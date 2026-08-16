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सरकारी स्कूलों में अधिकारियों का रात्रि विश्राम अनिवार्य, शिक्षक संगठनों ने किया विरोध

Rajasthan Education Department: राजस्थान के सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था और मॉनिटरिंग मजबूत करने के लिए शिक्षा विभाग ने अधिकारियों के स्कूल निरीक्षण और रात्रि विश्राम को अनिवार्य किया है. अधिकारियों को हर महीने निर्धारित लक्ष्य के अनुसार स्कूलों का निरीक्षण कर रिपोर्ट राजस्थान संपर्क पोर्टल पर अपलोड करनी होगी.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Dinesh Tiwari
Published:Aug 16, 2026, 04:26 PM IST | Updated:Aug 16, 2026, 04:26 PM IST
सरकारी स्कूलों में अधिकारियों का रात्रि विश्राम अनिवार्य, शिक्षक संगठनों ने किया विरोध
Image Credit: Rajasthan government schools

Rajasthan Education Department: प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था सुधारने और विभागीय मॉनिटरिंग को मजबूत करने के लिए शिक्षा विभाग ने अधिकारियों पर शिकंजा कस दिया है. माध्यमिक शिक्षा निदेशक ललित कुमार ने स्कूल निरीक्षण और रात्रि विश्राम को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं.

स्कूल निरीक्षण और रात्रि विश्राम को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश

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अब संबंधित अधिकारियों को हर महीने निर्धारित लक्ष्य के अनुसार निरीक्षण और रात्रि विश्राम करना होगा. अधिकारी अपने क्षेत्राधिकार वाले कार्यालयों और संस्थानों का निरीक्षण करने के साथ ही स्कूलों में रात्रि विश्राम करेंगे. इन दौरों में शनिवार को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं. अधिकारी दिनभर निरीक्षण और विभागीय कार्य करने के बाद रात स्कूल में रुकेंगे और अगले दिन भी आवश्यक कार्यों की समीक्षा करेंगे.

निरीक्षण और रात्रि विश्राम की पूरी जानकारी निर्धारित प्रपत्र-1 में दर्ज करनी होगी. इसमें स्कूल की समस्याओं, अधिकारियों द्वारा की गई चर्चा और उनके समाधान के लिए उठाए गए कदमों का विस्तृत विवरण देना होगा. निरीक्षण के तुरंत बाद अधिकारी को अपनी रिपोर्ट स्वयं राजस्थान संपर्क पोर्टल पर अपलोड करनी होगी.

अधिकारियों के स्कूलों में रुकने से समस्याओं की वास्तविक स्थिति आएगी सामने

निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि शासन और विभाग के निर्देशों की शत-प्रतिशत पालना सुनिश्चित करनी होगी. निरीक्षण और रात्रि विश्राम के लक्ष्य में लापरवाही या आदेशों की अवहेलना मिलने पर संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय कर सख्त कार्रवाई की जाएगी. विभाग का मानना है कि अधिकारियों के स्कूलों में रुकने से जमीनी समस्याओं की वास्तविक स्थिति सामने आएगी और उनके समाधान में तेजी आएगी.

शिक्षक संगठनों ने इसे बताया विभाग का अव्यावहारिक आदेश

शिक्षा विभाग के रात्रि विश्राम वाले आदेश का शिक्षक संगठनों में विरोध शुरू हो गया. शिक्षक संगठनों का कहना है कि विभाग का यह आदेश पूरी तरह अव्यावहारिक है. राजस्थान प्राथमिक माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विपिन शर्मा ने कहा कि जो स्कूल पहले से पोर्टल पर जर्जर एवं जिनक्षिण अवस्था में दर्ज किए जा चुके हैं. ऐसे जर्जर भवनों में कोई अधिकारी रात को विश्राम करके क्या नतीजा निकल पाएगा. ऐसी हालत में विभाग का यह आदेश पूरी तरह व्यावहारिक एवं संबंधित अधिकारियों के परेशान करने वाला नजर आता है.

संगठन के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष अंजनी शर्मा ने कहा कि सरकार इस तरह के अव्यावहारिक आदेश जारी करने के बजाय स्कूलों के आधारभूत संरचना व उनके उसे आधारभूत ढांचे को मजबूत कर शैक्षणिक व्यवस्था को मजबूत करने पर ध्यान दें. अंजनी शर्मा ने कहा कि पीईओ युसीईओ उच्च अधिकारियों के रात्रि विश्राम से स्कूलों की व्यवस्थाओं पर फर्क नहीं पड़ेगा, जबकि 1 बजे स्कूलों की छुट्टी होने के बाद शाम 6 बजे तक भी अधिकारी वहां पर रुककर स्कूलों की बारीकी से जांच कर सकते हैं. रात्रि विश्राम से अधिकारियों में शिवाय अव्यवस्थाओं के कुछ और असर होने की उम्मीद नहीं है.

शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों में निरीक्षण के साथ रात्रि विश्राम के आदेश अनिवार्य कर दिए और वहां की जांच के रिपोर्ट भी ऑनलाइन करना अनिवार्य किया है, लेकिन दूसरी तरफ शिक्षक संगठनों में इसका विरोध शुरू हो गया. अब देखने वाली बात है कि क्या विभाग फिर से बैक फुट पर जाकर इस आदेश को वापस लेता है या अधिकारियों को रात्रि विश्राम के लिए बाध्य किया जाता है.

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यह भी पढ़ें:Jaipur News: शिक्षा विभाग के आदेशों की अवहेलना, शीतकालीन अवकाश के बाद भी खुले स्कूल

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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