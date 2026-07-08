/अब घर बैठे कमाएं लाखों! राजस्थान सरकार की नई Homestay Scheme, जानिए क्या है ये नई योजना

Rajasthan Homestay Scheme 2026: राज्य सरकार पर्यटन क्षेत्र में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए लगातार सुधार के प्रयास जारी है. राजस्थान होमस्‍टे (पेइंग गेस्ट हाउस) योजना-2026 के अंतर्गत होमस्‍टे (पेइंग गेस्ट हाउस) के पंजीकरण एवं नवीनीकरण की प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया है. अब प्रदेशभर में गृह स्‍वामी होमस्टे पंजीकरण हेतु आवेदन राजस्थान सिंगल साइन-ऑन (SSO) पोर्टल के माध्यम से कर सकेंगे. पर्यटन विभाग ने व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी है. इच्छुक आवेदक https://sso.rajasthan.gov.in/signin पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इस नई व्यवस्था से आवेदन प्रक्रिया अधिक सरल, पारदर्शी और तय समय पर होगी और आवेदकों को विभागीय कार्यालयों में आने की आवश्यकता नहीं रहेगी.

अधिकतम 8 कमरों तक हो सकेगा रजिस्ट्रेशन

पर्यटन आयुक्त रूकमणी रियाड़ ने बताया की राजस्थान होमस्‍टे (पेइंग गेस्ट हाउस) योजना-2026 के तहत निजी आवासों में पर्यटको हेतु अधिकतम आठ कमरों तक रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा. होमस्‍टे (पेइंग गेस्ट हाउस) में मकान मालिक के रहने की अनिवार्यता समाप्त कर केयरटेकर के माध्यम से भी होम स्‍टे का संचालन किया जा सकेगा. इससे पूर्व होमस्‍टे योजना में अधिकतम 5 कमरें ही अनुमत थे और आवास मालिक का रहना अनिवार्य था. योजना के अनुसार सभी दस्तावेजों के पूर्ण होने पर सात दिनों में अस्थायी पंजीकरण किया जाएगा. ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली लागू होने से पंजीकरण और नवीनीकरण की प्रक्रिया तेज होगी, आवेदनों के निस्तारण में पारदर्शिता आएगी. पर्यटकों को किफायती दरों पर बेहतर आवास सुविधा मिलेगी.

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कैसे होगा आवेदन?

1. राजस्थान होमस्‍टे (पेइंग गेस्ट हाउस) योजना-2026 के अंतर्गत होमस्‍टे (पेइंग गेस्ट हाउस) के पंजीकरण एवं नवीनीकरण प्रक्रिया ऑनलाइन.

2. https://sso.rajasthan.gov.in/signin पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे.

3. योजना के तहत निजी आवासों में पर्यटको के लिए अधिकतम आठ कमरों तक रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा.

4. आवेदनों के निस्तारण में पारदर्शिता आएगी,पर्यटकों को किफायती दरों पर बेहतर आवास सुविधा मिलेगी.

क्या बोले होटल फेडरेशन ऑफ़ राजस्थान अध्यक्ष हुसैन खान?

होटल फेडरेशन ऑफ़ राजस्थान अध्यक्ष हुसैन खान ने बताया कि राजस्थान होमस्‍टे (पेइंग गेस्ट हाउस) योजना-2026 का उद्देश्य राज्य में स्थानीय लोगों के लिए स्वरोजगार के नए अवसर सृजित होंगे. साथ ही पर्यटकों को राजस्थान की संस्कृति, परंपराओं और स्थानीय जीवनशैली का वास्तविक अनुभव मिलेगा. हुसैन खान ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उपमुख्यमंत्री एवं पर्यटन मंत्री दिया कुमारी का आभार जताया. लंबे समय बाद राजस्थान होमस्‍टे (पेइंग गेस्ट हाउस) योजना के लागू होने से पर्यटन उद्योग बढेगा. होमस्‍टे योजना का पूरा विवरण पर्यटन विभाग की वेबसाईट tourism.rajasthan.gov.in पर उपलब्‍ध है. आवेदन संबंधी अधिक जानकारी के लिए पर्यटन विभाग के जिला कार्यालयों में भी संपर्क किया जा सकता है.