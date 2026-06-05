/Rajasthan News: डाकिया अब सिर्फ चिट्ठी नहीं, सरकारी योजनाओं का लाभ भी पहुंचाएगा घर-घर

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Rajasthan Government Schemes: राजस्थान में अब 'डाकिया डाक लाया' की पारंपरिक परिभाषा पूरी तरह बदलने जा रही है. जो डाकिया अब तक आपके घरों तक केवल चिट्ठियां, पार्सल और मनीऑर्डर पहुंचाता था, वही जल्द ही आपके दरवाजे पर सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की सौगात लेकर खड़ा नजर आएगा.
राज्य सरकार अब इंडिया पोस्ट (डाक विभाग) के गांव-ढाणी तक फैले विशाल और बेहद मजबूत नेटवर्क का इस्तेमाल अपनी फ्लैगशिप योजनाओं की डिलीवरी के लिए करने की एक बहुत बड़ी तैयारी कर रही है .
प्रशासनिक सुधार विभाग ने मांगा एक्शन प्लान
भारत सरकार के डाक विभाग ने राजस्थान सरकार के सामने यह अनूठा प्रस्ताव रखा है कि लाखों घरों तक सीधा संपर्क रखने वाले पोस्टमैन और ग्रामीण डाक सेवक (GDS) राज्य सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने में एक 'लास्ट माइल डिलीवरी पार्टनर' (अंतिम छोर के साथी) की भूमिका निभा सकते हैं .
इस प्रस्ताव को गंभीरता से लेते हुए राजस्थान के प्रशासनिक सुधार विभाग ने संबंधित अलग-अलग विभागों को पत्र जारी कर दिया है . विभागों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे राजस्थान सर्किल के चीफ पोस्टमास्टर जनरल (CPMG) कार्यालय के साथ तत्काल बैठकें और समन्वय स्थापित करें, ताकि प्रत्येक योजना के क्रियान्वयन के लिए एक ठोस एवं विस्तृत एक्शन प्लान (कार्ययोजना) तैयार किया जा सके .
इन 4 बड़ी सरकारी योजनाओं में दिखेगा 'डाकिया मॉडल' का असर
सरकारी प्रस्ताव के मुताबिक, शुरुआती चरण में डाक विभाग के फील्ड स्टाफ को मुख्य रूप से चार बड़ी योजनाओं में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं:
सरकारी मशीनरी का घटेगा बोझ, खत्म होगी फर्जीवाड़े की गुंजाइश
राजस्थान जैसे भौगोलिक रूप से बड़े राज्य में अक्सर दूरदराज के रेगिस्तानी, पहाड़ी और आदिवासी इलाकों तक समय पर सरकारी सेवाएं पहुंचाना, दस्तावेजों की जांच करना और लाभार्थियों का लाइव वेरिफिकेशन करना एक बहुत बड़ी चुनौती बना रहता है . इस वजह से सरकारी मशीनरी पर काम का भारी बोझ रहता है और कई बार योजनाएं कछुआ गति से चलती हैं.
डाक विभाग के पास राज्य के सबसे सुदूर गांवों और ढाणियों तक प्रतिदिन पहुंचने वाला एक बेहद विश्वसनीय और सशक्त नेटवर्क पहले से ही मौजूद है. जब यह नेटवर्क 'मैदानी सिपाही' के रूप में काम करेगा, तो न केवल सरकारी फाइलों का बोझ कम होगा, बल्कि योजनाओं में होने वाले किसी भी प्रकार के फर्जीवाड़े या अनियमितता पर भी पूरी तरह लगाम लग सकेगी . इस अनूठे 'डाकिया मॉडल' को राजस्थान में सुशासन और प्रशासनिक सुधारों की दिशा में एक क्रांतिकारी मील का पत्थर माना जा रहा है .
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