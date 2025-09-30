Zee Rajasthan
जयपुर में छत पर सब्जी उगाओ और सरकार से 70% सब्सिडी ले जाओ, इस दिन से शुरू हो रहा आवेदन

Rajasthan government scheme: जयपुर में सरकार घरों की छतों पर सब्जियां उगाने के लिए 70% तक सब्सिडी देगी. अंतरराष्ट्रीय उद्यानिकी नवाचार एवं प्रशिक्षण संस्थान (ISITC), दुर्गापुरा ने इस परियोजना का शुभारंभ किया है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Sep 30, 2025, 01:20 PM IST | Updated: Sep 30, 2025, 01:20 PM IST

जयपुर में छत पर सब्जी उगाओ और सरकार से 70% सब्सिडी ले जाओ, इस दिन से शुरू हो रहा आवेदन

Rajasthan government scheme: राजस्थान सरकार ने जयपुर में घरों की छतों पर सब्जियां उगाने के लिए एक अनूठी योजना शुरू की है, जिसके तहत 70 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाएगी. अंतरराष्ट्रीय उद्यानिकी नवाचार एवं प्रशिक्षण संस्थान (ISITC), दुर्गापुरा ने सोमवार को इस परियोजना का शुभारंभ किया.

इस योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में जैविक खेती को बढ़ावा देना और पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित करना है. आवेदन प्रक्रिया 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025 तक ऑफलाइन रहेगी, जिसके लिए ‘पहले आओ, पहले पाओ’ का नियम लागू होगा. यह योजना जयपुर के निवासियों के लिए आत्मनिर्भरता और हरित जीवनशैली की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

योजना की पात्रता और शर्तें
इस परियोजना में केवल जयपुर नगर निगम क्षेत्र के निजी आवासीय भवनों के मालिक ही आवेदन कर सकते हैं. वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, संस्थान या गैर-आवासीय भवन इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे. छत पर सब्जियां उगाने के लिए कम से कम 200 स्क्वायर फीट की खुली जगह होना अनिवार्य है. योजना के तहत रूफ टॉप यूनिट के निर्माण की कुल लागत 53,619 रुपये अनुमानित है, जिसमें से 70% (37,534 रुपये) सरकार अनुदान के रूप में देगी, जबकि शेष 30% (16,085 रुपये) लाभार्थी को स्वयं वहन करना होगा.

आवेदन प्रक्रिया और समयसीमा
आवेदन प्रक्रिया 1 अक्टूबर से शुरू होकर 31 अक्टूबर 2025 तक चलेगी. इच्छुक लोग ऑफलाइन आवेदन पत्र ISITC, दुर्गापुरा, जयपुर से प्राप्त कर सकते हैं. आवेदन ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर स्वीकार किए जाएंगे. योजना के दिशा-निर्देश, पात्रता शर्तें और आवेदन पत्र का प्रारूप भी संस्थान से प्राप्त किया जा सकता है. अधिक जानकारी के लिए कार्यालय समय में फोन नंबर 9636839317 पर संपर्क किया जा सकता है.

पर्यावरण और आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम
यह योजना न केवल घरों में ताजी और जैविक सब्जियों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी, बल्कि शहरी क्षेत्रों में हरित आवरण बढ़ाने में भी मदद करेगी. जयपुरवासियों के लिए यह एक सुनहरा अवसर है, जो कम लागत में स्वस्थ और पर्यावरण-अनुकूल जीवनशैली अपना सकते हैं. सरकार की इस पहल से शहरी खेती को नई दिशा मिलने की उम्मीद है.

