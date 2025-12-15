Zee Rajasthan
Rajasthan Government Scheme: गुजरात में भी राजस्थानियों का फ्री इलाज, कल से शुरू होगी कैशलेस सुविधा

Rajasthan Government Scheme: राजस्थान के हजारों मरीजों के लिए अच्छी खबर आई है. अब गुजरात के अस्पतालों में भी आयुष्मान कार्ड दिखाकर फ्री और कैशलेस इलाज करवाया जा सकेगा.

Published: Dec 15, 2025, 11:59 AM IST | Updated: Dec 15, 2025, 11:59 AM IST

Rajasthan Government Scheme: गुजरात में भी राजस्थानियों का फ्री इलाज, कल से शुरू होगी कैशलेस सुविधा

Rajasthan Government Scheme: राजस्थान के हजारों मरीजों के लिए अच्छी खबर आई है. अब गुजरात के अस्पतालों में भी आयुष्मान कार्ड दिखाकर फ्री और कैशलेस इलाज करवाया जा सकेगा. खासकर दक्षिण राजस्थान के लोग, जो कैंसर, किडनी या हार्ट की गंभीर बीमारियों के लिए अहमदाबाद या सूरत जैसे शहरों में जाते हैं, उन्हें अब पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ेगी. योजना में रजिस्टर्ड लोगों को 25 लाख रुपये तक का कवर मिलता है, और कल यानी 15 दिसंबर से यह सुविधा गुजरात में भी लागू हो जाएगी.

ये फैसला उदयपुर के सांसद डॉ. मन्नालाल रावत की पहल का नतीजा है. उन्होंने 20 नवंबर को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें बताया कि उनके क्षेत्र के कई लोग गुजरात में इलाज करवाने जाते हैं, लेकिन आयुष्मान कार्ड वहां काम नहीं करता. इससे मरीजों को भारी आर्थिक बोझ उठाना पड़ता है. सांसद ने लिखा कि दक्षिण राजस्थान के लोग गुजरात के बड़े अस्पतालों पर निर्भर हैं, इसलिए 'आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी' लागू की जाए. सीएम ने 12 दिसंबर को इस पर मुहर लगा दी.

सांसद को क्षेत्र से लगातार शिकायतें मिल रही थीं. लोग बताते थे कि राजस्थान का आयुष्मान कार्ड गुजरात में मान्य नहीं होता, जबकि निजी अस्पतालों में इलाज महंगा पड़ता है. अब सरकार ने फैसला लिया है कि गुजरात के अधिकृत अस्पतालों में राजस्थान के MAAY कार्ड धारकों को कैशलेस ट्रीटमेंट मिलेगा. मरीज को कोई नया रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी – पुराना कार्ड ही काम करेगा.

राजस्थान में आयुष्मान योजना के तहत 1.36 करोड़ परिवार रजिस्टर्ड हैं. हर दिन औसतन 8200 मरीजों को करीब 9.42 करोड़ रुपये का इलाज फ्री मिल रहा है. गुजरात में यह सुविधा जुड़ने से सीमा से सटे इलाकों के लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होगा. सांसद रावत ने इसे मरीजों की बड़ी जीत बताया और सीएम का धन्यवाद किया. मरीजों के परिवार वाले भी खुश हैं, क्योंकि अब इलाज के लिए गुजरात जाना आसान हो जाएगा. यह कदम दोनों राज्यों के बीच स्वास्थ्य सहयोग को मजबूत बनाएगा.

