का इलाज सरकार द्वारा चलाया जाता है. इस योजना के अंतर्गत इलाज केवल राज्य और केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पतालों में ही कराया जाता है.

दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बच्चों को समय पर सही इलाज उपलब्ध कराना, गरीब और कमजोर परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, इलाज के अभाव में बच्चों की जान जाने से बचाना और परिवारों पर इलाज का आर्थिक दबाव कम करना मुख्यमंत्री आयुष्मान संबल योजना का उद्देश्य है.

मुख्यमंत्री आयुष्मान संबल योजना की मुख्य विशेषताएं 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए लागू है. राजस्थान के मूल निवासी या 3 वर्ष से अधिक समय से राज्य में रहने वाले इस योजना के पात्र होंगे. 50 लाख तक का मुफ्त इलाज होगा. 5,000 प्रति माह आर्थिक सहायता मिलेगी. अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ भी लिया जा सकता है. DBT के माध्यम से सीधे बैंक खाते में भुगतान मिलेगा.

मुख्यमंत्री आयुष्मान संबल योजना का लाभ पाने के लिए बच्चे की उम्र 0 से 18 वर्ष के बीच होनी चाहिए. बच्चा राजस्थान का मूल निवासी हो या कम से कम 3 साल से राज्य में रह रहा हो. बीमारी का प्रमाण AIIMS जोधपुर या JK लोन अस्पताल जयपुर से होना अनिवार्य है. बीमारी की पुष्टि के लिए कम से कम दो सरकारी अस्पतालों की रिपोर्ट आवश्यक है.

मुख्यमंत्री आयुष्मान संबल योजना के लिए जरूरी दस्तावेजों की जरूरत होगी. जिसमें दुर्लभ बीमारी की मेडिकल रिपोर्ट, पैरेंट्स की अंडरटेकिंग, बच्चे और पैरेंट्स का आधार कार्ड, जनाधार लिंक्ड बैंक खाता और मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी. मुख्यमंत्री आयुष्मान संबल योजना का आवेदन आप ई-मित्र केंद्र के माध्यम से कर सकते हैं या SSO ID से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन के समय आधार और जनाधार की जानकारी अपने आप पोर्टल पर आ जाएगी.

इसके बाद आवेदन जिले के CMHO को भेजा जाएगा. सत्यापन के बाद आवेदन AIIMS जोधपुर या JK लोन जयपुर भेजा जाएगा. जांच की तारीख और समय SMS द्वारा मिलेगा. बीमारी प्रमाणित होने पर ऑनलाइन प्रमाण पत्र जारी होगा. पोर्टल से ऑटोमेटिक सहायता स्वीकृति आदेश जारी होगा.

इस योजना के अंतर्गत हर साल नवंबर-दिसंबर में वेरीफिकेशन अनिवार्य है. ई-मित्र या ब्लॉक/जिला कार्यालय में वेरीफिकेशन कराया जा सकता है. जब बच्चा बीमारी से पूरी तरह ठीक हो जाएगा या बच्चे की मृत्यु हो जाए तब ऐसी स्थितियों में योजना की सहायता बंद कर दी जाएगी.