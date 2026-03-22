राजस्थान के लाखों छात्रों का इंतजार खत्म! इस दिन आएगा सरकारी स्कूलों का रिजल्ट

Rajasthan School Exam Result 2026: राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे लाखों विद्यार्थियों का इंतजार अब खत्म होने वाला है. राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित करने की तिथि 25 मार्च तय कर दी है. शिक्षा विभाग ने इस बार परिणाम प्रक्रिया को त्रुटिहीन और समयबद्ध बनाने के लिए कमर कस ली है.

शाला दर्पण पर अंक प्रविष्टि का सख्त अल्टीमेटम

हर साल परिणाम के अंतिम समय में सर्वर डाउन होने की समस्या से निपटने के लिए विभाग ने इस बार पहले ही कड़े निर्देश जारी किए हैं. सभी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि पोर्टल पर अंकों की प्रविष्टि निर्धारित तिथि से पहले ही सुनिश्चित की जाए.अंतिम समय में सर्वर पर एक साथ दबाव बढ़ने से बचने के लिए स्कूलों को यूजर मैनुअल जारी कर दिया गया है.

कक्षावार परिणाम की नई व्यवस्था

विभिन्न कक्षाओं के लिए अंक तालिका (Mark sheet) जारी करने के नियम जारी किए हैं. प्राइमरी व मिडिल (कक्षा 3, 4, 6 व 7), इनकी अंक तालिकाएं शिक्षक ऐप के माध्यम से डिजिटल रूप से जारी की जा सकेंगी. कक्षा 6 और 7 के परिणामों का पहले सत्यापन अनिवार्य होगा. कक्षा 9 व 11 जिनके अंकों का निर्धारण तीन हिस्सों में होगा-पोर्टफोलियो (20 अंक), थ्योरी (30 अंक) और प्रैक्टिकल (50 अंक). इन्हें प्रपत्र-7 में वैकल्पिक विषय के रूप में मैप किया जाएगा.

सुधार और अनुपस्थिति के विशेष कोड

विभाग ने पारदर्शिता बनाए रखने के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए हैं. यदि परिणाम में कोई गलती रह जाती है, तो संस्था प्रधान सीमित समय के भीतर परिणाम को अनलॉक कर सुधार कर सकेंगे.और यदि कोई छात्र बीमार था या अनुपस्थित रहा, तो उसके लिए निर्धारित स्पेशल कोड अंकित करना होगा.वहीं अतिरिक्त विषयों के अंक दर्ज तो किए जाएंगे, लेकिन वे छात्र के मुख्य परीक्षा परिणाम (प्रतिशत) को प्रभावित नहीं करेंगे.

महत्वपूर्ण तिथियां और निर्देश

अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक ने स्पष्ट किया है कि परिणामों में किसी भी प्रकार की देरी या तकनीकी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. संस्था प्रधानों को निर्देशित किया गया है कि वे सभी प्रविष्टियों की बारीकी से जांच कर लें ताकि 25 मार्च को बिना किसी बाधा के परिणाम जारी हो सकें.

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