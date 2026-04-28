/राजस्थान सरकार की वो योजना, जिसमें हार्ट से लेकर कैंसर तक जैसे महंगे इलाज हो जाते हैं कैशलेस!

Rajasthan Government Scheme: राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य मां योजना के तहत करीब 1.36 करोड़ परिवारों को 25 लाख रुपये तक कैशलेस इलाज मिल रहा है.
Rajasthan Government Scheme: राजस्थान में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य मां योजना को और सुदृढ़ किया जाएगा. साथ ही, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत स्वास्थ्य सेवाओं का आधारभूत ढांचा भी मजबूत किया जाएगा.
मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने सचिवालय में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए यह निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि मां योजना के तहत करीब 1.36 करोड़ परिवारों को 25 लाख रुपये तक कैशलेस इलाज मिल रहा है और इसे और प्रभावी बनाने की जरूरत है.
क्लेम रिजेक्शन कम करने पर जोर
मुख्य सचिव वी.श्रीनिवास ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में क्लेम रिजेक्शन अधिक होने की समस्या को गंभीरता से लेते हुए इसे न्यूनतम स्तर पर लाया जाए. बीमा कंपनियों के साथ बेहतर समन्वय और नियमित बैठकें कर मरीजों को राहत दी जाए. साथ ही, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की बेस्ट प्रैक्टिसेज अपनाने के निर्देश भी दिए.
इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टाफ पर फोकस
पीएम-अभीम योजना की समीक्षा के दौरान निर्माणाधीन स्वास्थ्य भवनों की गुणवत्ता, समयबद्ध पूर्णता और उपयोगिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए. सभी स्वास्थ्य संस्थानों में पर्याप्त स्टाफ और बेड उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया.
टीबी उन्मूलन में बेहतर काम, मृत्यु दर घटाने का लक्ष्य
मुख्य सचिव ने टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत राज्य के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि अब लक्ष्य टीबी से मृत्यु दर को 1 प्रतिशत तक लाना है. इसके लिए अर्ली डायग्नोसिस और जन जागरूकता (आईईसी गतिविधियों) को बढ़ाने के निर्देश दिए गए.
मां योजना का दायरा बढ़ा
प्रमुख सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि मां योजना में अब अधिक पैकेज और अस्पताल जुड़े हैं. इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी से प्रदेश के लोग देशभर के 30 हजार से अधिक अस्पतालों में इलाज करवा सकते हैं.
क्या है राजस्थान मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य (MAA) योजना?
मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य (MAA) योजना के तहत पात्र परिवारों को हर साल ₹25 लाख तक का कैशलेस इलाज दिया जा रहा है, जिसमें हृदय रोग, कैंसर, किडनी ट्रांसप्लांट और न्यूरो सर्जरी जैसे जटिल और महंगे इलाज शामिल हैं. इसके योजना में शामिल होने के लिए जन आधार कार्ड जरूरी है और आवेदन SSO पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है.
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