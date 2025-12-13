Zee Rajasthan
राजस्थान में सड़क हादसों पर सरकार सख्त, CM भजनलाल शर्मा ने शुरू किया बड़ा अभियान

Jaipur News: भजनलाल सरकार ने आज से सड़क सुरक्षा अभियान का आगाज किया. जयपुर में राज्य स्तरीय समारोह में समारोह में सीएम भजनलाल शर्मा ने लोगों को यातायात नियमों के पालन की शपथ दिलाई. वहीं सड़क सुरक्षा सारथी रथों को भी रवाना किया गया.
 

Published: Dec 13, 2025, 01:17 PM IST | Updated: Dec 13, 2025, 01:17 PM IST

Jaipur News: बढ़ती सड़क दुर्घटनायें राजस्थान सरकार के लिए चिंता का सबब है. भजनलाल सरकार ने दुर्घटनाओं में कमी लाने और लोगों के सड़क पर सुरक्षित सफर को सुनिश्चित करने के मकसद से आज से सड़क सुरक्षा अभियान का आगाज किया. सीएम भजनलाल शर्मा ने सड़क सुरक्षा अभियान के पोस्टर का विमोचन किया और लोगों को यातायात नियमों की पालना की शपथ दिलाई सीएम ने कहा. सड़क पर यातायात नियमों की पालना ही जिंदगी की गारंटी है.

हर घंटे औसतन 55 सड़क हादसे हो रहे
देशभर में हर साल औसतन डेढ़ लाख से अधिक जानें सड़क हादसों में जाती हैं
राजस्थान में करीब दस हजार से अधिक मौतें हर साल सड़क हादसों में होती हैं.
राजस्थान में हर 100 सड़क दुर्घटनाओं पर 48 लोगों की मौत होती है जबकि पूरे देश के लिए इसका औसत आंकड़ा 36 है
पिछले पांच साल में प्रदेश में 54 हजार लोग सड़क हादसों में अपनी जान गंवा चुके हैं
राजधानी जयपुर समेत पांच शहर ऐसे है. जहां मौत का आंकड़ा 500 से ज्यादा है.
एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में हर घंटे औसतन 55 सड़क हादसे हो रहे हैं, जिसमें 20 लोगों की मौत हो रही है.

उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों का सम्मान किया
सड़क हादसों की बढती तादाद से चिंतित मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दुर्घटनाओं में कमी लाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं, इसलिए आज अभियान की सफलता के लिए सड़क सुरक्षा संदेश लिखे गुब्बारे हवा में उड़ाए, दिव्यांगजनों को हैलमेट बांटे. सड़क सुरक्षा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों का सम्मान किया. साथ ही वाहनों पर सुरक्षा के लिए रिफ्लेक्टिव टेप लगाने की मुख्यमंत्री ने पहल की.

सड़क हादसों में कमी लाने का हर संभव प्रयास
सीएम भजनलाल शर्मा ने इस मौके पर सड़क सुरक्षा सारथी रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हमेशा सीट बैल्ट लगाकर सफर करते हैं. यही संदेश आज उन्होंने उपस्थित जनसमुदाय को दिया तो यातायात मंत्री डिप्टी सीएम प्रेम बैरवा ने दावा किया कि सरकार सड़क हादसों में कमी लाने का हर संभव प्रयास कर रही है. प्रेम बैरवा ने कहा कि ओवरस्पीड पर प्रभावी अंकुश लगाया गया है. बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों के खिलाफ ठोस कार्यवाही कर रहे हैं. नशे में ड्राइविंग करने वालों पर कठोर कार्यवाही की जा रही है ब्लैकस्पॉट चिन्हित कर उन्हें ठीक किया जा रहा है.

पुलिस अपनी जिम्मेदारी का ईमानदारी से पालन करे
सरकार की मुहिम तो नेक है पर जब तक आम जनता इस अभियान का हिस्सा नहीं बनेगी, तब तक सच्चे मायने में नतीजे आना मुश्किल है सड़क को खेल का मैदान समझने वालों पर प्रभावी अंकुश लगे. यातायात पुलिस अपनी जिम्मेदारी का ईमानदारी से पालन करे और आमजन अपनी जिंदगी की अहमियत समझे तो सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना कोई मुश्किल काम नहीं है पर इसके लिए सरकार के साथ आम जनता को कंधे से कंधा मिलाकर इस मुहिम का हिस्सा बनना होगा.

