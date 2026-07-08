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अब घर बैठे कमाएं लाखों! राजस्थान सरकार की नई Homestay Scheme, जानिए क्या है ये नई योजना

Rajasthan News: राजस्थान सरकार ने होमस्टे (पेइंग गेस्ट हाउस) योजना-2026 के तहत पंजीकरण और नवीनीकरण प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन कर दी है. अब SSO पोर्टल से आवेदन होगा. 8 कमरों तक रजिस्ट्रेशन, केयरटेकर के जरिए संचालन की सुविधा और 7 दिन में अस्थायी पंजीकरण का प्रावधान किया गया है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byDamodar prasad raigar
Published: Jul 08, 2026, 03:47 PM|Updated: Jul 08, 2026, 03:47 PM
अब घर बैठे कमाएं लाखों! राजस्थान सरकार की नई Homestay Scheme, जानिए क्या है ये नई योजना
Image Credit: राजस्थान होमस्टे (पेइंग गेस्ट हाउस) योजना-2026Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Homestay Scheme 2026: राज्य सरकार पर्यटन क्षेत्र में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए लगातार सुधार के प्रयास जारी है. राजस्थान होमस्‍टे (पेइंग गेस्ट हाउस) योजना-2026 के अंतर्गत होमस्‍टे (पेइंग गेस्ट हाउस) के पंजीकरण एवं नवीनीकरण की प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया है. अब प्रदेशभर में गृह स्‍वामी होमस्टे पंजीकरण हेतु आवेदन राजस्थान सिंगल साइन-ऑन (SSO) पोर्टल के माध्यम से कर सकेंगे. पर्यटन विभाग ने व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी है. इच्छुक आवेदक https://sso.rajasthan.gov.in/signin पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इस नई व्यवस्था से आवेदन प्रक्रिया अधिक सरल, पारदर्शी और तय समय पर होगी और आवेदकों को विभागीय कार्यालयों में आने की आवश्यकता नहीं रहेगी.

अधिकतम 8 कमरों तक हो सकेगा रजिस्ट्रेशन
पर्यटन आयुक्त रूकमणी रियाड़ ने बताया की राजस्थान होमस्‍टे (पेइंग गेस्ट हाउस) योजना-2026 के तहत निजी आवासों में पर्यटको हेतु अधिकतम आठ कमरों तक रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा. होमस्‍टे (पेइंग गेस्ट हाउस) में मकान मालिक के रहने की अनिवार्यता समाप्त कर केयरटेकर के माध्यम से भी होम स्‍टे का संचालन किया जा सकेगा. इससे पूर्व होमस्‍टे योजना में अधिकतम 5 कमरें ही अनुमत थे और आवास मालिक का रहना अनिवार्य था. योजना के अनुसार सभी दस्तावेजों के पूर्ण होने पर सात दिनों में अस्थायी पंजीकरण किया जाएगा. ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली लागू होने से पंजीकरण और नवीनीकरण की प्रक्रिया तेज होगी, आवेदनों के निस्तारण में पारदर्शिता आएगी. पर्यटकों को किफायती दरों पर बेहतर आवास सुविधा मिलेगी.

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कैसे होगा आवेदन?
1. राजस्थान होमस्‍टे (पेइंग गेस्ट हाउस) योजना-2026 के अंतर्गत होमस्‍टे (पेइंग गेस्ट हाउस) के पंजीकरण एवं नवीनीकरण प्रक्रिया ऑनलाइन.
2. https://sso.rajasthan.gov.in/signin पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे.
3. योजना के तहत निजी आवासों में पर्यटको के लिए अधिकतम आठ कमरों तक रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा.
4. आवेदनों के निस्तारण में पारदर्शिता आएगी,पर्यटकों को किफायती दरों पर बेहतर आवास सुविधा मिलेगी.

क्या बोले होटल फेडरेशन ऑफ़ राजस्थान अध्यक्ष हुसैन खान?
होटल फेडरेशन ऑफ़ राजस्थान अध्यक्ष हुसैन खान ने बताया कि राजस्थान होमस्‍टे (पेइंग गेस्ट हाउस) योजना-2026 का उद्देश्य राज्य में स्थानीय लोगों के लिए स्वरोजगार के नए अवसर सृजित होंगे. साथ ही पर्यटकों को राजस्थान की संस्कृति, परंपराओं और स्थानीय जीवनशैली का वास्तविक अनुभव मिलेगा. हुसैन खान ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उपमुख्यमंत्री एवं पर्यटन मंत्री दिया कुमारी का आभार जताया. लंबे समय बाद राजस्थान होमस्‍टे (पेइंग गेस्ट हाउस) योजना के लागू होने से पर्यटन उद्योग बढेगा. होमस्‍टे योजना का पूरा विवरण पर्यटन विभाग की वेबसाईट tourism.rajasthan.gov.in पर उपलब्‍ध है. आवेदन संबंधी अधिक जानकारी के लिए पर्यटन विभाग के जिला कार्यालयों में भी संपर्क किया जा सकता है.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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