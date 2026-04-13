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राजस्थान में इस योजना से होगी विकास की बौछार! 250 करोड़ से गांवों की बदलेगी तस्वीर

Rajasthan News: राजस्थान सरकार की बाबा साहेब अंबेडकर संबल योजना के तहत SC बहुल गांवों में सड़क, नाली व प्रकाश जैसी सुविधाओं का विकास किया जाएगा. ₹250 करोड़ बजट वाली यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत ढांचा मजबूत कर जीवन स्तर सुधारने की पहल है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited BySAGAR CHAUDHARY
Published:Apr 13, 2026, 11:19 PM IST | Updated:Apr 13, 2026, 11:19 PM IST

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राजस्थान में इस योजना से होगी विकास की बौछार! 250 करोड़ से गांवों की बदलेगी तस्वीर

Baba Saheb Ambedkar Sambal Yojana: राजस्थान सरकार ने ग्रामीण विकास और सामाजिक समानता को मजबूत करने के उद्देश्य से बाबा साहेब अंबेडकर संबल योजना शुरू की है. यह योजना विशेष रूप से उन गांवों पर केंद्रित है, जहां अनुसूचित जाति (SC) की आबादी 50 प्रतिशत से अधिक है. सरकार का मानना है कि ऐसे क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करके ही वास्तविक विकास को गति दी जा सकती है.

इस योजना के तहत सरकार ने करीब 250 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है. इसका मुख्य उद्देश्य इन गांवों में आधारभूत ढांचे को बेहतर बनाना और लोगों को बेहतर जीवन सुविधाएं उपलब्ध कराना है. यह योजना ग्रामीण इलाकों के सामाजिक और आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है, ताकि वंचित वर्गों को मुख्यधारा से जोड़ा जा सके. बाबा साहेब अंबेडकर संबल योजना के अंतर्गत गांवों में सड़क निर्माण, नालियों का सुधार, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था और अन्य आवश्यक सुविधाओं को विकसित किया जाएगा. कई गांवों में जहां अभी तक बुनियादी सुविधाओं की कमी है, वहां इस योजना से स्थिति में सुधार की उम्मीद है. इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर बेहतर होगा.

सरकार का कहना है कि इस योजना का लक्ष्य केवल निर्माण कार्य करना नहीं है, बल्कि गांवों को आत्मनिर्भर और विकसित बनाना भी है. जब बुनियादी सुविधाएं मजबूत होती हैं, तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर भी अपने आप बढ़ते हैं. इसी सोच के साथ इस योजना को आगे बढ़ाया जा रहा है. यह योजना खास तौर पर दलित और वंचित समुदाय के जीवन स्तर को ऊपर उठाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है. सरकार का दावा है कि इससे सामाजिक असमानता को कम करने में मदद मिलेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की रफ्तार तेज होगी.

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राज्य सरकार का यह भी मानना है कि जब गांवों में सड़क और अन्य सुविधाएं बेहतर होंगी, तो लोगों का शहरों की ओर पलायन भी कम होगा. इससे स्थानीय स्तर पर ही रोजगार और विकास के नए अवसर पैदा होंगे. बाबा साहेब अंबेडकर संबल योजना को राजस्थान में ग्रामीण विकास और समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है. सरकार का लक्ष्य है कि इस योजना के जरिए वंचित वर्गों को बेहतर जीवन सुविधाएं मिलें और वे समाज की मुख्यधारा से जुड़ सकें.

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