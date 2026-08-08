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राजस्थान में सरकारी स्कूलों में AI लेगा बच्चों का टेस्ट! नया एग्जाम कैलेंडर जारी

राजस्थान के सरकारी स्कूलों में कक्षा 3 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई का आकलन अब अधिक वैज्ञानिक और तकनीक आधारित होगा. शिक्षा विभाग ने अगस्त 2026 से मार्च 2027 तक का वार्षिक आकलन और परीक्षा कैलेंडर जारी किया है, जिसमें पहली बार एआई आधारित दक्षता आकलन शामिल किया गया है.  
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Dinesh Tiwari
Published:Aug 08, 2026, 03:44 PM IST | Updated:Aug 08, 2026, 03:44 PM IST
राजस्थान में सरकारी स्कूलों में AI लेगा बच्चों का टेस्ट! नया एग्जाम कैलेंडर जारी
Image Credit: Rajasthan News

Rajasthan News: प्रदेश के सरकारी स्कूलों में इस शैक्षणिक सत्र से विद्यार्थियों की पढ़ाई का आकलन अब अधिक वैज्ञानिक और तकनीक आधारित तरीके से किया जाएगा. शिक्षा विभाग ने कक्षा 3 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए अगस्त से मार्च 2027 तक का वार्षिक आकलन एवं परीक्षा कैलेंडर जारी किया है. नई व्यवस्था में एआई आधारित दक्षता आकलन को भी शामिल किया गया है.

AI आकलन प्रक्रिया की शुरुआत

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AI आकलन प्रक्रिया की शुरुआत 10 से 12 अगस्त के बीच होने वाले आधार रेखा यानी बेसलाइन टेस्ट से होगी. इसके माध्यम से विद्यार्थियों के शुरुआती सीखने के स्तर का पता लगाया जाएगा. इसके बाद अगस्त के अंतिम सप्ताह में पहला योगात्मक आकलन आयोजित किया जाएगा.

पहला एआई आधारित दक्षता आकलन

कैलेंडर के अनुसार, 15 से 29 अक्टूबर के बीच हिन्दी, अंग्रेजी और गणित विषयों का पहला एआई आधारित दक्षता आकलन कराया जाएगा. इसके जरिए विद्यार्थियों की विषयवार समझ, पढ़ने की क्षमता और सीखने के स्तर का विश्लेषण किया जाएगा. नवंबर के अंतिम सप्ताह में दूसरा योगात्मक आकलन होगा.

मुख्य बातें
कक्षा 3 से 5 तक विद्यार्थियों के बेसलाइन टेस्ट होंगे.
10 से 12 अगस्त तक होगी बेसलाइन परीक्षा.
अगस्त के अंतिम सप्ताह में पहला योगात्मक आकलन.
15 से 29 अक्टूबर के बीच पहला एआई दक्षता आकलन.
हिंदी, अंग्रेजी और गणित की होगी एआई से जांच.
मार्च 2027 में दूसरा एआई दक्षता आकलन होगा.
कमजोर विद्यार्थियों की पहचान कर मिलेगी अतिरिक्त शैक्षणिक मदद.

दूसरा एआई आधारित दक्षता परीक्षण

दिसंबर में विद्यार्थियों की हिन्दी और अंग्रेजी रीडिंग फ्लुएंसी की जांच की जाएगी. वहीं, मार्च 2027 में तीसरे योगात्मक आकलन के साथ दूसरा एआई आधारित दक्षता परीक्षण होगा. विभाग का उद्देश्य केवल परीक्षा के माध्यम से अंक जुटाना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों की सीखने की प्रगति पर लगातार नजर रखना है. आकलन के आधार पर कमजोरियों की पहचान कर ऐसे विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त एवं सुधारात्मक शिक्षण की योजना बनाई जाएगी.

कक्षा 1 और 2 का आकलन शिविरा पंचांग के अनुसार होगा, जबकि कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए सत्रांत में बोर्ड परीक्षा आयोजित की जाएगी. पाठ्यक्रम का विभाजन भी निर्धारित किया गया है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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