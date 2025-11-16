Zee Rajasthan
Rajasthan Government Scheme : राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम' अटल 'अटल ज्ञान केंद्र' योजना से मिलेगी नई उड़ान, नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा कौशल विकास

Rajasthan Government Scheme: मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में 'मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान' (एमएसआरए) और 'अटल ज्ञान केंद्र' योजना राज्य के युवाओं को सशक्त बनाने का नया मंत्र बन चुकी हैं. न

Published: Nov 16, 2025, 08:50 AM IST | Updated: Nov 16, 2025, 08:50 AM IST

Rajasthan Government Scheme : राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम' अटल 'अटल ज्ञान केंद्र' योजना से मिलेगी नई उड़ान, नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा कौशल विकास

Rajasthan Government Scheme: राजस्थान सरकार शिक्षा और कौशल विकास को मजबूत बनाने के लिए दो प्रमुख अभियानों पर जोर दे रही है. मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में 'मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान' (एमएसआरए) और 'अटल ज्ञान केंद्र' योजना राज्य के युवाओं को सशक्त बनाने का नया मंत्र बन चुकी हैं. नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप ये पहल सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और ग्रामीण स्तर पर डिजिटल साक्षरता सुनिश्चित करेंगी. शिक्षा विभाग के अनुसार, इन अभियानों से 2025-26 तक 10 लाख से अधिक छात्रों को लाभ मिलेगा.

एमएसआरए: कक्षा 3-8 के छात्रों का पढ़ाई पर फोकस

मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान की शुरुआत जून 2025 में डिजिटल प्रवेशोत्सव से हुई, जिसका लक्ष्य सरकारी स्कूलों में शत-प्रतिशत नामांकन है. कक्षा 3 से 8 तक के छात्रों के लिए हिंदी, अंग्रेजी और गणित पर विशेष जोर दिया जा रहा है. 'प्रखर राजस्थान 2.0' कार्यक्रम 5 सितंबर से शुरू हो चुका है, जो पठन कौशल सुधारने के लिए एबीएल किट और साप्ताहिक मूल्यांकन पर आधारित है. पहले यह 'राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम' के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब एमएसआरए के तहत विस्तारित हो गया. शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा, "यह अभियान राज्य को साक्षर बनाने का मील का पत्थर है." अब तक 5 लाख छात्रों का मूल्यांकन हो चुका है, और कमजोर छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षाएं चल रही हैं.

अटल ज्ञान केंद्र: हर ग्राम पंचायत में डिजिटल हब

दूसरी ओर, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर 25 दिसंबर 2024 को घोषित 'अटल ज्ञान केंद्र' योजना हर ग्राम पंचायत में ज्ञान का केंद्र स्थापित करेगी. पहले चरण में 2000 पंचायतों में ₹8 लाख प्रति केंद्र के बजट से भवन बनेंगे. प्रत्येक केंद्र पर 'अटल प्रेरक' की नियुक्ति होगी, जिनका वेतन ₹9,334 मासिक है. ये प्रेरक सरकारी योजनाओं की जानकारी, कौशल प्रशिक्षण और डिजिटल सेवाएं प्रदान करेंगे. जून 2025 से आवेदन शुरू हो चुके हैं, और 11,000 पदों पर भर्ती का लक्ष्य है. मुख्यमंत्री ने कहा, "यह योजना युवाओं को सशक्त बनाएगी और डिजिटल इंडिया को ग्रामीण स्तर पर पहुंचाएगी." अब तक 600 केंद्र कार्यरत हैं.

ये अभियान न केवल साक्षरता बढ़ाएंगे, बल्कि कौशल विकास से रोजगार के द्वार खोलेंगे. बजट 2025-26 में ₹5,000 करोड़ आवंटित हैं. शिक्षा विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं.

