/राजस्थान का कृषि मॉडल बनेगा पूरे देश की मिसाल! PM फसल बीमा योजना में बड़े बदलाव की तैयारी

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PMFBY: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यानी PMFBY को अधिक पारदर्शी, किसान हितैषी और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से राजस्थान के कृषि विभाग ने बड़ी पहल की है. इन बदलावों को पिछले दिनों राजस्थान में लागू किया गया है, अब कृषि आयुक्तालय ने केंद्र सरकार को इसे लेकर 11 महत्वपूर्ण सुझाव भेजे हैं. कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने केन्द्रीय कृषि मंत्रालय में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को पत्र लिखा है. इसमें राज्य के किसान संगठनों, किसान प्रतिनिधियों, विभागीय अधिकारियों और अन्य स्रोतों से प्राप्त सुझावों को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए आग्रह किया गया है. कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने कहा है कि राज्य सरकार लगातार योजना को एंड-टू-एंड ऑनलाइन और पारदर्शी तरीके से लागू करने के प्रयास कर रही है. सबसे प्रमुख सुझाव गैर-ऋणी किसानों के लिए बीमा व्यवस्था को पूरी तरह स्वैच्छिक बनाने का है. वर्तमान व्यवस्था में गैर-ऋणी किसानों को योजना से बाहर रहने के लिए निर्धारित अवधि में ऑप्ट-आउट फॉर्म भरना पड़ता है, अन्यथा उनका प्रीमियम अपने आप कट जाता है. पत्र में सुझाव दिया गया है कि जिस प्रकार गैर-ऋणी किसानों के लिए योजना स्वैच्छिक है, उसी प्रकार ऋणी किसानों को भी केवल उनकी स्पष्ट सहमति और आवेदन के आधार पर ही योजना में शामिल किया जाए. इससे अनावश्यक शिकायतों और भ्रम की स्थिति समाप्त होगी.
ये महत्वपूर्ण सुझाव दिए केन्द्र सरकार को
- आधार व एग्रीस्टैक आधारित अनिवार्य प्रमाणीकरण
- किसानों का डेटा आधार से ऑटो-फेच
- ई-गिरदावरी/क्रॉप बुकिंग से फसल सत्यापन
- तकनीक आधारित वास्तविक नुकसान का आकलन
- क्लेम निर्धारण के तकनीकी मानदंड तय हों
- क्लेम में देरी पर स्वतः ब्याज सहित भुगतान
- पॉलिसी निरस्त होने पर प्रीमियम ब्याज सहित लौटे
- राज्य शिकायत समिति में किसान प्रतिनिधित्व
- किसान की मृत्यु पर नॉमिनी को सरल क्लेम प्रक्रिया
- बैंक/एनपीसीआई सत्यापन में देरी पर किसानों को ब्याज का लाभ
फसल सत्यापन के लिए भी नए सुझाव
राज्य सरकार ने बीमा प्रक्रिया में अनियमितताओं पर रोक लगाने के लिए सभी किसानों की फसल का आधार और एग्रीस्टैक आईडी के माध्यम से प्रमाणीकरण अनिवार्य करने का भी प्रस्ताव दिया है. साथ ही किसानों की सभी सूचनाओं को आधार और एग्रीस्टैक से ऑटो-फेच करने की व्यवस्था विकसित करने की सिफारिश की गई है, जिससे डेटा की त्रुटियां कम हों और प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बने. पत्र में किसानों द्वारा बोई गई फसल के सत्यापन के लिए डीसीआरएस यानी ई-गिरदावरी अथवा क्रॉप बुकिंग एप का उपयोग बढ़ाने का सुझाव भी दिया है. फसल कटाई प्रयोगों में आने वाली कठिनाइयों को देखते हुए तकनीक आधारित नुकसान आकलन प्रणाली विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया है, ताकि प्रत्येक किसान को उसकी वास्तविक क्षति के अनुरूप बीमा क्लेम मिल सके. कृषि आयुक्त ने यह भी सुझाव दिया है कि बीमा कंपनियों द्वारा क्लेम भुगतान में देरी होने पर स्वतः ब्याज सहित भुगतान की व्यवस्था लागू की जाए. यदि किसी कारण से बीमा कंपनी निर्धारित समय में भुगतान नहीं करती है तो उस पर ब्याज की पेनल्टी लागू हो. इसी प्रकार यदि किसी किसान की बीमा पॉलिसी निरस्त हो जाती है, तो जमा प्रीमियम भी ब्याज सहित वापस लौटाने का प्रावधान किया जाए.
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