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Rajasthan News: डाकिया अब सिर्फ चिट्ठी नहीं, सरकारी योजनाओं का लाभ भी पहुंचाएगा घर-घर

Rajasthan News: राजस्थान सरकार अब आयुष्मान, पेंशन और छात्रवृत्ति जैसी बड़ी योजनाओं की घर-घर डिलीवरी और लाभार्थी सत्यापन के लिए इंडिया पोस्ट के विशाल नेटवर्क का उपयोग करने जा रही है . प्रशासनिक सुधार विभाग ने सभी संबंधित विभागों को इस 'डाकिया मॉडल' पर तत्काल एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश दिए हैं .

Edited byArti PatelReported byDeepak Goyal
Published: Jun 05, 2026, 04:10 PM|Updated: Jun 05, 2026, 04:10 PM
Rajasthan News: डाकिया अब सिर्फ चिट्ठी नहीं, सरकारी योजनाओं का लाभ भी पहुंचाएगा घर-घर
Image Credit: Rajasthan News

Rajasthan Government Schemes: राजस्थान में अब 'डाकिया डाक लाया' की पारंपरिक परिभाषा पूरी तरह बदलने जा रही है. जो डाकिया अब तक आपके घरों तक केवल चिट्ठियां, पार्सल और मनीऑर्डर पहुंचाता था, वही जल्द ही आपके दरवाजे पर सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की सौगात लेकर खड़ा नजर आएगा.

राज्य सरकार अब इंडिया पोस्ट (डाक विभाग) के गांव-ढाणी तक फैले विशाल और बेहद मजबूत नेटवर्क का इस्तेमाल अपनी फ्लैगशिप योजनाओं की डिलीवरी के लिए करने की एक बहुत बड़ी तैयारी कर रही है .

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प्रशासनिक सुधार विभाग ने मांगा एक्शन प्लान
भारत सरकार के डाक विभाग ने राजस्थान सरकार के सामने यह अनूठा प्रस्ताव रखा है कि लाखों घरों तक सीधा संपर्क रखने वाले पोस्टमैन और ग्रामीण डाक सेवक (GDS) राज्य सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने में एक 'लास्ट माइल डिलीवरी पार्टनर' (अंतिम छोर के साथी) की भूमिका निभा सकते हैं .

इस प्रस्ताव को गंभीरता से लेते हुए राजस्थान के प्रशासनिक सुधार विभाग ने संबंधित अलग-अलग विभागों को पत्र जारी कर दिया है . विभागों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे राजस्थान सर्किल के चीफ पोस्टमास्टर जनरल (CPMG) कार्यालय के साथ तत्काल बैठकें और समन्वय स्थापित करें, ताकि प्रत्येक योजना के क्रियान्वयन के लिए एक ठोस एवं विस्तृत एक्शन प्लान (कार्ययोजना) तैयार किया जा सके .

इन 4 बड़ी सरकारी योजनाओं में दिखेगा 'डाकिया मॉडल' का असर
सरकारी प्रस्ताव के मुताबिक, शुरुआती चरण में डाक विभाग के फील्ड स्टाफ को मुख्य रूप से चार बड़ी योजनाओं में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं:

  • आयुष्मान आरोग्य योजना- दूरदराज के क्षेत्रों में इस स्वास्थ्य योजना के असली लाभार्थियों की पहचान व सत्यापन करना, उनके जरूरी दस्तावेज कलेक्ट करना और योजना में नए नामांकन (Enrolment) सहायता का काम डाकिया कर सकेंगे .
  • राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना- बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों के लिए सबसे बड़ी राहत यह होगी कि उन्हें अब हर साल भौतिक सत्यापन के लिए ई-मित्र के चक्कर नहीं काटने होंगे. डाकिया खुद घर जाकर लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन, पता प्रमाणीकरण और 'जीवन प्रमाण पत्र' डिजिटल रूप से अपडेट कर सकेंगे .
  • छात्रवृत्ति योजना- ग्रामीण और दूरदराज के अंचलों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं के शैक्षणिक दस्तावेजों का संग्रह करना, उनका प्रारंभिक वेरिफिकेशन करना और आवेदन प्रक्रिया को सुगम बनाने में ग्रामीण डाक सेवक मदद करेंगे.
  • मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना- इस बिजली सब्सिडी योजना के तहत किसानों और उपभोक्ताओं की पात्रता का भौतिक सत्यापन, उनके पते का प्रमाणीकरण और वास्तविक फील्ड वेरिफिकेशन रिपोर्ट तैयार करने में डाक विभाग की सेवाएं ली जाएंगी.

सरकारी मशीनरी का घटेगा बोझ, खत्म होगी फर्जीवाड़े की गुंजाइश
राजस्थान जैसे भौगोलिक रूप से बड़े राज्य में अक्सर दूरदराज के रेगिस्तानी, पहाड़ी और आदिवासी इलाकों तक समय पर सरकारी सेवाएं पहुंचाना, दस्तावेजों की जांच करना और लाभार्थियों का लाइव वेरिफिकेशन करना एक बहुत बड़ी चुनौती बना रहता है . इस वजह से सरकारी मशीनरी पर काम का भारी बोझ रहता है और कई बार योजनाएं कछुआ गति से चलती हैं.

डाक विभाग के पास राज्य के सबसे सुदूर गांवों और ढाणियों तक प्रतिदिन पहुंचने वाला एक बेहद विश्वसनीय और सशक्त नेटवर्क पहले से ही मौजूद है. जब यह नेटवर्क 'मैदानी सिपाही' के रूप में काम करेगा, तो न केवल सरकारी फाइलों का बोझ कम होगा, बल्कि योजनाओं में होने वाले किसी भी प्रकार के फर्जीवाड़े या अनियमितता पर भी पूरी तरह लगाम लग सकेगी . इस अनूठे 'डाकिया मॉडल' को राजस्थान में सुशासन और प्रशासनिक सुधारों की दिशा में एक क्रांतिकारी मील का पत्थर माना जा रहा है .

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Arti Patel

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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