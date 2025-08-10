Zee Rajasthan
mobile app

Jaipur News: सहकारिता समितियों, बैंकों में भ्रष्टाचार पर सरकार सख्त, जांच अटकाने वाले अफसरों पर कसा जाएगा शिकंजा

Jaipur News:  सहकारी विभाग ने भ्रष्टाचार पर कसा शिकंजा! सहकारी समितियों, बैंकों में अनियमितताओं पर होगी सख्त कार्रवाई, दोषी अधिकारियों और जांच में देरी करने वालों पर भी होगी कार्रवाई।

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Aug 10, 2025, 13:54 IST | Updated: Aug 10, 2025, 13:54 IST

Trending Photos

राजस्थान की ये फेमस मिठाई खाई क्या आपने? नहीं खाई तो नोट कर लें ये आसान सी रेसिपी
7 Photos
Rajasthan famous Food

राजस्थान की ये फेमस मिठाई खाई क्या आपने? नहीं खाई तो नोट कर लें ये आसान सी रेसिपी

राजस्थान में फिर एक्टिव हुआ मानसून, जयपुर-सीकर समेत 11 जिलों में येलो अलर्ट जारी - पढ़ें वेदर अपडेट
7 Photos
rajasthan weather news

राजस्थान में फिर एक्टिव हुआ मानसून, जयपुर-सीकर समेत 11 जिलों में येलो अलर्ट जारी - पढ़ें वेदर अपडेट

Rajasthan Quiz: राजस्थान का अनोखा मेला – यहां गधे भी बनते हैं स्टार!
8 Photos
rajasthan quiz

Rajasthan Quiz: राजस्थान का अनोखा मेला – यहां गधे भी बनते हैं स्टार!

क्या आपने देखा है राजस्थान का वो किला, जहां तीन-तीन बार हुआ था जौहर?
7 Photos
Trending Quiz

क्या आपने देखा है राजस्थान का वो किला, जहां तीन-तीन बार हुआ था जौहर?

Jaipur News: सहकारिता समितियों, बैंकों में भ्रष्टाचार पर सरकार सख्त, जांच अटकाने वाले अफसरों पर कसा जाएगा शिकंजा

Jaipur News: जयपुर-सहकारी विभाग में अब सहकारी समितियों, अपेक्स बैंक, जिला सहकारी बैंक सहित अन्य संस्थाओं के भ्रष्ट और जिम्मेदार अधिकारियों पर शिकंजा कसा जाएगा. सहकारी समितियों में अनियमितताओं के प्रकरणों में कोताही नहीं बरती जाएगी. इसके साथ ही दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ हुई जांच में देरी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.

जांच में देरी हुई तो अफसर नपेंगे
सहकारिता विभाग में भ्रष्टाचार की जांच कर रहे अफसरों ने अब जांच में देरी हुई तो कार्रवाई की जाएगी.राज्य सरकार जांच रोकने पर अधिकारियों के खिलाफ शिकंजा कसेगी.वहीं अनियमितताओं में शामिल अधिकारियों के वित्तीय लेन-देन की शक्तियों पर रोक लगाई जा रही है. इसके साथ ही एफआईआर दर्ज करवाने और आरोप पत्र जारी करने जैसी कार्यवाही भी की जाएगी. गबन के प्रकरणों में धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज करवाने,सम्पत्ति अटैच करने की कार्यवाही होगी.

मल्टी स्टेट क्रेडिट सोसायटियों पर केंद्र को लिखेंगे पत्र
सहकारिता सचिव मंजू राजपाल ने निर्देश दिए है कि अनियमितताओं के प्रकरण में संबंधित कार्मिक को निलंबित करने पर तत्काल न्यायालय में कैविएट दायर की जाए. जिससे एकतरफा कार्यवाही नहीं हो. इसको विभागीय स्तर पर परिपत्र जारी किया जाए. उन्होंने कहा कि बीमा कंपनियों के क्लेम से संबंधित प्रकरणों का अविलम्ब निस्तारण किया जाए.मल्टी स्टेट क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियों के प्रकरणों में कार्यवाही के लिए केन्द्रीय रजिस्ट्रार को लिखा जाए. राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा 55 के अंतर्गत की जाने वाली जांचों की समीक्षा की जाए. जनप्रतिनिधियों के स्तर से प्राप्त प्रकरणों का प्राथमिकता से साथ निस्तारण किया जाए. जो अधिकारी समय पर जवाब नहीं भिजवाते हैं,उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किए जाएं।

Trending Now

चुनिंदा प्रकरणो के लिए बनेगी सेल
सहकारिता विभाग की प्रमुख सचिव मंजू राजपाल ने कहा कि विभाग द्वारा प्रकरणो के समयबद्ध रूप से निस्तारण के प्रयास किए जा रहे हैं. ऐसे चुनिंदा प्रकरण लंबित हैं. जिनमें जांच की कार्यवाही की जानी है. विभागीय स्तर पर जांच के लिए सेल का गठन किये जाने से प्रकरणों की समय पर जांच हो सकेगी. उन्होंने निर्देश दिए कि अधिकारी प्रकरणों के संबंध में समय पर जवाब भिजवाया जाना सुनिश्चित करें. प्रकरणों के निस्तारण के संबंध में प्रगति एक सप्ताह के भीतर अपडेट की जाए. लंबित पुराने प्रकरणों में एक माह के अन्दर स्थिति अपडेट की जाए.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news