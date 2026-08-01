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हमें वही माड साहब चाहिए, जब राजस्थान के स्कूलों में जिद पर अड़ गई Gen अल्फा

राजस्थान के सरकारी स्कूलों में जुलाई 2026 के दौरान छात्रों के विरोध-प्रदर्शन लगातार बढ़े हैं. ये प्रदर्शन मुख्य रूप से दो वजहों से हुए-पसंदीदा शिक्षक या प्रधानाचार्य के तबादले और स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी होने पर. बाड़मेर, जैसलमेर, डीडवाना, दौसा, जोधपुर, टोंक और जयपुर के साथ कई जिलों में छात्र-छात्राओं ने स्कूलों के मुख्य गेट पर ताला लगाकर धरना दिया. 
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Published:Aug 01, 2026, 01:17 PM IST | Updated:Aug 01, 2026, 01:17 PM IST
हमें वही माड साहब चाहिए, जब राजस्थान के स्कूलों में जिद पर अड़ गई Gen अल्फा
Image Credit: Rajasthan News

Rajasthan News: राजस्थान के सरकारी स्कूलों में Gen अल्फा गुस्से में हैं, वजह है अपने फेवरेट माड साहब का ट्रांसफर हो जाना. जेन अल्फा यानि की वो डिजिटल पीढ़ी जो साल 2010 या उसके बाद जन्मी है. लगभग जहां-जहां स्कूलों में बच्चों ने विरोध दर्ज कराया है, वहां-वहां कहानी लगभग एक जैसी है, हालांकि कुछ जगह ये प्रदर्शन टीचर्स की कमी को लेकर भी हुए हैं.

27 जुलाई (बाड़मेर)-राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सोलंकियों की ढाणी (बांकलपुरा) में स्कूल में शिक्षक नहीं होने पर छात्र-छात्राएं सीधे धरने पर बैठ गए.

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27 जुलाई (जैसलमेर)- रामदेवरा के पास राजकीय उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय के मुख्य द्वार पर ग्रामीणों और बच्चों ने ताला जड़ दिया, क्योंकि यहां मात्र एक शिक्षक के भरोसे 12 कक्षाएं और 150 से अधिक छात्राएं चल रही हैं.

27 जुलाई (डीडवाना)- फोगड़ी गांव के सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल के तबादले के विरोध में मुख्य गेट पर ताला लगा दिया गया और छात्र गेट के बाहर धरने पर बैठ गए.

23 जुलाई (दौसा - महवा)- राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दुल्लापुर में शिक्षकों के पद रिक्त होने से गुस्साए बच्चों ने सामूहिक टीसी (Transfer Certificate) कटवाने की चेतावनी दी और स्कूल गेट पर प्रदर्शन किया.

13 जुलाई (जोधपुर - बावड़ी)- राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बोडवी खुर्द में शिक्षकों की कमी से नाराज ग्रामीणों और छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा और स्कूल गेट पर ताला जड़ दिया गया.

13 जुलाई (टोंक - टोडारायसिंह)- बनका खेड़ा के सीनियर स्कूल में प्रिंसिपल के ट्रांसफर से नाराज विद्यार्थियों ने स्कूल पर तालेबंदी कर दी और मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर ट्रांसफर कैंसिल करने की मांग की.

11 जुलाई (जयपुर - चाकसू)- प्रधानाचार्य का ट्रांसफर होने पर छात्र-छात्राओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और स्थानांतरण वापस लेने की मांग की.

11 जुलाई (दौसा - लालसोट)- राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बगड़ी में इतिहास की अध्यापिका ममता पिंगोलिया के ट्रांसफर के बाद छात्राओं ने स्कूल गेट पर ताला लगा दिया.

7 जुलाई (तिंवरी - जोधपुर)- राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भैंसर चावंडियाली में शिक्षकों की भारी कमी को लेकर विद्यार्थियों ने स्कूल के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया.

जुलाई के पहले हफ्ते से स्कूलों में ये प्रदर्शन शुरू हो गए थे. छोटे-छोटे बच्चे विरोध जताने के लिए चुप बैठने के बजाय सीधे स्कूल के मुख्य गेट पर ताला लगा कर बैठ गए.

‘पुराने माड साहब या मैडम चाहिए'

जब इन बच्चों को समझाने की कोशिश की जाती है और कहा जाता है कि जो शिक्षक अब आएंगे वो भी अच्छा पढ़ाएंगे तो जिद से भरा जवाब सुनने को मिलता है, जो मासूमित से भरा लेकिन बहुत कड़ा- कुछ यूं होता है... नहीं, हमें कोई दूसरा नहीं चाहिए, हमें हमारे वही पुराने माड साहब या मैडम चाहिए. ये सिर्फ एक टीचर के प्रति लगाव नहीं है, बल्कि ये बच्चों का अपने पसंदीदा शख्स को लेकर वो भरोसा है जो उन्होंने अपनी क्लासरूम की पढ़ाई के दौरान महसूस किया होगा.

जेन अल्फा के कड़े तेवर

जेन अल्फा के ये कड़े तेवर सिर्फ तबादलों तक सीमित नहीं हैं. स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी के चलते बच्चों की पढ़ाई भगवान भरोसे चल रही है. लंबे समय से खाली पड़े पदों और पढ़ाई के नुकसान से परेशान होकर इन नौनिहालों को मजबूरन अपने हक और भविष्य के लिए स्कूल गेट पर ताला जड़ना पड़ा.

शैक्षिक महासंघ, प्रदेश अध्यक्ष,रमेश पुष्करणा से जब स्कूलों में छात्र छात्राओं के प्रदर्शन और टीचर्स की कमी पर हमने बात की तो उनका कहना था की अभी के हालात में 75 लाख बच्चों पर 4 लाख शिक्षक हैं. परेशानी ये है की उच्च माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है. संतुलन का अभाव है. कहीं बच्चे नहीं है लेकिन शिक्षक हैं कहीं बच्चे हैं तो शिक्षक नहीं है. हालांकि ये कहा की हमने इस बारे में राजस्थान सरकार से बात की है और आश्वासन भी मिला है कि रिक्त पदों पर भर्ती जल्दी होगी.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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