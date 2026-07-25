/झालावाड़ स्कूल हादसे से भी नहीं लिया सबक, मानसून आ गया लेकिन 37 हजार स्कूलों का सर्वे बाकी

Jaipur news : झालावाड़ में स्कूल भवन हादसे के बाद प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों की सुरक्षा जांच कराने के सरकारी दावों के बावजूद मानसून शुरू होने के बाद भी करीब 37 हजार स्कूलों का सर्वे पूरा नहीं हो पाया. शिक्षा विभाग और पीडब्ल्यूडी की 7 जुलाई तक की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के 64,812 सरकारी स्कूलों में से केवल 27,751 स्कूलों (42.82%) का ही सुरक्षा सर्वे हुआ है, जबकि शेष स्कूलों की जांच अब भी लंबित है.

सबसे ज्यादा जोधपुरकी हालत खराब

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शिक्षा विभाग की इस धीमी चाल में सब से ज्यादा चिंताजनक स्थिति जोधपुर में है जोधपुर में 2,405 सरकारी स्कूलों में से सिर्फ 347 स्कूलों (14.43%) का सर्वे हुआ है, जबकि 2,058 स्कूल अब भी जांच का इंतजार कर रहे हैं. वहीं बांसवाड़ा, भरतपुर, ब्यावर, डीडवाना-कुचामन, डूंगरपुर, जैसलमेर, जालोर, करौली, नागौर और पाली समेत 10 जिलों में एक भी सरकारी स्कूल का सुरक्षा सर्वे शुरू नहीं हो सका है.

झालावाड़ हादसे की पुरानी तस्वीर

झालावाड़ में ही करीब 90 फीसदी सर्वे है बाकी

शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने अप्रैल में सर्वे के निर्देश दिए थे और 1 जुलाई को एक सप्ताह में इसे पूरा करने के आदेश भी जारी किए, लेकिन कई जिलों में काम अब तक शुरू नहीं हुआ. जिस झालावाड़ हादसे के बाद यह अभियान शुरू हुआ, वहीं करीब 90 प्रतिशत स्कूलों का सर्वे अभी बाकी है। अकेले जोधपुर में 33 जर्जर स्कूल भवन चिन्हित किए हैं. इनमें 16 स्कूलों के लिए निर्माण राशि स्वीकृत हो चुकी है, जबकि 17 स्कूल अब भी इंतजार में हैं. बारिश के बीच कई स्कूलों में बच्चे जर्जर भवनों में पढ़ने को मजबूर हैं और कुछ स्कूलों को वैकल्पिक भवनों में संचालित किया जा रहा है.

मानसून के दौरान अधूरी सुरक्षा जांच ने लाखों विद्यार्थियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि जर्जर भवनों का समय पर सर्वे और मरम्मत नहीं हुई तो किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है.